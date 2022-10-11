https://crimea.ria.ru/20221011/zapad-natravit-ukrainu-na-belorussiyu--eks-deputat-rady-1124816790.html

Запад натравит Украину на Белоруссию — экс-депутат Рады

Запад натравит Украину на Белоруссию — экс-депутат Рады - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Запад натравит Украину на Белоруссию — экс-депутат Рады

Киевский режим и власти Польши готовятся спровоцировать Белоруссию, чтобы развязать очередной конфликт, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" украинский... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T11:05

2022-10-11T11:05

2022-10-11T11:05

радио "спутник в крыму"

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

польша

украина

политика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Киевский режим и власти Польши готовятся спровоцировать Белоруссию, чтобы развязать очередной конфликт, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" украинский политик, заслуженный юрист Украины, бывший народный депутат ВР Владимир Олейник."С 2014 года (президент Белоруссии Александр) Лукашенко для украинской незаконной власти был пряником - он первый принял Турчинова, общался и с Порошенко, и с Зеленским. Пытался наладить диалог между Зеленским и Путиным - было отеческое отношение. А в это время в зоне боевых действий формировались национальные подразделения из белорусов, и обучали их иностранцы. Они готовились для боевых действий на территории Белоруссии. И когда там начали качать ситуацию, Лукашенко был в шоке - за что? Но ведь украинская власть - марионеточная, она работает вместе с поляками, которые смотрят на Белоруссию, как на часть своей территории", - напомнил политик.По его мнению, ситуация будет разворачиваться следующим образом:"Я думаю, Запад натравит на Белоруссию Украину. Чтоб была завязка. То же по открытию еще одного конфликта в зоне Приднестровья. Там у них тоже интерес прямой, поскольку на территории Приднестровья хранится 20 тыс. тонн боеприпасов. Поэтому сейчас руководство Украины действует как мелкая шантрапа, которая просит: "Дай закурить", а потом уже большие дяди начнут вступаться. Провокаторы", - считает Олейник.Украина взорвала мосты на границе с Белоруссией >>В этой связи, по его мнению, единственно верное решение президента Белоруссии Лукашенко - о развертывании совместной с РФ региональной группировки для защиты страны.Накануне белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что руководство Украины не просто обсуждает, а планирует нанести удар по Белоруссии, чтобы открыть второй фронт и втянуть Минск в войну. Он также добавил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность о развертывании региональной группировки РФ и Белоруссии.

https://crimea.ria.ru/20220702/lukashenko-zapad-rastit-monstra-na-ukraine-1123730140.html

https://crimea.ria.ru/20221006/kak-belorussiya-uchastvuet-v-spetsoperatsii-na-ukraine--voennyy-ekspert-1124728772.html

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польша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, польша, украина, политика, мнения