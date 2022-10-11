https://crimea.ria.ru/20221011/v-simferopole-rebenok-poluchil-travmy-v-dtp-s-taksi-i-avtobusom-1124826555.html

В Симферополе ребенок получил травмы в ДТП с такси и автобусом

В Симферополе ребенок получил травмы в ДТП с такси и автобусом - РИА Новости Крым, 11.10.2022

В Симферополе ребенок получил травмы в ДТП с такси и автобусом

В Симферополе в результате ДТП с такси и автобусом пострадал ребенок, сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T18:04

2022-10-11T18:04

2022-10-11T18:04

ситуация на дорогах крыма

происшествия

симферополь

прокуратура республики крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120996844_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_9b1a0cb7437063019206e67fcc5f70d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе в результате ДТП с такси и автобусом пострадал ребенок, сообщает республиканская прокуратура. 11 октября водитель такси, двигаясь по проспекту Победы при перестроении столкнулся с маршрутным автобусом. В итоге травмирована десятилетняя девочка.Прокуратура проверит все обстоятельства случившегося, также исполнение перевозчиком требований организации транспортных услуг.Как сообщал РИА Новости Крым, в Севастополе троллейбус сбил школьницу.

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, симферополь, прокуратура республики крым