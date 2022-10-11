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В Симферополе ребенок получил травмы в ДТП с такси и автобусом - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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В Симферополе ребенок получил травмы в ДТП с такси и автобусом
В Симферополе ребенок получил травмы в ДТП с такси и автобусом - РИА Новости Крым, 11.10.2022
В Симферополе ребенок получил травмы в ДТП с такси и автобусом
В Симферополе в результате ДТП с такси и автобусом пострадал ребенок, сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T18:04
2022-10-11T18:04
ситуация на дорогах крыма
происшествия
симферополь
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе в результате ДТП с такси и автобусом пострадал ребенок, сообщает республиканская прокуратура. 11 октября водитель такси, двигаясь по проспекту Победы при перестроении столкнулся с маршрутным автобусом. В итоге травмирована десятилетняя девочка.Прокуратура проверит все обстоятельства случившегося, также исполнение перевозчиком требований организации транспортных услуг.Как сообщал РИА Новости Крым, в Севастополе троллейбус сбил школьницу.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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353
60
происшествия, симферополь, прокуратура республики крым
В Симферополе ребенок получил травмы в ДТП с такси и автобусом

В Симферополе в ДТП с участием такси и автобуса в Симферополе пострадал ребенок

18:04 11.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе в результате ДТП с такси и автобусом пострадал ребенок, сообщает республиканская прокуратура.
11 октября водитель такси, двигаясь по проспекту Победы при перестроении столкнулся с маршрутным автобусом. В итоге травмирована десятилетняя девочка.
"В салоне общественного транспорта находилось 17 пассажиров, одному из которых – девочке 2012 года рождения – на месте оказана медицинская помощь из-за полученной травмы", – сообщили в ведомстве.
Прокуратура проверит все обстоятельства случившегося, также исполнение перевозчиком требований организации транспортных услуг.
Как сообщал РИА Новости Крым, в Севастополе троллейбус сбил школьницу.
 
Ситуация на дорогах КрымаПроисшествияСимферопольПрокуратура Республики Крым
 
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