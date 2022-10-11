https://crimea.ria.ru/20221011/v-belom-dome-vyskazalis-o-vozmozhnosti-voyny-s-rossiey-1124829498.html
В Белом доме высказались о возможности войны с Россией
В Белом доме высказались о возможности войны с Россией - РИА Новости Крым, 11.10.2022
В Белом доме высказались о возможности войны с Россией
Власти США не ставят себе целью конфликтовать с Россией и не намерены направлять свою армию на Украину. Об этом журналистам заявил координатор по стратегическим РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T20:57
2022-10-11T20:57
2022-10-11T20:57
сша
российская федерация (россия, рф)
специальная военная операция рф на украине
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Власти США не ставят себе целью конфликтовать с Россией и не намерены направлять свою армию на Украину. Об этом журналистам заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.Он отметил, что ранее американский президент Джозеф Байден уже дал понять, что США не заинтересованы в эскалации конфликта с РФ, и позиция администрации не изменилась. По словам Кирби, такое развитие событий привело бы к катастрофе для всех сторон. И признал, что в Вашингтоне сегодня не видят оснований полагать, что Россия готовится применить ядерное или иное оружие массового уничтожения где бы то ни было.В то же время Кирби отметил, что первые комплексы NASAMS от США скоро прибудут на Украину."Мы отслеживаем доставку первых двух NASAMS туда в самом ближайшем будущем", – сказал Кирби.В начале октября в МИД РФ назвали новые поставки США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS очередным ярким доказательством того, что Вашингтон ведет с Россией гибридную войну и его цель – продлевать боевые действия и топить регион в крови.
https://crimea.ria.ru/20221011/poydet-li-nato-na-pryamoy-konflikt-s-rossiey--mneniya-ekspertov-1124822503.html
https://crimea.ria.ru/20221011/ssha-ne-isklyuchayut-postavok-dalnoboynykh-raket-na-ukrainu--smi-1124825948.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине, украина, политика
В Белом доме высказались о возможности войны с Россией
Представитель Белого дома: США не ищет конфликта с РФ и не отправит на Украину войска
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Власти США не ставят себе целью конфликтовать с Россией и не намерены направлять свою армию на Украину. Об этом журналистам заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Он отметил, что ранее американский президент Джозеф Байден уже дал понять, что США не заинтересованы в эскалации конфликта с РФ, и позиция администрации не изменилась.
"Мы не стремимся к конфликту с Россией <...> Наша позиция в данном вопросе не изменилась... Никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого", – сказал представитель Белого дома, которого цитирует РИА Новости.
По словам Кирби, такое развитие событий привело бы к катастрофе для всех сторон. И признал, что в Вашингтоне сегодня не видят оснований полагать, что Россия готовится применить ядерное или иное оружие массового уничтожения где бы то ни было.
В то же время Кирби отметил, что первые комплексы NASAMS от США скоро прибудут на Украину.
"Мы отслеживаем доставку первых двух NASAMS туда в самом ближайшем будущем", – сказал Кирби.
В начале октября в МИД РФ назвали новые поставки США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS очередным ярким доказательством того, что Вашингтон ведет с Россией гибридную войну
и его цель – продлевать боевые действия и топить регион в крови.