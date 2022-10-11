https://crimea.ria.ru/20221011/kak-izmenitsya-situatsiya-na-fronte-prognoz-eksperta-1124824278.html

Как изменится ситуация на фронте: прогноз эксперта

Как изменится ситуация на фронте: прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Как изменится ситуация на фронте: прогноз эксперта

Смена стратегии и тактики в зоне проведения специальной военной операции может привести к коллапсу системы боевого управления Украины и как следствие к... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T16:43

2022-10-11T16:43

2022-10-11T16:43

мнения

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Смена стратегии и тактики в зоне проведения специальной военной операции может привести к коллапсу системы боевого управления Украины и как следствие к хаотичному отступлению украинских вооруженных сил. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко."Мы с вами не знаем конечных целей и расчетов Генштаба РФ, и что в итоге решил Верховный главнокомандующий. Но твердо можно сказать одно — если в течение нескольких дней продолжатся массированные ракетные и беспилотные удары — это неизбежно и гарантировано обрушит обороноспособность киевского режима и начнется хаотичное отступление украинских войск", — уверен Хроленко.По его мнению, сейчас наблюдается некоторая смена стратегии и тактики в развитии специальной военной операции на территории Украины.Хроленко подчеркнул, что это приведет к каскадному коллапсу всей системы боевого управления и связи вооруженных сил Украины."Если это продолжить на несколько дней — безусловно эти системы управления коллапсируют. И неизбежно неуправляемые украинские войска начнут отступать от линии фронта, потому что утрата боевого управления это все, это почти конец", — подытожил специалист.Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории. Массированные ракетные удары по объектам энергетики и военного управления Украины продолжились и во вторник.

https://crimea.ria.ru/20221011/poteri-vsu-v-boyakh-v-donbasse--svodka-za-sutki-1124817953.html

https://crimea.ria.ru/20221011/vse-tseli-massirovannogo-raketnogo-udara-po-ukraine-dostignuty---mo-1124821178.html

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_b17d9ecd880ec51eb3d3f927e3e4ac0b.jpg.webp

мнения, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, украина