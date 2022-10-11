Рейтинг@Mail.ru
Как изменится ситуация на фронте: прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221011/kak-izmenitsya-situatsiya-na-fronte-prognoz-eksperta-1124824278.html
Как изменится ситуация на фронте: прогноз эксперта
Как изменится ситуация на фронте: прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Как изменится ситуация на фронте: прогноз эксперта
Смена стратегии и тактики в зоне проведения специальной военной операции может привести к коллапсу системы боевого управления Украины и как следствие к... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T16:43
2022-10-11T16:43
мнения
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124379598_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5fd88ef2083533093ab1d035dfe66225.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Смена стратегии и тактики в зоне проведения специальной военной операции может привести к коллапсу системы боевого управления Украины и как следствие к хаотичному отступлению украинских вооруженных сил. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко."Мы с вами не знаем конечных целей и расчетов Генштаба РФ, и что в итоге решил Верховный главнокомандующий. Но твердо можно сказать одно — если в течение нескольких дней продолжатся массированные ракетные и беспилотные удары — это неизбежно и гарантировано обрушит обороноспособность киевского режима и начнется хаотичное отступление украинских войск", — уверен Хроленко.По его мнению, сейчас наблюдается некоторая смена стратегии и тактики в развитии специальной военной операции на территории Украины.Хроленко подчеркнул, что это приведет к каскадному коллапсу всей системы боевого управления и связи вооруженных сил Украины."Если это продолжить на несколько дней — безусловно эти системы управления коллапсируют. И неизбежно неуправляемые украинские войска начнут отступать от линии фронта, потому что утрата боевого управления это все, это почти конец", — подытожил специалист.Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории. Массированные ракетные удары по объектам энергетики и военного управления Украины продолжились и во вторник.
https://crimea.ria.ru/20221011/poteri-vsu-v-boyakh-v-donbasse--svodka-za-sutki-1124817953.html
https://crimea.ria.ru/20221011/vse-tseli-massirovannogo-raketnogo-udara-po-ukraine-dostignuty---mo-1124821178.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_b17d9ecd880ec51eb3d3f927e3e4ac0b.jpg.webp
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_b17d9ecd880ec51eb3d3f927e3e4ac0b.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124379598_45:0:954:682_1920x0_80_0_0_623406ee40eb56d1250bf19bf375e7d0.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, украина
Как изменится ситуация на фронте: прогноз эксперта

Ждать ли отступления ВСУ: прогноз эксперта

16:43 11.10.2022
 
© OLEKSANDR GIMANOVВоенные ВС Украины .Фото AFP
Военные ВС Украины .Фото AFP
© OLEKSANDR GIMANOV
Читать в
Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Смена стратегии и тактики в зоне проведения специальной военной операции может привести к коллапсу системы боевого управления Украины и как следствие к хаотичному отступлению украинских вооруженных сил. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.
"Мы с вами не знаем конечных целей и расчетов Генштаба РФ, и что в итоге решил Верховный главнокомандующий. Но твердо можно сказать одно — если в течение нескольких дней продолжатся массированные ракетные и беспилотные удары — это неизбежно и гарантировано обрушит обороноспособность киевского режима и начнется хаотичное отступление украинских войск", — уверен Хроленко.
По его мнению, сейчас наблюдается некоторая смена стратегии и тактики в развитии специальной военной операции на территории Украины.
Бойцы Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11:40
Потери ВСУ в боях в Донбассе – сводка за сутки
"Мы наблюдаем выключение энергетической системы Украины. На это требуется, по американскому опыту аналогичного выключения в Ираке и Югославии, не один и не два дня. На каком-то этапе такого воздействия полностью будет парализована энергетическая система Украины. Тогда остановятся поезда, не будет электроэнергии чтобы нормально работала разведка, связь, серверы, чтобы через спутник передавались какие-то данные разведки НАТО", — пояснил эксперт.
Хроленко подчеркнул, что это приведет к каскадному коллапсу всей системы боевого управления и связи вооруженных сил Украины.
"Если это продолжить на несколько дней — безусловно эти системы управления коллапсируют. И неизбежно неуправляемые украинские войска начнут отступать от линии фронта, потому что утрата боевого управления это все, это почти конец", — подытожил специалист.
Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории. Массированные ракетные удары по объектам энергетики и военного управления Украины продолжились и во вторник.
Ракетный удар по НПЗ и топливным складам в Кременчуге
14:03
Все цели массированного ракетного удара по Украине достигнуты - МО
 
МненияВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на УкраинеУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57Стало известно о последствиях обстрела Курской области
16:53Министры туризма новых субъектов РФ впервые приедут в Крым на форум
16:50ВСУ обстреляли электроподстанцию в Белгородской области
16:45Какие города РФ присоединились к антиновогоднему флешмобу
16:43Как изменится ситуация на фронте: прогноз эксперта
16:31Захарова объяснила изменение риторики Киева по ЧП на Крымском мосту
16:21На главу МИД Эстонии могут возбудить дело из-за слов о Крымском мосте
15:34Четыре вуза эвакуируют в Симферополе из-за угроз минирования
15:06Meta* признана террористом – Росфинмониторинг
14:35Минтранс рассказал об альтернативной схеме проезда в Крым
14:22Разместят ли США свое ядерное оружие в Польше
14:03Все цели массированного ракетного удара по Украине достигнуты - МО
13:47Ситуация на фронте: доклад Минобороны России
13:46Лавров оценил инициативу Турции о переговорах РФ и Запада по Украине
13:38Руководство Севморпорта задолжало государству 23 млн налогов
13:22Действующие АЭС Украины. Справка
13:17Шойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных
12:47В Севастополе троллейбус сбил школьницу
12:31В Сочи питбули загрызли четырехлетнюю девочку
12:12Краснодарец заработал 5 миллионов и срок за мошенничество в пандемию
Лента новостейМолния