https://crimea.ria.ru/20221011/eks-deputat-rady-nazval-sposob-spasti-ukrainu-1124813331.html

Экс-депутат Рады назвал способ спасти Украину

Экс-депутат Рады назвал способ спасти Украину - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Экс-депутат Рады назвал способ спасти Украину

Массированные удары ВС РФ по территории Украины имели серьезные разрушительные последствия, однако такой ответ является адекватной реакцией РФ на действия... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-11T03:35

2022-10-11T03:35

2022-10-10T23:18

радио "спутник в крыму"

украина

мнения

в мире

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Массированные удары ВС РФ по территории Украины имели серьезные разрушительные последствия, однако такой ответ является адекватной реакцией РФ на действия марионеточного киевского режима, управляемого коллективным Западом, который не видит никаких "красных линий", многократно обозначенных Москвой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил украинский политик, заслуженный юрист Украины, бывший народный депутат ВР Владимир Олейник.10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в разных регионах. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве.Олейник напомнил, что это предупреждение последовало за целым рядом провокаций со стороны Киева и его западных руководителей, которые на самом деле давно уже оккупировали Украину и полноправно руководят всеми действиями Зеленского."Украина - оккупированные Западом территории. Кто-то говорит, что Россия оккупировала. Это чушь! Оккупировать оккупированные территории невозможно, можно только освобождать", - заметил Олейник.По его убеждению, единственный путь спасения самой Украины состоит в том, чтобы уничтожить неонацистский режим в стране. Сделать это можно используя жесткие сценарии:"Западу плевать на Украину, они разменивают страну. И если применять термин "терроризм", а все основания существуют, - Крымский мост, "Северный поток", убийство Дугиной - тогда переговоров не надо. Нужно бить по центрам принятия решений. Вот тогда мы будем спасать украинский народ. Это общепринятые правила: террористов надо останавливать. Если бы взорвали мост в США, что было бы? Они бы стерли обидчиков в порошок! Потому что в мире уважают силу. А сила в правде. Заканчивайте рисовать "красные линии". На Западе дальтоники - им плевать на эти линии. Они боятся только грубой силы", - подытожил политик.

https://crimea.ria.ru/20221010/teper-my-tozhe-vas-ne-slyshim-senator-o-reaktsii-es-na-udary-po-ukraine-1124805120.html

https://crimea.ria.ru/20221010/za-teraktom-na-krymskom-mostu-mogut-stoyat-zapadnye-kuratory-sbu-1124804351.html

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украина, мнения, в мире, российская федерация (россия, рф)