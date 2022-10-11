Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады назвал способ спасти Украину - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20221011/eks-deputat-rady-nazval-sposob-spasti-ukrainu-1124813331.html
Экс-депутат Рады назвал способ спасти Украину
Экс-депутат Рады назвал способ спасти Украину - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Экс-депутат Рады назвал способ спасти Украину
Массированные удары ВС РФ по территории Украины имели серьезные разрушительные последствия, однако такой ответ является адекватной реакцией РФ на действия... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-11T03:35
2022-10-10T23:18
радио "спутник в крыму"
украина
мнения
в мире
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/09/1119666822_0:0:2817:1585_1920x0_80_0_0_6b546f7009c94d753dabf9271928459e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Массированные удары ВС РФ по территории Украины имели серьезные разрушительные последствия, однако такой ответ является адекватной реакцией РФ на действия марионеточного киевского режима, управляемого коллективным Западом, который не видит никаких "красных линий", многократно обозначенных Москвой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил украинский политик, заслуженный юрист Украины, бывший народный депутат ВР Владимир Олейник.10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в разных регионах. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве.Олейник напомнил, что это предупреждение последовало за целым рядом провокаций со стороны Киева и его западных руководителей, которые на самом деле давно уже оккупировали Украину и полноправно руководят всеми действиями Зеленского."Украина - оккупированные Западом территории. Кто-то говорит, что Россия оккупировала. Это чушь! Оккупировать оккупированные территории невозможно, можно только освобождать", - заметил Олейник.По его убеждению, единственный путь спасения самой Украины состоит в том, чтобы уничтожить неонацистский режим в стране. Сделать это можно используя жесткие сценарии:"Западу плевать на Украину, они разменивают страну. И если применять термин "терроризм", а все основания существуют, - Крымский мост, "Северный поток", убийство Дугиной - тогда переговоров не надо. Нужно бить по центрам принятия решений. Вот тогда мы будем спасать украинский народ. Это общепринятые правила: террористов надо останавливать. Если бы взорвали мост в США, что было бы? Они бы стерли обидчиков в порошок! Потому что в мире уважают силу. А сила в правде. Заканчивайте рисовать "красные линии". На Западе дальтоники - им плевать на эти линии. Они боятся только грубой силы", - подытожил политик.
https://crimea.ria.ru/20221010/teper-my-tozhe-vas-ne-slyshim-senator-o-reaktsii-es-na-udary-po-ukraine-1124805120.html
https://crimea.ria.ru/20221010/za-teraktom-na-krymskom-mostu-mogut-stoyat-zapadnye-kuratory-sbu-1124804351.html
украина
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/09/1119666822_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_44a9e816c678c0559a6e0324f1d483e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, мнения, в мире, российская федерация (россия, рф)
Экс-депутат Рады назвал способ спасти Украину

Экс-депутат Рады Олейник: спасти Украину может уничтожение киевского режима

03:35 11.10.2022
 
© AP Photo/Evgeniy MaloletkaУкраинский флаг развевается на украинской позиции в Марьинке, недалеко от Донецка, восточная Украина, пятница, 5 июня 2015 года. Архивное фото
Украинский флаг развевается на украинской позиции в Марьинке, недалеко от Донецка, восточная Украина, пятница, 5 июня 2015 года. Архивное фото
© AP Photo/Evgeniy Maloletka
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Массированные удары ВС РФ по территории Украины имели серьезные разрушительные последствия, однако такой ответ является адекватной реакцией РФ на действия марионеточного киевского режима, управляемого коллективным Западом, который не видит никаких "красных линий", многократно обозначенных Москвой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил украинский политик, заслуженный юрист Украины, бывший народный депутат ВР Владимир Олейник.
10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в разных регионах. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве.
Последствия ударов в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 15:35
"Теперь мы тоже вас не слышим": сенатор о реакции ЕС на удары по Украине
"Люди думали, что Киев защищен – им врали. А он был защищен только одним – Россия проявляла долготерпение. Но теперь это было сделано как серьезное предупреждение", - констатировал политик.
Олейник напомнил, что это предупреждение последовало за целым рядом провокаций со стороны Киева и его западных руководителей, которые на самом деле давно уже оккупировали Украину и полноправно руководят всеми действиями Зеленского.
"Украина - оккупированные Западом территории. Кто-то говорит, что Россия оккупировала. Это чушь! Оккупировать оккупированные территории невозможно, можно только освобождать", - заметил Олейник.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 14:41
За терактом на Крымском мосту могут стоять западные кураторы СБУ
По его убеждению, единственный путь спасения самой Украины состоит в том, чтобы уничтожить неонацистский режим в стране. Сделать это можно используя жесткие сценарии:
"Западу плевать на Украину, они разменивают страну. И если применять термин "терроризм", а все основания существуют, - Крымский мост, "Северный поток", убийство Дугиной - тогда переговоров не надо. Нужно бить по центрам принятия решений. Вот тогда мы будем спасать украинский народ. Это общепринятые правила: террористов надо останавливать. Если бы взорвали мост в США, что было бы? Они бы стерли обидчиков в порошок! Потому что в мире уважают силу. А сила в правде. Заканчивайте рисовать "красные линии". На Западе дальтоники - им плевать на эти линии. Они боятся только грубой силы", - подытожил политик.
 
Радио "Спутник в Крыму"УкраинаМненияВ миреРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:35Экс-депутат Рады назвал способ спасти Украину
00:01Все еще ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник
00:0011 октября: какой сегодня праздник
23:14Генассамблея ООН отказалась от тайного голосования по референдумам
22:03Главные события и заявления дня: 10 октября
21:56Онищенко назвал важную меру для повышения безопасности школ
21:34Как не поддаваться ложной панике – психолог
21:12Помощник Медведева оценил "розыск" СБУ зампреда Совбеза РФ
20:51В Севастополе начались судебные тяжбы вокруг строительства медкластера
20:36Третий паром начал работу на Керченской переправе
20:13ВСУ ударили из HIMARS по зернохранилищам в Запорожской области
19:58Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС
19:40В Симферополе "заминировали" управление судебного департамента Крыма
19:36Онищенко посоветовал военнообязанным собирать личную аптечку
19:22Число паромов на Керченской переправе к утру увеличат до четырех
19:12Власти Украины сообщают о новых взрывах
18:43Курская область под массированным обстрелом ВСУ: ранены два человека
18:34Новые меры помощи для мобилизованных предпринимателей утвердил кабмин РФ
18:13СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева и Марию Захарову
18:03Крыму и Севастополю выделят 1,6 млрд рублей на поддержку туризма
Лента новостейМолния