Рейтинг@Mail.ru
Консервы, рюкзаки и ножи взорвали рынок электронных продаж в сентябре - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221010/konservy-ryukzaki-i-nozhi-vzorvali-rynok-elektronnykh-prodazh-v-sentyabre-1124741632.html
Консервы, рюкзаки и ножи взорвали рынок электронных продаж в сентябре
Консервы, рюкзаки и ножи взорвали рынок электронных продаж в сентябре - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Консервы, рюкзаки и ножи взорвали рынок электронных продаж в сентябре
Аналитики прогнозируют изменение конъюнктуры рынка электронной торговли в России. Этому будут способствовать уменьшение числа продавцов из-за изменения... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T07:21
2022-10-10T07:21
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/12/1123266653_0:294:3117:2047_1920x0_80_0_0_1a2c16f79384dba5dd8f8a42505b8f53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Аналитики прогнозируют изменение конъюнктуры рынка электронной торговли в России. Этому будут способствовать уменьшение числа продавцов из-за изменения логистических цепочек поставок, снижение среднего чека и изменение товарных предпочтений потребителей.Отмечается, что происходящее сегодня – логическое продолжение событий конца февраля. Часть игроков не смогли наладить поставки продукции, распродали остатки и закрыли деятельность. Однако говорить о сворачивании электронной торговли в России не приходится. Напротив, в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) прогнозируют 40% рост объема продаж по итогам года.Также крупнейшие российские маркетплейсы заявили о более чем трехкратном росте числа продавцов. Это подтверждают аналитики "Тинькофф eCommerce", по подсчетам которых число селлеров выросло в три раза. По официальным данным Минэкономразвития РФ, свои товары и услуги на этих площадках предлагают более 217 тысяч малых и средних предпринимателей и самозанятых. Учитывая сказанное выше, можно сделать вывод, что уход продавцов с электронных площадок не был значительным. Кроме того, привлекательность покупок через интернет площадки только растет.При этом специалисты фиксируют изменение динамики спроса по категориям товаров. Кроме традиционно популярных товаров для дома, в лидеры с трехкратным ростом вышла категория "садовая техника и инструменты", "зоотовары" выросли более, чем в два раза. Объем продаж в категории "Цифровая и бытовая техника" достиг 591,5 млрд рублей ( +22,1%), в категории "мебель и товары для дома" – 485,7 млрд рублей (+18,1%), в категории "одежда и обувь" – 376 млрд рублей (+14%), в категории "продукты питания" – 353,5 млрд рублей (+13,2%), в категории "красота и здоровье" – 201 млрд рублей (+7,5%).При этом специалисты отмечают взрывной рост спроса на определенные группы товаров.
https://crimea.ria.ru/20221004/medinstruktazh-kak-gotovitsya-k-otpravke-na-svo-i-chto-klast-v-aptechku-1124703952.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/12/1123266653_320:0:3049:2047_1920x0_80_0_0_4ac79ad0f150825a5072efb3c314df1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, экономика
Консервы, рюкзаки и ножи взорвали рынок электронных продаж в сентябре

Спрос на туристические товары в интернет-магазинах вырос в среднем на 50% в конце сентября

07:21 10.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМужчина во время работы за компьютером
Мужчина во время работы за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Аналитики прогнозируют изменение конъюнктуры рынка электронной торговли в России. Этому будут способствовать уменьшение числа продавцов из-за изменения логистических цепочек поставок, снижение среднего чека и изменение товарных предпочтений потребителей.
Отмечается, что происходящее сегодня – логическое продолжение событий конца февраля. Часть игроков не смогли наладить поставки продукции, распродали остатки и закрыли деятельность. Однако говорить о сворачивании электронной торговли в России не приходится. Напротив, в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) прогнозируют 40% рост объема продаж по итогам года.
"Объем интернет-торговли в России по итогам года может превысить 5 трлн рублей, что на 40% выше показателей прошлого. По итогам семи месяцев рост составил 42% и достиг 2,7 трлн рублей", – цитирует пресс-служба президента АКИТ Артема Соколова.
Также крупнейшие российские маркетплейсы заявили о более чем трехкратном росте числа продавцов. Это подтверждают аналитики "Тинькофф eCommerce", по подсчетам которых число селлеров выросло в три раза. По официальным данным Минэкономразвития РФ, свои товары и услуги на этих площадках предлагают более 217 тысяч малых и средних предпринимателей и самозанятых. Учитывая сказанное выше, можно сделать вывод, что уход продавцов с электронных площадок не был значительным. Кроме того, привлекательность покупок через интернет площадки только растет.
При этом специалисты фиксируют изменение динамики спроса по категориям товаров. Кроме традиционно популярных товаров для дома, в лидеры с трехкратным ростом вышла категория "садовая техника и инструменты", "зоотовары" выросли более, чем в два раза. Объем продаж в категории "Цифровая и бытовая техника" достиг 591,5 млрд рублей ( +22,1%), в категории "мебель и товары для дома" – 485,7 млрд рублей (+18,1%), в категории "одежда и обувь" – 376 млрд рублей (+14%), в категории "продукты питания" – 353,5 млрд рублей (+13,2%), в категории "красота и здоровье" – 201 млрд рублей (+7,5%).
При этом специалисты отмечают взрывной рост спроса на определенные группы товаров.
"За последнюю неделю сентября спрос на консервы вырос на 71%, комбинезоны, полукомбинезоны мужские и туристические сидушки прибавили по 62%, рюкзаки – 61%, туристические ножи – 50%, грелки туристические – 39%, фильтры для воды – 34%, топоры – 32%, прожекторы – 30%, зажигалки – 23%", – сообщили сотрудники сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace.
Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 03:32Радио "Спутник в Крыму"
Мединструктаж: как готовиться к отправке на СВО и что класть в аптечку
 
ОбществоЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:21Консервы, рюкзаки и ножи взорвали рынок электронных продаж в сентябре
07:01"Ситуация критическая" – эксперт о судьбе рестораторов в Севастополе
03:26Какие изменения грядут на рынке аренды недвижимости в Крыму – мнение
00:01Сильный ветер: прогноз погоды для Крыма на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 10 октября
22:29По Крымскому мосту поехали пригородные поезда
21:31Критическая красная линия — эксперт о теракте на Крымскому мосту
21:01Взрыв на Крымском мосту и "уши" в телефонах россиян: топ новостей недели
20:34Путин назвал заказчиков и исполнителей подрыва Крымского моста
19:59Главные события и заявления дня: 9 октября
19:11"Бабье лето" принесет в Крым 20-градусное тепло
18:58Минтранс напомнил водителям фур об альтернативных путях в Крым
18:42Советы с передовой: действующий боец объяснил, что брать в зону СВО
18:19Мобилизация тоже: новые способы мошенников обмануть доверчивых граждан
17:41Часть Белогорского района на три дня останется без воды
17:23Туроператоры посчитали отказы от путевок в Крым после ЧП на мосту
17:05Двадцать улиц Симферополя останутся без света на два дня
17:01Запущено движение по двум автомобильным полосам Крымского моста
16:28На Керченской паромной переправе готовят к запуску еще два парома
15:47Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза РФ
Лента новостейМолния