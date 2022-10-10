https://crimea.ria.ru/20221010/konservy-ryukzaki-i-nozhi-vzorvali-rynok-elektronnykh-prodazh-v-sentyabre-1124741632.html

Консервы, рюкзаки и ножи взорвали рынок электронных продаж в сентябре

Консервы, рюкзаки и ножи взорвали рынок электронных продаж в сентябре - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Консервы, рюкзаки и ножи взорвали рынок электронных продаж в сентябре

Аналитики прогнозируют изменение конъюнктуры рынка электронной торговли в России. Этому будут способствовать уменьшение числа продавцов из-за изменения... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T07:21

2022-10-10T07:21

2022-10-10T07:21

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Аналитики прогнозируют изменение конъюнктуры рынка электронной торговли в России. Этому будут способствовать уменьшение числа продавцов из-за изменения логистических цепочек поставок, снижение среднего чека и изменение товарных предпочтений потребителей.Отмечается, что происходящее сегодня – логическое продолжение событий конца февраля. Часть игроков не смогли наладить поставки продукции, распродали остатки и закрыли деятельность. Однако говорить о сворачивании электронной торговли в России не приходится. Напротив, в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) прогнозируют 40% рост объема продаж по итогам года.Также крупнейшие российские маркетплейсы заявили о более чем трехкратном росте числа продавцов. Это подтверждают аналитики "Тинькофф eCommerce", по подсчетам которых число селлеров выросло в три раза. По официальным данным Минэкономразвития РФ, свои товары и услуги на этих площадках предлагают более 217 тысяч малых и средних предпринимателей и самозанятых. Учитывая сказанное выше, можно сделать вывод, что уход продавцов с электронных площадок не был значительным. Кроме того, привлекательность покупок через интернет площадки только растет.При этом специалисты фиксируют изменение динамики спроса по категориям товаров. Кроме традиционно популярных товаров для дома, в лидеры с трехкратным ростом вышла категория "садовая техника и инструменты", "зоотовары" выросли более, чем в два раза. Объем продаж в категории "Цифровая и бытовая техника" достиг 591,5 млрд рублей ( +22,1%), в категории "мебель и товары для дома" – 485,7 млрд рублей (+18,1%), в категории "одежда и обувь" – 376 млрд рублей (+14%), в категории "продукты питания" – 353,5 млрд рублей (+13,2%), в категории "красота и здоровье" – 201 млрд рублей (+7,5%).При этом специалисты отмечают взрывной рост спроса на определенные группы товаров.

https://crimea.ria.ru/20221004/medinstruktazh-kak-gotovitsya-k-otpravke-na-svo-i-chto-klast-v-aptechku-1124703952.html

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2022

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общество, экономика