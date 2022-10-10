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Хуснуллин назвал срок устранения повреждений опоры Крымского моста - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Хуснуллин назвал срок устранения повреждений опоры Крымского моста
Хуснуллин назвал срок устранения повреждений опоры Крымского моста - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Хуснуллин назвал срок устранения повреждений опоры Крымского моста
Анализ конструкций Крымского моста показал необходимость устранения повреждений на одной из опор, эти работы планируется завершить до конца недели, сообщил... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T16:22
2022-10-10T16:22
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Анализ конструкций Крымского моста показал необходимость устранения повреждений на одной из опор, эти работы планируется завершить до конца недели, сообщил вице-премьер РФ Марат ХуснуллинПо словам вице-премьера, данное повреждение никак не влияет на безопасность движения автомобилей по открытой полосе.Хуснуллин также сообщил, что работы по устранению повреждений ведутся круглосуточно двумя полноценными сменами. В работах задействовано порядка 150 человек.Уже проведен демонтаж асфальта на консоли балки автомобильной дороги. Ведется разработка плана-графика по демонтажу поврежденных конструкций, он будет готов в течение трех дней. К этому времени подтягиваются дополнительные трудовые ресурсы, плавучие краны и другая необходимая техника", - добавил зампредседателя правительства.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. Российский лидер назвал подрыв сооружения терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
https://crimea.ria.ru/20221010/est-neobkhodimost-zameny-dvukh-zhd-proletov-krymskogo-mosta--khusnullin-1124806085.html
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марат хуснуллин, крымский мост, чп на крымском мосту, крым
Хуснуллин назвал срок устранения повреждений опоры Крымского моста

Хуснуллин: повреждение опоры Крымского моста будет устранено к концу недели

16:22 10.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Анализ конструкций Крымского моста показал необходимость устранения повреждений на одной из опор, эти работы планируется завершить до конца недели, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
"Если говорить о повреждениях, работа по анализу их тяжести еще продолжается. Со вчерашнего утра ведут работы водолазы, которые проверяют опоры моста. В результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор. Предварительный срок устранения повреждения опоры – конец этой недели", - сказал Хуснуллин на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
По словам вице-премьера, данное повреждение никак не влияет на безопасность движения автомобилей по открытой полосе.
Хуснуллин также сообщил, что работы по устранению повреждений ведутся круглосуточно двумя полноценными сменами. В работах задействовано порядка 150 человек.
Уже проведен демонтаж асфальта на консоли балки автомобильной дороги. Ведется разработка плана-графика по демонтажу поврежденных конструкций, он будет готов в течение трех дней. К этому времени подтягиваются дополнительные трудовые ресурсы, плавучие краны и другая необходимая техника", - добавил зампредседателя правительства.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. Российский лидер назвал подрыв сооружения терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.
По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
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Марат ХуснуллинКрымский мостЧП на Крымском мостуКрым
 
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