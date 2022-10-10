https://crimea.ria.ru/20221010/beregi-lichnye-dannye-smolodu-pochemu-ne-stoit-zloupotreblyat-sotssetyami-1124787135.html

Береги личные данные смолоду: почему не стоит злоупотреблять соцсетями

Береги личные данные смолоду: почему не стоит злоупотреблять соцсетями - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Береги личные данные смолоду: почему не стоит злоупотреблять соцсетями

Случаев телефонного мошенничества было бы гораздо меньше, если бы люди невольно не помогали преступникам. В первую очередь это касается любителей размещать в... РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-10T07:55

2022-10-10T07:55

2022-10-09T16:22

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Случаев телефонного мошенничества было бы гораздо меньше, если бы люди невольно не помогали преступникам. В первую очередь это касается любителей размещать в социальных сетях исчерпывающую информацию, сообщил начальник отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления уголовного розыска МВД по Крыму, подполковник полиции Ярослав Скляренко.В результате такого неосмотрительного поведения преступникам стало гораздо проще собирать данные о людях и находить к ним подход. Поэтому он порекомендовал перестать постить в сеть множество фото и подробно рассказывать о своих достижениях.С такой позицией солидарен начальник отдела защиты информации и информационно-технического обеспечения одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин. Он также указал, что не следует указывать личные данные при заполнении скидочных карт, посещении мастерских и магазинов."Неизвестно, кто и как будет хранить эти данные. Никто не сможет гарантировать, что они не попадут в руки мошенников", – резюмировал он.

https://crimea.ria.ru/20221007/tsentrobank-predupredil-o-novoy-skheme-finansovogo-moshennichestva-1124744901.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество