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Береги личные данные смолоду: почему не стоит злоупотреблять соцсетями - РИА Новости Крым, 09.10.2022
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Береги личные данные смолоду: почему не стоит злоупотреблять соцсетями
Береги личные данные смолоду: почему не стоит злоупотреблять соцсетями - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Береги личные данные смолоду: почему не стоит злоупотреблять соцсетями
Случаев телефонного мошенничества было бы гораздо меньше, если бы люди невольно не помогали преступникам. В первую очередь это касается любителей размещать в... РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-10T07:55
2022-10-09T16:22
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Случаев телефонного мошенничества было бы гораздо меньше, если бы люди невольно не помогали преступникам. В первую очередь это касается любителей размещать в социальных сетях исчерпывающую информацию, сообщил начальник отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления уголовного розыска МВД по Крыму, подполковник полиции Ярослав Скляренко.В результате такого неосмотрительного поведения преступникам стало гораздо проще собирать данные о людях и находить к ним подход. Поэтому он порекомендовал перестать постить в сеть множество фото и подробно рассказывать о своих достижениях.С такой позицией солидарен начальник отдела защиты информации и информационно-технического обеспечения одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин. Он также указал, что не следует указывать личные данные при заполнении скидочных карт, посещении мастерских и магазинов."Неизвестно, кто и как будет хранить эти данные. Никто не сможет гарантировать, что они не попадут в руки мошенников", – резюмировал он.
https://crimea.ria.ru/20221007/tsentrobank-predupredil-o-novoy-skheme-finansovogo-moshennichestva-1124744901.html
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общество
Береги личные данные смолоду: почему не стоит злоупотреблять соцсетями

Как соцсети помогают мошенникам подобраться ближе к жертве – эксперт

07:55 10.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкИнтернет-пользователи у компьютера. Архивное фото
Интернет-пользователи у компьютера. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Случаев телефонного мошенничества было бы гораздо меньше, если бы люди невольно не помогали преступникам. В первую очередь это касается любителей размещать в социальных сетях исчерпывающую информацию, сообщил начальник отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления уголовного розыска МВД по Крыму, подполковник полиции Ярослав Скляренко.
"Люди сами рассказывают мошенникам информацию о себе, своих детях и обстоятельствах жизни. Размещают номера телефонов в открытом доступе. Вводят исчерпывающие личные данные при регистрации на торговых площадках, пользуются непроверенными сайтами, необдуманно вносят деньги за еще неполученные услуги ", – констатировал Скляренко.
В результате такого неосмотрительного поведения преступникам стало гораздо проще собирать данные о людях и находить к ним подход. Поэтому он порекомендовал перестать постить в сеть множество фото и подробно рассказывать о своих достижениях.
С такой позицией солидарен начальник отдела защиты информации и информационно-технического обеспечения одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин. Он также указал, что не следует указывать личные данные при заполнении скидочных карт, посещении мастерских и магазинов.
"Неизвестно, кто и как будет хранить эти данные. Никто не сможет гарантировать, что они не попадут в руки мошенников", – резюмировал он.
Женщина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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