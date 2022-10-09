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Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза РФ
Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза РФ - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза РФ
Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, совещание пройдет 10 РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T15:47
2022-10-09T15:47
2022-10-09T15:47
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, совещание пройдет 10 октября, передает РИА Новости.В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Кроме того, Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), политика
Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза РФ
Песков: Путин в понедельник соберет членов Совбеза
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, совещание пройдет 10 октября, передает РИА Новости.
"На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит", – ответил Песков на вопрос, обсудят ли участники заседания ситуацию со взрывом на Крымском мосту.
В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Кроме того, Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.