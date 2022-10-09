https://crimea.ria.ru/20221009/putin-v-ponedelnik-provedet-soveschanie-s-chlenami-sovbeza-rf-1124792855.html

Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза РФ

Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза РФ - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, совещание пройдет 10 РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T15:47

2022-10-09T15:47

2022-10-09T15:47

владимир путин (политик)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, совещание пройдет 10 октября, передает РИА Новости.В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Кроме того, Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика