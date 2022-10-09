https://crimea.ria.ru/20221009/kriticheskaya-krasnaya-liniya--ekspert-o-terakte-na-krymskomu-mostu-1124796640.html
Критическая красная линия — эксперт о теракте на Крымскому мосту
Критическая красная линия — эксперт о теракте на Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Критическая красная линия — эксперт о теракте на Крымскому мосту
Удар по Крымскому мосту показал, что никакие красные линии нашими противниками не учитываются. Они готовы на все. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T21:31
2022-10-09T21:31
2022-10-09T21:31
радио "спутник в крыму"
крымский мост
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Удар по Крымскому мосту показал, что никакие красные линии нашими противниками не учитываются. Они готовы на все. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил капитан первого ранга запаса, исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ Сергей Горбачев.Он напомнил, что в течение долгого времени, еще до спецоперации, часто звучали заявления, что система безопасности Крымского моста обеспечивает его неуязвимость. Что система эшелонирована, а мост защищен от атак с воздуха и воды, не считая сухопутной составляющей. Тем не менее, случилось то, что случилось, констатировал эксперт.Эксперт подчеркнул, что речь идет о продуманной, спланированной и очень хорошо подготовленной операции.
https://crimea.ria.ru/20221009/putin-nazval-zakazchikov-i-ispolniteley-podryva-krymskogo-mosta-1124796234.html
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, чп на крымском мосту
Критическая красная линия — эксперт о теракте на Крымскому мосту
Очень тщательно подготовленная операция – эксперт о теракте на Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Удар по Крымскому мосту показал, что никакие красные линии нашими противниками не учитываются. Они готовы на все. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил капитан первого ранга запаса, исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ Сергей Горбачев.
"Я думаю, что эта красная линия должна быть критической. Удар по Крымскому мосту. Мы ждем от руководства двух вещей: активизации и в целом изменения методов проведения специальной военной операции и активной работы по перестройке системы жизни. По крайней мере – в Севастополе, Крыму и на освобожденных территориях", – заявил Горбачев.
Он напомнил, что в течение долгого времени, еще до спецоперации, часто звучали заявления, что система безопасности Крымского моста обеспечивает его неуязвимость. Что система эшелонирована, а мост защищен от атак с воздуха и воды, не считая сухопутной составляющей. Тем не менее, случилось то, что случилось, констатировал эксперт.
Эксперт подчеркнул, что речь идет о продуманной, спланированной и очень хорошо подготовленной операции.