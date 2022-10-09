https://crimea.ria.ru/20221009/kriticheskaya-krasnaya-liniya--ekspert-o-terakte-na-krymskomu-mostu-1124796640.html

Критическая красная линия — эксперт о теракте на Крымскому мосту

Критическая красная линия — эксперт о теракте на Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Критическая красная линия — эксперт о теракте на Крымскому мосту

Удар по Крымскому мосту показал, что никакие красные линии нашими противниками не учитываются. Они готовы на все. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T21:31

2022-10-09T21:31

2022-10-09T21:31

радио "спутник в крыму"

крымский мост

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Удар по Крымскому мосту показал, что никакие красные линии нашими противниками не учитываются. Они готовы на все. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил капитан первого ранга запаса, исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ Сергей Горбачев.Он напомнил, что в течение долгого времени, еще до спецоперации, часто звучали заявления, что система безопасности Крымского моста обеспечивает его неуязвимость. Что система эшелонирована, а мост защищен от атак с воздуха и воды, не считая сухопутной составляющей. Тем не менее, случилось то, что случилось, констатировал эксперт.Эксперт подчеркнул, что речь идет о продуманной, спланированной и очень хорошо подготовленной операции.

https://crimea.ria.ru/20221009/putin-nazval-zakazchikov-i-ispolniteley-podryva-krymskogo-mosta-1124796234.html

крымский мост

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2022

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крымский мост, чп на крымском мосту