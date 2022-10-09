https://crimea.ria.ru/20221009/kogda-rossiya-naneset-otvetnyy-udar--mnenie-1124787344.html

Когда Россия нанесет ответный удар – мнение

Когда Россия нанесет ответный удар – мнение - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Когда Россия нанесет ответный удар – мнение

Ответный удар ВС РФ должен быть хорошо спланированным рациональным действием, знать о котором положено только командованию и военнослужащим специальной... РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T08:26

2022-10-09T08:26

2022-10-09T08:26

специальная военная операция рф на украине

мнения

авторы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Ответный удар ВС РФ должен быть хорошо спланированным рациональным действием, знать о котором положено только командованию и военнослужащим специальной операции. Об этом заявил генерал-майор авиации, депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости Крым.Военный эксперт отметил, что планирование каждого шага операции подразумевает анализ сил и средств обеих сторон конфликта, подтягивание сил к зоне проведения действий. Прежде чем нанести ответный удар, его нужно спланировать."Сейчас протяженность линии соприкосновения свыше тысячи километров. Воевать на таком участке очень трудно. Нужно определить направление главного удара, собрать силы и средства, технику, обязательно формировать резерв. Второй, третий эшелон и только потом идти в атаку и добиваться результата", – резюмировал Ивлев.Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин заявил, что эффект от частичной мобилизации и прихода добровольцев проявится менее чем через месяц, ситуация радикально изменится в пользу российской армии и союзных сил.

https://crimea.ria.ru/20221008/pobedit-na-info-fronte-politolog-nauchil-filtrovat-informatsiyu-1124773297.html

https://crimea.ria.ru/20221005/kogda-vs-rf-smogut-perelomit-situatsiyu-na-fronte--voennyy-ekspert--1124725608.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

специальная военная операция рф на украине, мнения, авторы