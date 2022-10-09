Когда Россия нанесет ответный удар – мнение
Депутат ГД Ивлев предположил, когда Россия нанесет ответный удар по целям на Украине
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий войск специального назначения ВС РФ в бронеавтомобиле "Тигр" неподалеку от города Изюм.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Ответный удар ВС РФ должен быть хорошо спланированным рациональным действием, знать о котором положено только командованию и военнослужащим специальной операции. Об этом заявил генерал-майор авиации, депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости Крым.
"Я бы уберег всех от прогнозирования. Как только мы начинаем говорить – об этом узнают враги. Когда пишут о том, где находятся наши войска, ракеты и танки – сливают военную информацию противнику", – констатировал он и добавил, что военная операция должна планироваться в тайне, а знать о ней должно только руководство и участники.
Военный эксперт отметил, что планирование каждого шага операции подразумевает анализ сил и средств обеих сторон конфликта, подтягивание сил к зоне проведения действий. Прежде чем нанести ответный удар, его нужно спланировать.
"Сейчас протяженность линии соприкосновения свыше тысячи километров. Воевать на таком участке очень трудно. Нужно определить направление главного удара, собрать силы и средства, технику, обязательно формировать резерв. Второй, третий эшелон и только потом идти в атаку и добиваться результата", – резюмировал Ивлев.
Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин заявил, что эффект от частичной мобилизации и прихода добровольцев проявится менее чем через месяц, ситуация радикально изменится в пользу российской армии и союзных сил.