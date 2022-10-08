ВСУ выпустили 15 ракет в район ЗАЭС, огневые точки подавлены
МО РФ: Украинские боевики выпустили 15 ракет в район Запорожской АЭС
© ANATOLII STEPANOVУкраинские артиллеристы готовятся к стрельбе из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Фото AFP
© ANATOLII STEPANOV
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации в районе станции с целью создания угрозы техногенной катастрофы, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
"В течение суток город Энергодар и территория, прилегающая к атомной электростанции, дважды подвергались обстрелам со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня "Град". Всего украинскими войсками из подконтрольного населенного пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено 15 ракет", - сообщил Конашенков.
Из-за обстрелов ЗАЭС и весь Энергодар обесточены, ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения завершаются. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.
По словам Конашенкова, огневые средства противника подавлены ответным огнем российской артиллерии. Для обеспечения работы атомной электростанции задействованы резервные дизель-генераторы.
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что украинские войска в результате обстрела повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть установок мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.