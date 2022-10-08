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ВСУ выпустили 15 ракет в район ЗАЭС, огневые точки подавлены - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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ВСУ выпустили 15 ракет в район ЗАЭС, огневые точки подавлены
ВСУ выпустили 15 ракет в район ЗАЭС, огневые точки подавлены - РИА Новости Крым, 08.10.2022
ВСУ выпустили 15 ракет в район ЗАЭС, огневые точки подавлены
Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации в районе станции с целью создания... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T16:24
2022-10-08T16:24
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации в районе станции с целью создания угрозы техногенной катастрофы, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Из-за обстрелов ЗАЭС и весь Энергодар обесточены, ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения завершаются. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.По словам Конашенкова, огневые средства противника подавлены ответным огнем российской артиллерии. Для обеспечения работы атомной электростанции задействованы резервные дизель-генераторы.Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что украинские войска в результате обстрела повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть установок мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.
https://crimea.ria.ru/20221005/putin-poruchil-prinyat-zaporozhskuyu-aes-v-federalnuyu-sobstvennost-1124729052.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
ВСУ выпустили 15 ракет в район ЗАЭС, огневые точки подавлены

МО РФ: Украинские боевики выпустили 15 ракет в район Запорожской АЭС

16:24 08.10.2022
 
© ANATOLII STEPANOVУкраинские артиллеристы готовятся к стрельбе из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Фото AFP
Украинские артиллеристы готовятся к стрельбе из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град. Фото AFP
© ANATOLII STEPANOV
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации в районе станции с целью создания угрозы техногенной катастрофы, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
"В течение суток город Энергодар и территория, прилегающая к атомной электростанции, дважды подвергались обстрелам со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня "Град". Всего украинскими войсками из подконтрольного населенного пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено 15 ракет", - сообщил Конашенков.
Из-за обстрелов ЗАЭС и весь Энергодар обесточены, ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения завершаются. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.
По словам Конашенкова, огневые средства противника подавлены ответным огнем российской артиллерии. Для обеспечения работы атомной электростанции задействованы резервные дизель-генераторы.
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что украинские войска в результате обстрела повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 18:00
Путин поручил принять Запорожскую АЭС в федеральную собственность
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть установок мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
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