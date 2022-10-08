https://crimea.ria.ru/20221008/vsu-vypustili-15-raket-v-rayon-zaes-ognevye-tochki-podavleny-1124778216.html

ВСУ выпустили 15 ракет в район ЗАЭС, огневые точки подавлены

ВСУ выпустили 15 ракет в район ЗАЭС, огневые точки подавлены - РИА Новости Крым, 08.10.2022

ВСУ выпустили 15 ракет в район ЗАЭС, огневые точки подавлены

Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации в районе станции с целью создания... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T16:24

2022-10-08T16:24

2022-10-08T16:24

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации в районе станции с целью создания угрозы техногенной катастрофы, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Из-за обстрелов ЗАЭС и весь Энергодар обесточены, ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения завершаются. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.По словам Конашенкова, огневые средства противника подавлены ответным огнем российской артиллерии. Для обеспечения работы атомной электростанции задействованы резервные дизель-генераторы.Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что украинские войска в результате обстрела повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть установок мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.

https://crimea.ria.ru/20221005/putin-poruchil-prinyat-zaporozhskuyu-aes-v-federalnuyu-sobstvennost-1124729052.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф