https://crimea.ria.ru/20221008/zaporozhskaya-aes-polnostyu-otklyuchena-ot-energosistemy-ukrainy-1124772031.html

Запорожская АЭС полностью отключена от энергосистемы Украины

Запорожская АЭС полностью отключена от энергосистемы Украины - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Запорожская АЭС полностью отключена от энергосистемы Украины

Украинские войска в результате обстрела повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T13:25

2022-10-08T13:25

2022-10-08T13:25

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска в результате обстрела повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Об этом со ссылкой на представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.Он уточнил, что повреждена линия электропередач Днепровская мощностью 750кВ. Станция автоматически перешла на работу дизель-генераторов. По заявлению Рогова, Киев "сознательно перебил последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть установок мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.

https://crimea.ria.ru/20221005/kiev-gotovit-provokatsiyu-s-zatopleniem-zaporozhskoy-aes--vlasti-regiona-1124729697.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, происшествия