https://crimea.ria.ru/20221008/zaporozhskaya-aes-polnostyu-otklyuchena-ot-energosistemy-ukrainy-1124772031.html
Запорожская АЭС полностью отключена от энергосистемы Украины
Запорожская АЭС полностью отключена от энергосистемы Украины - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Запорожская АЭС полностью отключена от энергосистемы Украины
Украинские войска в результате обстрела повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T13:25
2022-10-08T13:25
2022-10-08T13:25
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска в результате обстрела повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Об этом со ссылкой на представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.Он уточнил, что повреждена линия электропередач Днепровская мощностью 750кВ. Станция автоматически перешла на работу дизель-генераторов. По заявлению Рогова, Киев "сознательно перебил последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть установок мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.
https://crimea.ria.ru/20221005/kiev-gotovit-provokatsiyu-s-zatopleniem-zaporozhskoy-aes--vlasti-regiona-1124729697.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, происшествия
Запорожская АЭС полностью отключена от энергосистемы Украины
Рогов: Запорожская АЭС полностью отключена от энергосистемы Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска в результате обстрела повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Об этом со ссылкой на представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.
"Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины", — сказал он.
Он уточнил, что повреждена линия электропередач Днепровская мощностью 750кВ. Станция автоматически перешла на работу дизель-генераторов. По заявлению Рогова, Киев "сознательно перебил последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть установок мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.