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Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста
Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста
Водолазы МЧС России обследуют подводные конструкции Крымского моста, для оценки повреждений сооружения также задействована пожарная лаборатория с мобильным... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T15:34
2022-10-08T15:34
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Водолазы МЧС России обследуют подводные конструкции Крымского моста, для оценки повреждений сооружения также задействована пожарная лаборатория с мобильным диагностическим комплексом, сообщила пресс-служба МЧС.Также к ликвидации последствий пожара на железнодорожном составе на Крымском мосту была привлечена авиация МЧС России. Два вертолета Ми-8 работали для охлаждения цистерн.Подрыв грузовика и возгорание семи цистерн с топливом: СК о ЧП на мосту &gt;&gt;ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ.
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), чп на крымском мосту, происшествия
Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста

В обследовании подводных конструкций Крымского моста задействованы водолазы МЧС России

15:34 08.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Водолазы МЧС России обследуют подводные конструкции Крымского моста, для оценки повреждений сооружения также задействована пожарная лаборатория с мобильным диагностическим комплексом, сообщила пресс-служба МЧС.
"В обследовании подводных конструкций моста, а также морского дна задействованы водолазы МЧС России. Работает испытательная пожарная лаборатория с мобильным диагностическим комплексом "Струна-П" для оценки повреждений конструкций моста", - говорится в сообщении.
Также к ликвидации последствий пожара на железнодорожном составе на Крымском мосту была привлечена авиация МЧС России. Два вертолета Ми-8 работали для охлаждения цистерн.
Подрыв грузовика и возгорание семи цистерн с топливом: СК о ЧП на мосту >>
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ.
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