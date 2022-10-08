https://crimea.ria.ru/20221008/vodolazy-mchs-obsleduyut-podvodnye-konstruktsii-krymskogo-mosta-1124776546.html

Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста

Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Водолазы МЧС обследуют подводные конструкции Крымского моста

Водолазы МЧС России обследуют подводные конструкции Крымского моста, для оценки повреждений сооружения также задействована пожарная лаборатория с мобильным... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T15:34

2022-10-08T15:34

2022-10-08T15:34

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

чп на крымском мосту

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Водолазы МЧС России обследуют подводные конструкции Крымского моста, для оценки повреждений сооружения также задействована пожарная лаборатория с мобильным диагностическим комплексом, сообщила пресс-служба МЧС.Также к ликвидации последствий пожара на железнодорожном составе на Крымском мосту была привлечена авиация МЧС России. Два вертолета Ми-8 работали для охлаждения цистерн.Подрыв грузовика и возгорание семи цистерн с топливом: СК о ЧП на мосту >>ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ.

https://crimea.ria.ru/20221008/chp-na-krymskom-mostu-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1124774010.html

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2022

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), чп на крымском мосту, происшествия