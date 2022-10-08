https://crimea.ria.ru/20221008/v-gosdume-otsenili-naznachenie-komanduyuschego-voyskami-v-zone-spetsoperatsii-1124778817.html

В Госдуме оценили назначение командующего войсками в зоне спецоперации

В Госдуме оценили назначение командующего войсками в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 08.10.2022

В Госдуме оценили назначение командующего войсками в зоне спецоперации

Назначение генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной операции может изменить ход событий на... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T17:05

2022-10-08T17:05

2022-10-08T17:05

мнения

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124778701_0:0:2681:1508_1920x0_80_0_0_8be33677ba3399279ae6a9306e604270.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Назначение генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной операции может изменить ход событий на линии соприкосновения. Такое мнение выразил генерал-майор авиации, депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости Крым.По словам Ивлева, Сергей Суровикин – достойный офицер, который прошел путь от курсанта до генерала армии и Героя Российской Федерации.Ивлев отметил, что дальнейшее развитие специальной военной операции зависит от многих факторов – от подготовки личного состава до расположения техники, но фигура полководца остается ключевым фактором в продвижении сил."Очень важную роль играет фигура полководца, который возглавляет личный состав, и по приказу которого солдаты идут в бой. Генерал Суровикин – тот полководец, который способен правильно планировать и осуществлять военные операции. Он – генерал современной войны и с ним связаны надежды на успех", – резюмировал Ивлев.

https://crimea.ria.ru/20221008/sergey-surovikin-biografiya-1124777291.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

мнения, армия и флот, специальная военная операция рф на украине