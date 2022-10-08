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В Госдуме оценили назначение командующего войсками в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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В Госдуме оценили назначение командующего войсками в зоне спецоперации
В Госдуме оценили назначение командующего войсками в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 08.10.2022
В Госдуме оценили назначение командующего войсками в зоне спецоперации
Назначение генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной операции может изменить ход событий на... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T17:05
2022-10-08T17:05
мнения
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Назначение генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной операции может изменить ход событий на линии соприкосновения. Такое мнение выразил генерал-майор авиации, депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости Крым.По словам Ивлева, Сергей Суровикин – достойный офицер, который прошел путь от курсанта до генерала армии и Героя Российской Федерации.Ивлев отметил, что дальнейшее развитие специальной военной операции зависит от многих факторов – от подготовки личного состава до расположения техники, но фигура полководца остается ключевым фактором в продвижении сил."Очень важную роль играет фигура полководца, который возглавляет личный состав, и по приказу которого солдаты идут в бой. Генерал Суровикин – тот полководец, который способен правильно планировать и осуществлять военные операции. Он – генерал современной войны и с ним связаны надежды на успех", – резюмировал Ивлев.
https://crimea.ria.ru/20221008/sergey-surovikin-biografiya-1124777291.html
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мнения, армия и флот, специальная военная операция рф на украине
В Госдуме оценили назначение командующего войсками в зоне спецоперации

Депутат Ивлев: Суровикин – генерал современной войны, способный повести за собой

17:05 08.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГенерал-полковник Сергей Суровикин
Генерал-полковник Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
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Елена Стрельченко
Елена Стрельченко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Назначение генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной операции может изменить ход событий на линии соприкосновения. Такое мнение выразил генерал-майор авиации, депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости Крым.
По словам Ивлева, Сергей Суровикин – достойный офицер, который прошел путь от курсанта до генерала армии и Героя Российской Федерации.
"Он имеет опыт боевых действий и на Северном Кавказе, и в Сирии. В 1991 году Суровикин останавливал бунтующие массы граждан в Москве. Это совершенно правильное и достойное назначение, тем более, он - командующий Воздушно-космическими силами нашей страны", – рассказал военный эксперт.
Ивлев отметил, что дальнейшее развитие специальной военной операции зависит от многих факторов – от подготовки личного состава до расположения техники, но фигура полководца остается ключевым фактором в продвижении сил.
"Очень важную роль играет фигура полководца, который возглавляет личный состав, и по приказу которого солдаты идут в бой. Генерал Суровикин – тот полководец, который способен правильно планировать и осуществлять военные операции. Он – генерал современной войны и с ним связаны надежды на успех", – резюмировал Ивлев.
Сергей Суровикин
16:09
Сергей Суровикин. Биография
МненияАрмия и флотСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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