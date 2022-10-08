https://crimea.ria.ru/20221008/v-gosdume-otsenili-naznachenie-komanduyuschego-voyskami-v-zone-spetsoperatsii-1124778817.html
В Госдуме оценили назначение командующего войсками в зоне спецоперации
В Госдуме оценили назначение командующего войсками в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 08.10.2022
В Госдуме оценили назначение командующего войсками в зоне спецоперации
Назначение генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной операции может изменить ход событий на... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T17:05
2022-10-08T17:05
2022-10-08T17:05
мнения
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Назначение генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной операции может изменить ход событий на линии соприкосновения. Такое мнение выразил генерал-майор авиации, депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости Крым.По словам Ивлева, Сергей Суровикин – достойный офицер, который прошел путь от курсанта до генерала армии и Героя Российской Федерации.Ивлев отметил, что дальнейшее развитие специальной военной операции зависит от многих факторов – от подготовки личного состава до расположения техники, но фигура полководца остается ключевым фактором в продвижении сил."Очень важную роль играет фигура полководца, который возглавляет личный состав, и по приказу которого солдаты идут в бой. Генерал Суровикин – тот полководец, который способен правильно планировать и осуществлять военные операции. Он – генерал современной войны и с ним связаны надежды на успех", – резюмировал Ивлев.
https://crimea.ria.ru/20221008/sergey-surovikin-biografiya-1124777291.html
РИА Новости Крым
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2022
Елена Стрельченко
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Елена Стрельченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Стрельченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg
мнения, армия и флот, специальная военная операция рф на украине
В Госдуме оценили назначение командующего войсками в зоне спецоперации
Депутат Ивлев: Суровикин – генерал современной войны, способный повести за собой
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко.
Назначение генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной операции
может изменить ход событий на линии соприкосновения. Такое мнение выразил генерал-майор авиации, депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости Крым.
По словам Ивлева, Сергей Суровикин – достойный офицер, который прошел путь от курсанта до генерала армии и Героя Российской Федерации.
"Он имеет опыт боевых действий и на Северном Кавказе, и в Сирии. В 1991 году Суровикин останавливал бунтующие массы граждан в Москве. Это совершенно правильное и достойное назначение, тем более, он - командующий Воздушно-космическими силами нашей страны", – рассказал военный эксперт.
Ивлев отметил, что дальнейшее развитие специальной военной операции зависит от многих факторов – от подготовки личного состава до расположения техники, но фигура полководца остается ключевым фактором в продвижении сил.
"Очень важную роль играет фигура полководца, который возглавляет личный состав, и по приказу которого солдаты идут в бой. Генерал Суровикин – тот полководец, который способен правильно планировать и осуществлять военные операции. Он – генерал современной войны и с ним связаны надежды на успех", – резюмировал Ивлев.