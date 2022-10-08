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Слуцкий о ЧП на Крымском мосту: ответ должен быть жестким - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Слуцкий о ЧП на Крымском мосту: ответ должен быть жестким
Слуцкий о ЧП на Крымском мосту: ответ должен быть жестким - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Слуцкий о ЧП на Крымском мосту: ответ должен быть жестким
Реакция киевского режима говорит о том, что за чрезвычайной ситуацией на Крымском мосту стоит Украина, и если это будет доказано — ответ должен быть жесткий... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T14:54
2022-10-08T14:54
крымский мост
крым
мнения
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Реакция киевского режима говорит о том, что за чрезвычайной ситуацией на Крымском мосту стоит Украина, и если это будет доказано — ответ должен быть жесткий. Такое мнение высказал глава комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ.По его словам, если в ЧП будет найден украинский след, "последствия будут неотвратимыми"."Ответ должен быть жесткий, но не обязательно в лоб. У России большой опыт борьбы с террористами, это должны очень хорошо понимать и те, кто использует их методы", — уверен депутат.Политик также заверил, что Россия восстановит все в самые кратчайшие сроки."Транспортное сообщение с полуостровом укронацистам разрушить не удастся, так же, как и посеять панику среди населения. Крым обеспечен всем необходимым, а стойкости крымчан можно позавидовать", — добавил Слуцкий.
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крымский мост, крым, мнения, происшествия
Слуцкий о ЧП на Крымском мосту: ответ должен быть жестким

В Госдуме призвали дать жесткий ответ на ЧП в Крыму

14:54 08.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ.
Здание Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Реакция киевского режима говорит о том, что за чрезвычайной ситуацией на Крымском мосту стоит Украина, и если это будет доказано — ответ должен быть жесткий. Такое мнение высказал глава комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ.
"Реакция украинского режима и его эстонских подпевал на подрыв Крымского моста не оставляет сомнений в том, что именно Киев стоит за организацией этой атаки. Это не просто ЧП. Это может быть акт гостерроризма, которому, как мы видим, уже аплодируют в европейских столицах. Украинские подразделения специального назначения с произошедшим, оказывается, поздравляет глава эстонского МИД (!). Рано радуетесь", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, если в ЧП будет найден украинский след, "последствия будут неотвратимыми".
"Ответ должен быть жесткий, но не обязательно в лоб. У России большой опыт борьбы с террористами, это должны очень хорошо понимать и те, кто использует их методы", — уверен депутат.
Политик также заверил, что Россия восстановит все в самые кратчайшие сроки.
"Транспортное сообщение с полуостровом укронацистам разрушить не удастся, так же, как и посеять панику среди населения. Крым обеспечен всем необходимым, а стойкости крымчан можно позавидовать", — добавил Слуцкий.
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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