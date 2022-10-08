https://crimea.ria.ru/20221008/slutskiy-o-chp-na-krymskom-mostu-otvet-dolzhen-byt-zhestkim-1124775099.html

Слуцкий о ЧП на Крымском мосту: ответ должен быть жестким

Слуцкий о ЧП на Крымском мосту: ответ должен быть жестким - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Слуцкий о ЧП на Крымском мосту: ответ должен быть жестким

Реакция киевского режима говорит о том, что за чрезвычайной ситуацией на Крымском мосту стоит Украина, и если это будет доказано — ответ должен быть жесткий... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T14:54

2022-10-08T14:54

2022-10-08T14:54

крымский мост

крым

мнения

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Реакция киевского режима говорит о том, что за чрезвычайной ситуацией на Крымском мосту стоит Украина, и если это будет доказано — ответ должен быть жесткий. Такое мнение высказал глава комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ.По его словам, если в ЧП будет найден украинский след, "последствия будут неотвратимыми"."Ответ должен быть жесткий, но не обязательно в лоб. У России большой опыт борьбы с террористами, это должны очень хорошо понимать и те, кто использует их методы", — уверен депутат.Политик также заверил, что Россия восстановит все в самые кратчайшие сроки."Транспортное сообщение с полуостровом укронацистам разрушить не удастся, так же, как и посеять панику среди населения. Крым обеспечен всем необходимым, а стойкости крымчан можно позавидовать", — добавил Слуцкий.

https://crimea.ria.ru/20221008/chp-na-krymskom-mostu-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1124774010.html

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, мнения, происшествия