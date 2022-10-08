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Как организуют автобусное и грузовое сообщение с Крымом на выходных - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Как организуют автобусное и грузовое сообщение с Крымом на выходных
Как организуют автобусное и грузовое сообщение с Крымом на выходных - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Как организуют автобусное и грузовое сообщение с Крымом на выходных
Решение об открытии Крымского моста для автобусов и грузовых автомобилей будет принято через сутки, до этого они будут переправляться паромами, часть пассажиров РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T22:54
2022-10-08T22:56
сергей аксенов
чп на крымском мосту
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Решение об открытии Крымского моста для автобусов и грузовых автомобилей будет принято через сутки, до этого они будут переправляться паромами, часть пассажиров пересадят попутчиками в личные авто. Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, на данный момент следственные действия на Крымском мосту завершены, проводится экспертиза, которая даст ответ, когда будет возможен запуск автобусов и грузовиков."Сутки коллеги попросили для решения этого вопроса. Если завтра будет заключение о том, что автобусный транспорт может передвигаться, то, соответственно, у нас ситуация упростится. &lt;...&gt; Грузовые автомобили – Росавтодор определяет выборочно, какие грузы пойдут первыми. В течение суток ждем подтверждения", – сказал Аксенов.Он рассказал, что сейчас специалисты определяют, пассажиров каких направлений можно пересадить в качестве попутчиков в личный автотранспорт, а кто задержится ждать парома.Что касается грузовиков, то уже сейчас Росавтодор определяет, какие грузы пойдут первыми, добавил Аксенов. Если движение будет разрешено, для ускорения процесса досмотра сюда направят дополнительные комплексы с границы с Херсонской областью."Там три таких комплекса есть, которые позволят до пяти минут сократить время досмотра грузового транспорта, ну и качество, соответственно", – отметил глава Крыма.Он также подчеркнул, что логистические маршруты прорабатываются с учетом наличия сухопутного коридора через новые субъекты Российской Федерации.Ранее глава дептранса Севастополя Павел Иено заверил, что альтернативный маршрут для доставки в город топлива и продуктов проработан и перебоев с ним не будет. "Проработан альтернативный маршрут через освобожденные территории, этот маршрут уже подтвержден и часть грузового транспорта уже перенаправлена", – сказал Иено.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.Президент РФ Владимир Путин в субботу подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.
https://crimea.ria.ru/20221008/khusnullin-rasskazal-o-srokakh-vosstanovleniya-proleta-krymskogo-mosta-1124786963.html
https://crimea.ria.ru/20221008/putin-podpisal-ukaz-ob-usilenii-mer-zaschity-krymskogo-mosta-1124784326.html
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сергей аксенов, чп на крымском мосту, транспорт, крым
Как организуют автобусное и грузовое сообщение с Крымом на выходных

Аксенов: часть пассажиров автобусов пересадят в автомобили, остальные загрузят на паром

22:54 08.10.2022 (обновлено: 22:56 08.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Решение об открытии Крымского моста для автобусов и грузовых автомобилей будет принято через сутки, до этого они будут переправляться паромами, часть пассажиров пересадят попутчиками в личные авто. Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, на данный момент следственные действия на Крымском мосту завершены, проводится экспертиза, которая даст ответ, когда будет возможен запуск автобусов и грузовиков.
"Сутки коллеги попросили для решения этого вопроса. Если завтра будет заключение о том, что автобусный транспорт может передвигаться, то, соответственно, у нас ситуация упростится. <...> Грузовые автомобили – Росавтодор определяет выборочно, какие грузы пойдут первыми. В течение суток ждем подтверждения", – сказал Аксенов.
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Он рассказал, что сейчас специалисты определяют, пассажиров каких направлений можно пересадить в качестве попутчиков в личный автотранспорт, а кто задержится ждать парома.

"Если, к примеру, Керчь, Анапа или ближайшие населенные пункты Краснодарского края – просто подсадим в машины, будем договариваться, и там люди их будут забирать, соответственно. Если это автобусные межсубъектовые перевозки, то, соответственно, будем автобус грузить на паром, работа сейчас уже начата", – сказал он.

Что касается грузовиков, то уже сейчас Росавтодор определяет, какие грузы пойдут первыми, добавил Аксенов. Если движение будет разрешено, для ускорения процесса досмотра сюда направят дополнительные комплексы с границы с Херсонской областью.
"Там три таких комплекса есть, которые позволят до пяти минут сократить время досмотра грузового транспорта, ну и качество, соответственно", – отметил глава Крыма.
Он также подчеркнул, что логистические маршруты прорабатываются с учетом наличия сухопутного коридора через новые субъекты Российской Федерации.
Ранее глава дептранса Севастополя Павел Иено заверил, что альтернативный маршрут для доставки в город топлива и продуктов проработан и перебоев с ним не будет.
"Проработан альтернативный маршрут через освобожденные территории, этот маршрут уже подтвержден и часть грузового транспорта уже перенаправлена", – сказал Иено.
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Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.
Президент РФ Владимир Путин в субботу подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.
 
Сергей АксеновЧП на Крымском мостуТранспортКрым
 
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Заголовок открываемого материала
23:10Первый паром с людьми отправился на Кубань
22:54Как организуют автобусное и грузовое сообщение с Крымом на выходных
21:06Хуснуллин рассказал о сроках восстановления пролета Крымского моста
20:22Паромная переправа в Крыму будет работать бесплатно – Аксенов
20:14Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму
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19:28Сколько будет стоить паромная переправа через Керченский пролив
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