https://crimea.ria.ru/20221008/gruppirovka-voysk-v-zone-svo-obespechivaetsya-nepreryvno-po-sushe-1124772798.html

Группировка войск в зоне СВО обеспечивается непрерывно по суше – МО РФ

Группировка войск в зоне СВО обеспечивается непрерывно по суше – МО РФ - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Группировка войск в зоне СВО обеспечивается непрерывно по суше – МО РФ

Российские вооруженные силы в зоне проведения спецоперации обеспечиваются непрерывно сухопутными коридорами, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T13:57

2022-10-08T13:57

2022-10-08T13:57

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Российские вооруженные силы в зоне проведения спецоперации обеспечиваются непрерывно сухопутными коридорами, сообщает Минобороны РФ.В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста, сообщили в СК. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.https://t.me/mod_russia/20671

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине