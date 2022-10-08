https://crimea.ria.ru/20221008/gruppirovka-voysk-v-zone-svo-obespechivaetsya-nepreryvno-po-sushe-1124772798.html
Группировка войск в зоне СВО обеспечивается непрерывно по суше – МО РФ
Группировка войск в зоне СВО обеспечивается непрерывно по суше – МО РФ - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Группировка войск в зоне СВО обеспечивается непрерывно по суше – МО РФ
Российские вооруженные силы в зоне проведения спецоперации обеспечиваются непрерывно сухопутными коридорами, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T13:57
2022-10-08T13:57
2022-10-08T13:57
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Российские вооруженные силы в зоне проведения спецоперации обеспечиваются непрерывно сухопутными коридорами, сообщает Минобороны РФ.В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста, сообщили в СК. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.https://t.me/mod_russia/20671
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Группировка войск в зоне СВО обеспечивается непрерывно по суше – МО РФ
МО РФ: Вооруженные силы России в зоне СВО обеспечиваются непрерывно сухопутными коридорами
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Российские вооруженные силы в зоне проведения спецоперации обеспечиваются непрерывно сухопутными коридорами, сообщает Минобороны РФ.
"Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и частично – морским транспортом", - сказано в официальном сообщении ведомства.
В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста, сообщили в СК. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.
По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.