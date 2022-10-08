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Группировка войск в зоне СВО обеспечивается непрерывно по суше – МО РФ - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Группировка войск в зоне СВО обеспечивается непрерывно по суше – МО РФ
Группировка войск в зоне СВО обеспечивается непрерывно по суше – МО РФ - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Группировка войск в зоне СВО обеспечивается непрерывно по суше – МО РФ
Российские вооруженные силы в зоне проведения спецоперации обеспечиваются непрерывно сухопутными коридорами, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T13:57
2022-10-08T13:57
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Российские вооруженные силы в зоне проведения спецоперации обеспечиваются непрерывно сухопутными коридорами, сообщает Минобороны РФ.В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста, сообщили в СК. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.https://t.me/mod_russia/20671
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Группировка войск в зоне СВО обеспечивается непрерывно по суше – МО РФ

МО РФ: Вооруженные силы России в зоне СВО обеспечиваются непрерывно сухопутными коридорами

13:57 08.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк Минобороны РФ перебрасывает войска и технику на харьковское направление
 Минобороны РФ перебрасывает войска и технику на харьковское направление
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Российские вооруженные силы в зоне проведения спецоперации обеспечиваются непрерывно сухопутными коридорами, сообщает Минобороны РФ.
"Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и частично – морским транспортом", - сказано в официальном сообщении ведомства.
В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста, сообщили в СК. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.
По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
https://t.me/mod_russia/20671
 
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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