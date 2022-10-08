https://crimea.ria.ru/20221008/aksenov-prodlil-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-v-krymu-1124785778.html

Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму

Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму

В Крыму – в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах – до 23 октября продлено действие высокого уровня... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T20:14

2022-10-08T20:14

2022-10-08T20:14

крым

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму – в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах – до 23 октября продлено действие высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Режим высокого уровня террористической опасности также распространяется на объекты министерства транспорта, минЖКХ, Минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.Особый режим подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно.

https://crimea.ria.ru/20221008/v-rayone-krymskogo-mosta-vveli-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124784198.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя