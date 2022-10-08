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Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму
Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму
В Крыму – в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах – до 23 октября продлено действие высокого уровня... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T20:14
2022-10-08T20:14
крым
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму – в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах – до 23 октября продлено действие высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Режим высокого уровня террористической опасности также распространяется на объекты министерства транспорта, минЖКХ, Минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.Особый режим подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно.
https://crimea.ria.ru/20221008/v-rayone-krymskogo-mosta-vveli-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124784198.html
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя
Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму

Аксенов продлил до 23 октября "желтый" уровень террористической опасности в Крыму

20:14 08.10.2022
 
© РИА Новости КрымВысокий уровень террористической атаки
Высокий уровень террористической атаки - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму – в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах – до 23 октября продлено действие высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 8 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов", – написал Аксенов в своем Telegram-канале

Таманский терминал навалочных грузов - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
19:40
В районе Крымского моста ввели желтый уровень террористической опасности
Режим высокого уровня террористической опасности также распространяется на объекты министерства транспорта, минЖКХ, Минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.
Особый режим подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно.
 
КрымСергей АксеновБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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