https://crimea.ria.ru/20221007/v-rossii-presekli-kontrabandu-voennoy-produktsii-v-ssha-i-britaniyu-1124748848.html

В России пресекли контрабанду военной продукции в США и Британию

В России пресекли контрабанду военной продукции в США и Британию - РИА Новости Крым, 07.10.2022

В России пресекли контрабанду военной продукции в США и Британию

Сотрудники таможни задержали контрабандиста, который поставлял российскую военную продукцию в США и Европу. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T12:29

2022-10-07T12:29

2022-10-07T12:29

закон и право

министерство обороны рф

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники таможни задержали контрабандиста, который поставлял российскую военную продукцию в США и Европу. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.Контрабандист был задержан во время попытки отправить в США и Великобританию партию наушников из комплекта боевой экипировки "Ратник". Как отмечают в ФТС, это "гарнитуры с активной системой защиты слуха". Они предназначаются для ограничения и блокировки шумового сигнала, в том числе выстрелов и взрывов. Подобная продукция относится к военной технике и запрещена к гражданскому обороту.Уточняется, что при обыске в квартире у задержанного нашли десятки банковских карт, оформленных на неустановленных лиц. Продажей нелегальной продукции он занимался через социальные сети."В настоящее время в отношении гражданина возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники). Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет", — добавили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20220825/v-krymu-presekli-kontrabandu-silnodeystvuyuschikh-veschestv-s-ukrainy-1124285725.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, министерство обороны рф, российская федерация (россия, рф)