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В России пресекли контрабанду военной продукции в США и Британию - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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В России пресекли контрабанду военной продукции в США и Британию
В России пресекли контрабанду военной продукции в США и Британию - РИА Новости Крым, 07.10.2022
В России пресекли контрабанду военной продукции в США и Британию
Сотрудники таможни задержали контрабандиста, который поставлял российскую военную продукцию в США и Европу. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T12:29
2022-10-07T12:29
закон и право
министерство обороны рф
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники таможни задержали контрабандиста, который поставлял российскую военную продукцию в США и Европу. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.Контрабандист был задержан во время попытки отправить в США и Великобританию партию наушников из комплекта боевой экипировки "Ратник". Как отмечают в ФТС, это "гарнитуры с активной системой защиты слуха". Они предназначаются для ограничения и блокировки шумового сигнала, в том числе выстрелов и взрывов. Подобная продукция относится к военной технике и запрещена к гражданскому обороту.Уточняется, что при обыске в квартире у задержанного нашли десятки банковских карт, оформленных на неустановленных лиц. Продажей нелегальной продукции он занимался через социальные сети."В настоящее время в отношении гражданина возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники). Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет", — добавили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20220825/v-krymu-presekli-kontrabandu-silnodeystvuyuschikh-veschestv-s-ukrainy-1124285725.html
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закон и право, министерство обороны рф, российская федерация (россия, рф)
В России пресекли контрабанду военной продукции в США и Британию

Контрабандист поставлял в США военную продукцию Минобороны РФ

12:29 07.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Горовых / Перейти в фотобанкТабличка на въезде в зону таможенного контроля
Табличка на въезде в зону таможенного контроля - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Владимир Горовых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники таможни задержали контрабандиста, который поставлял российскую военную продукцию в США и Европу. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
"Канал контрабанды в США и страны Европы продукции военного назначения, состоящей на вооружении Минобороны РФ, пресекли сотрудники Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможен. В течение двух лет житель Нижегородской области отправил за границу более тысячи посылок с запрещенными товарами", - говорится в сообщении.
Контрабандист был задержан во время попытки отправить в США и Великобританию партию наушников из комплекта боевой экипировки "Ратник". Как отмечают в ФТС, это "гарнитуры с активной системой защиты слуха". Они предназначаются для ограничения и блокировки шумового сигнала, в том числе выстрелов и взрывов. Подобная продукция относится к военной технике и запрещена к гражданскому обороту.
Уточняется, что при обыске в квартире у задержанного нашли десятки банковских карт, оформленных на неустановленных лиц. Продажей нелегальной продукции он занимался через социальные сети.
"В настоящее время в отношении гражданина возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники). Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет", — добавили в ведомстве.
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