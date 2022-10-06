https://crimea.ria.ru/20221006/v-mid-rf-otsenili-perspektivu-lisheniya-rossii-chlenstva-v-sovbeze-oon-1124726176.html
В МИД РФ оценили перспективу лишения России членства в Совбезе ООН
В МИД РФ оценили перспективу лишения России членства в Совбезе ООН - РИА Новости Крым, 06.10.2022
В МИД РФ оценили перспективу лишения России членства в Совбезе ООН
Лишить Россию членства в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, на чем настаивает Украина, нереально, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T03:26
2022-10-06T03:26
2022-10-06T03:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Лишить Россию членства в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, на чем настаивает Украина, нереально, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Оценивая итоги участия российской делегации в Неделе высокого уровня 77-й сессии ГА ООН, которая прошла в Нью-Йорке в очном формате с 20 по 26 сентября, Вершинин отметил, что на Генассамблее были нейтрализованы попытки показать, что Россия находится в изоляции."Были нейтрализованы и опрокинуты попытки, которые делались для того, чтобы показать, что Россия находится в изоляции. В изоляции она не была. Большинство стран не готовы слепо идти за тем, каким видится мир сегодня или завтра в Вашингтоне", - подчеркнул он.
https://crimea.ria.ru/20220825/menee-treti-stran-oon-prisoedinilis-k-antirossiyskomu-zayavleniyu-1124284391.html
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РИА Новости Крым
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политика, мнения, оон, российская федерация (россия, рф)
В МИД РФ оценили перспективу лишения России членства в Совбезе ООН
Замглавы МИД РФ Вершинин: лишить Россию членства в Совете Безопасности ООН нереально
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Лишить Россию членства в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, на чем настаивает Украина, нереально, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Вопрос о том, чтобы лишить Россию членства в Совете Безопасности, чуть ли не в Генеральной Ассамблее – такие идеи, как и другие, мало продуманные, если не сказать завиральные, они выдвигаются, в частности, украинской стороной. Это просто нереально", - сказал дипломат на пресс-конференции в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Оценивая итоги участия российской делегации в Неделе высокого уровня 77-й сессии ГА ООН, которая прошла в Нью-Йорке в очном формате с 20 по 26 сентября, Вершинин отметил, что на Генассамблее были нейтрализованы попытки показать, что Россия находится в изоляции.
"Были нейтрализованы и опрокинуты попытки, которые делались для того, чтобы показать, что Россия находится в изоляции. В изоляции она не была. Большинство стран не готовы слепо идти за тем, каким видится мир сегодня или завтра в Вашингтоне", - подчеркнул он.