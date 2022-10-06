https://crimea.ria.ru/20221006/v-mid-rf-otsenili-perspektivu-lisheniya-rossii-chlenstva-v-sovbeze-oon-1124726176.html

В МИД РФ оценили перспективу лишения России членства в Совбезе ООН

В МИД РФ оценили перспективу лишения России членства в Совбезе ООН - РИА Новости Крым, 06.10.2022

В МИД РФ оценили перспективу лишения России членства в Совбезе ООН

Лишить Россию членства в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, на чем настаивает Украина, нереально, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T03:26

2022-10-06T03:26

2022-10-06T03:26

политика

мнения

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российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Лишить Россию членства в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, на чем настаивает Украина, нереально, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Оценивая итоги участия российской делегации в Неделе высокого уровня 77-й сессии ГА ООН, которая прошла в Нью-Йорке в очном формате с 20 по 26 сентября, Вершинин отметил, что на Генассамблее были нейтрализованы попытки показать, что Россия находится в изоляции."Были нейтрализованы и опрокинуты попытки, которые делались для того, чтобы показать, что Россия находится в изоляции. В изоляции она не была. Большинство стран не готовы слепо идти за тем, каким видится мир сегодня или завтра в Вашингтоне", - подчеркнул он.

https://crimea.ria.ru/20220825/menee-treti-stran-oon-prisoedinilis-k-antirossiyskomu-zayavleniyu-1124284391.html

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политика, мнения, оон, российская федерация (россия, рф)