https://crimea.ria.ru/20221006/rossiyskie-voyska-otbili-ataki-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1124737450.html

Российские войска отбили атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские войска отбили атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Российские войска отбили атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отбили атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 120 украинских военнослужащих и пять танков, сообщил официальный представитель... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T14:55

2022-10-06T14:55

2022-10-06T14:58

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские военные отбили атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 120 украинских военнослужащих и пять танков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."На Купянском направлении противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты. Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей", - сказал он на брифинге в четверг.Кроме того, в районе населенного пункта Петровское Харьковской области российские артиллеристы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами.На Краснолиманском направлении воинские формирования киевского режима активных боевых действий не предпринимали, добавил Конашенков.

https://crimea.ria.ru/20221006/soyuznye-voyska-osvobodili-poselok-zaytsevo-v-dnr-1124736678.html

https://crimea.ria.ru/20221006/voyska-rf-otbrosili-protivnika-ot-linii-oborony-v-khersonskoy-oblasti-1124737038.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков