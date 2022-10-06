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Российские войска отбили атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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Российские войска отбили атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские войска отбили атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Российские войска отбили атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отбили атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 120 украинских военнослужащих и пять танков, сообщил официальный представитель... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T14:55
2022-10-06T14:58
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские военные отбили атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 120 украинских военнослужащих и пять танков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."На Купянском направлении противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты. Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей", - сказал он на брифинге в четверг.Кроме того, в районе населенного пункта Петровское Харьковской области российские артиллеристы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами.На Краснолиманском направлении воинские формирования киевского режима активных боевых действий не предпринимали, добавил Конашенков.
https://crimea.ria.ru/20221006/soyuznye-voyska-osvobodili-poselok-zaytsevo-v-dnr-1124736678.html
https://crimea.ria.ru/20221006/voyska-rf-otbrosili-protivnika-ot-linii-oborony-v-khersonskoy-oblasti-1124737038.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
Российские войска отбили атаки ВСУ на Купянском направлении

МО: российские военные отбили атаки ВСУ на Купянском направлении

14:55 06.10.2022 (обновлено: 14:58 06.10.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские военные отбили атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 120 украинских военнослужащих и пять танков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты. Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей", - сказал он на брифинге в четверг.
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Кроме того, в районе населенного пункта Петровское Харьковской области российские артиллеристы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами.
На Краснолиманском направлении воинские формирования киевского режима активных боевых действий не предпринимали, добавил Конашенков.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Войска РФ отбросили противника от линии обороны в Херсонской области
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь Конашенков
 
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