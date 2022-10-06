https://crimea.ria.ru/20221006/rossiyskie-voyska-otbili-ataki-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1124737450.html
Российские войска отбили атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские войска отбили атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Российские войска отбили атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отбили атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 120 украинских военнослужащих и пять танков, сообщил официальный представитель... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T14:55
2022-10-06T14:55
2022-10-06T14:58
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c05537d1fe9e8ddf734b10866813b19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские военные отбили атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 120 украинских военнослужащих и пять танков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."На Купянском направлении противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты. Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей", - сказал он на брифинге в четверг.Кроме того, в районе населенного пункта Петровское Харьковской области российские артиллеристы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами.На Краснолиманском направлении воинские формирования киевского режима активных боевых действий не предпринимали, добавил Конашенков.
https://crimea.ria.ru/20221006/soyuznye-voyska-osvobodili-poselok-zaytsevo-v-dnr-1124736678.html
https://crimea.ria.ru/20221006/voyska-rf-otbrosili-protivnika-ot-linii-oborony-v-khersonskoy-oblasti-1124737038.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245514_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e21258da80e871b8ec0f4218efa8d975.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
Российские войска отбили атаки ВСУ на Купянском направлении
МО: российские военные отбили атаки ВСУ на Купянском направлении
14:55 06.10.2022 (обновлено: 14:58 06.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские военные отбили атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 120 украинских военнослужащих и пять танков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты. Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей", - сказал он на брифинге в четверг.
Кроме того, в районе населенного пункта Петровское Харьковской области российские артиллеристы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами.
На Краснолиманском направлении воинские формирования киевского режима активных боевых действий не предпринимали, добавил Конашенков.