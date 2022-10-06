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Путин оценил экономические показатели России - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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Путин оценил экономические показатели России
Путин оценил экономические показатели России - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Путин оценил экономические показатели России
Промышленное производство в России вернулось на уровень прошлого года, положительную динамику показывают сельское хозяйство и строительство. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T15:08
2022-10-06T15:08
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Промышленное производство в России вернулось на уровень прошлого года, положительную динамику показывают сельское хозяйство и строительство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."После четырех месяцев спада промышленное производство вернулось на уровень прошлого года. Хорошую динамику показывает сельское хозяйство – здесь плюс 4,6 процента за январь-август. Прибавляет и строительство. В августе объем строительных работ вырос на 7,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года", - рассказал он.Также постепенно восстанавливаются отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении – автопром и металлургия.Вместе с тем ориентированные на экспорт отрасли экономики по-прежнему остаются под санкционным давлением, добавил президент, но они уже ищут новые рынки сбыта."Под давлением остаются секторы экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего в европейские страны – это и понятно, всем известно, – в страны, которые отказались от российских поставок и теперь вынуждены переплачивать за целый ряд товаров, включая нефть, газ, металлы и так далее. В свою очередь, наши экспортеры переключаются на другие рынки. Но этот процесс, конечно, небыстрый, требуется время для выстраивания новых кооперационных и логистических цепочек", - добавил президент.Продолжает снижаться и инфляция. Для сравнения глава государства привел показатели инфляции в других странах."По итогам прошлой недели она (инфляция в РФ – ред.) опустилась до 13,5 процента. Кстати говоря, вот в еврозоне – 10, в Федеративной Республике Германия – 10,9, в Нидерландах – 17,1 процента, в Латвии – 22,4, в Литве – 22,5, в Эстонии – 24,2, по-моему, так", - заключил Путин.
https://crimea.ria.ru/20221005/rossiya-stanet-krupneyshim-igrokom-na-prodovolstvennom-rynke-mira--mnenie-1124698881.html
https://crimea.ria.ru/20221006/putin-prizval-podgotovit-plany-na-sluchay-usileniya-sanktsiy-protiv-rossii-1124736271.html
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), экономика
Путин оценил экономические показатели России

Путин рассказал о восстановлении отраслей экономики России и темпах снижения инфляции

15:08 06.10.2022
 
Деньги
Деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Промышленное производство в России вернулось на уровень прошлого года, положительную динамику показывают сельское хозяйство и строительство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"После четырех месяцев спада промышленное производство вернулось на уровень прошлого года. Хорошую динамику показывает сельское хозяйство – здесь плюс 4,6 процента за январь-август. Прибавляет и строительство. В августе объем строительных работ вырос на 7,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года", - рассказал он.
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Также постепенно восстанавливаются отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении – автопром и металлургия.
Вместе с тем ориентированные на экспорт отрасли экономики по-прежнему остаются под санкционным давлением, добавил президент, но они уже ищут новые рынки сбыта.
"Под давлением остаются секторы экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего в европейские страны – это и понятно, всем известно, – в страны, которые отказались от российских поставок и теперь вынуждены переплачивать за целый ряд товаров, включая нефть, газ, металлы и так далее. В свою очередь, наши экспортеры переключаются на другие рынки. Но этот процесс, конечно, небыстрый, требуется время для выстраивания новых кооперационных и логистических цепочек", - добавил президент.
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Продолжает снижаться и инфляция. Для сравнения глава государства привел показатели инфляции в других странах.
"По итогам прошлой недели она (инфляция в РФ – ред.) опустилась до 13,5 процента. Кстати говоря, вот в еврозоне – 10, в Федеративной Республике Германия – 10,9, в Нидерландах – 17,1 процента, в Латвии – 22,4, в Литве – 22,5, в Эстонии – 24,2, по-моему, так", - заключил Путин.
 
Владимир Путин (политик)Российская Федерация (Россия, РФ)Экономика
 
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