https://crimea.ria.ru/20221006/energodar-pod-massirovannym-obstrelom-vsu--vlasti-1124741912.html

Энергодар под массированным обстрелом ВСУ – власти

Энергодар под массированным обстрелом ВСУ – власти - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Энергодар под массированным обстрелом ВСУ – власти

Более 20 прилетов снарядов ВСУ зафиксировано в районе береговой линии Энергодара. Об этом со ссылкой на городские власти пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T18:48

2022-10-06T18:48

2022-10-06T20:09

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Более 20 прилетов снарядов ВСУ зафиксировано в районе береговой линии Энергодара. Об этом со ссылкой на городские власти пишет РИА Новости.По предварительным данным, обстрел ведется из американских гаубиц М777.Под ударом оказался район промзоны города, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Уточняется, что обстрел ведется с противоположного берега Днепра.На данный момент сообщений о погибших и пострадавших не поступало.Власти региона регулярно сообщают об обстреле города со стороны ВСУ. Так, 4 октября член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов сообщал об обстреле береговой линии и района тепловой ТЭС.

https://crimea.ria.ru/20221004/vsu-vedut-artobstrel-prigoroda-energodara--vlasti-1124717009.html

https://crimea.ria.ru/20221004/v-energodare-vveli-komendantskiy-chas-1124713710.html

запорожская область

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2022

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запорожская область, происшествия