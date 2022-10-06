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Энергодар под массированным обстрелом ВСУ – власти - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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Энергодар под массированным обстрелом ВСУ – власти
Энергодар под массированным обстрелом ВСУ – власти - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Энергодар под массированным обстрелом ВСУ – власти
Более 20 прилетов снарядов ВСУ зафиксировано в районе береговой линии Энергодара. Об этом со ссылкой на городские власти пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T18:48
2022-10-06T20:09
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Более 20 прилетов снарядов ВСУ зафиксировано в районе береговой линии Энергодара. Об этом со ссылкой на городские власти пишет РИА Новости.По предварительным данным, обстрел ведется из американских гаубиц М777.Под ударом оказался район промзоны города, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Уточняется, что обстрел ведется с противоположного берега Днепра.На данный момент сообщений о погибших и пострадавших не поступало.Власти региона регулярно сообщают об обстреле города со стороны ВСУ. Так, 4 октября член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов сообщал об обстреле береговой линии и района тепловой ТЭС.
https://crimea.ria.ru/20221004/vsu-vedut-artobstrel-prigoroda-energodara--vlasti-1124717009.html
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запорожская область, происшествия
Энергодар под массированным обстрелом ВСУ – власти

Более 20 прилетов снарядов ВСУ зафиксировано в районе береговой линии Энергодара

18:48 06.10.2022 (обновлено: 20:09 06.10.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Более 20 прилетов снарядов ВСУ зафиксировано в районе береговой линии Энергодара. Об этом со ссылкой на городские власти пишет РИА Новости.
"ВСУ снова обстреливают Энергодар. Под огнем береговая линия города, в том числе район ТЭС. Зафиксировано не менее двадцати прилетов снарядов", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, обстрел ведется из американских гаубиц М777.
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4 октября, 18:54
ВСУ ведут артобстрел пригорода Энергодара – власти
Под ударом оказался район промзоны города, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Уточняется, что обстрел ведется с противоположного берега Днепра.
На данный момент сообщений о погибших и пострадавших не поступало.
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Запорожская областьПроисшествия
 
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