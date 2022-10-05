https://crimea.ria.ru/20221005/v-sevastopole-s-gory-sorvalsya-alpinist-1124721684.html

В Севастополе с горы сорвался альпинист

В Севастополе с горы сорвался альпинист - РИА Новости Крым, 05.10.2022

В Севастополе с горы сорвался альпинист

Альпинист сорвался с горы Мердвен-Кая в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты города. РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T11:40

2022-10-05T11:40

2022-10-05T11:40

крым

севастополь

гу мчс рф по республике крым

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123310721_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7c1f1b6ca8738860eb0035f462e2b547.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Альпинист сорвался с горы Мердвен-Кая в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты города.Инцидент произошел накануне днем на маршруте "Карнавал 4б". На помощь пострадавшему оперативно прибыл поисково-спасательный отряд.Всего в поисковой операции были задействованы шесть севастопольских спасателей.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, гу мчс рф по республике крым, происшествия