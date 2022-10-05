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В Севастополе с горы сорвался альпинист - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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В Севастополе с горы сорвался альпинист
В Севастополе с горы сорвался альпинист - РИА Новости Крым, 05.10.2022
В Севастополе с горы сорвался альпинист
Альпинист сорвался с горы Мердвен-Кая в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты города. РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T11:40
2022-10-05T11:40
крым
севастополь
гу мчс рф по республике крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Альпинист сорвался с горы Мердвен-Кая в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты города.Инцидент произошел накануне днем на маршруте "Карнавал 4б". На помощь пострадавшему оперативно прибыл поисково-спасательный отряд.Всего в поисковой операции были задействованы шесть севастопольских спасателей.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, севастополь, гу мчс рф по республике крым, происшествия
В Севастополе с горы сорвался альпинист

В Севастополе с горы Мердвен-Кая сорвался альпинист

11:40 05.10.2022
 
© Dmitry MakeevСотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" на тренировочных сборах по горной подготовке в урочище Таш-Джарган.
Сотрудники ГКУ РК КРЫМ-СПАС на тренировочных сборах по горной подготовке в урочище Таш-Джарган.
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Альпинист сорвался с горы Мердвен-Кая в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты города.
Инцидент произошел накануне днем на маршруте "Карнавал 4б". На помощь пострадавшему оперативно прибыл поисково-спасательный отряд.
"Спасатели извлекли альпиниста из труднодоступного места, оказали ему первую помощь и передали сотрудникам скорой помощи. Работы были завершены в 19:05", - говорится в сообщении.
Всего в поисковой операции были задействованы шесть севастопольских спасателей.
 
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