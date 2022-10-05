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Без осадков, но с заморозками: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Без осадков, но с заморозками: прогноз погоды в Крыму на среду
Без осадков, но с заморозками: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Без осадков, но с заморозками: прогноз погоды в Крыму на среду
В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, осадков не предвидится. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T00:01
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крым
погода
погода в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, осадков не предвидится. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +17...19. В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20. В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи тоже не обещают дождей. Ночью температура воздуха +11…13, днем воздух прогреется до +18…20. Температура воды в Черном море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя и +20, в Керченском проливе, Черноморском и Феодосии +19, в Азовском море +18.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, погода, погода в крыму, общество
Без осадков, но с заморозками: прогноз погоды в Крыму на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду, 5 октября

00:01 05.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИней
Иней - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, осадков не предвидится. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

"Ночью столбики термометров опустятся до +3…8, на побережье до +13 градусов. 5-6 октября в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2, днем воздух прогреется до +16…21, в горах +9…14", – говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +17...19.
Первые заморозки в горах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 11:52
В Крыму ожидаются первые заморозки
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи тоже не обещают дождей. Ночью температура воздуха +11…13, днем воздух прогреется до +18…20.
Температура воды в Черном море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя и +20, в Керченском проливе, Черноморском и Феодосии +19, в Азовском море +18.
 
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