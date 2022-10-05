https://crimea.ria.ru/20221005/bez-osadkov-no-s-zamorozkami-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1124714834.html

Без осадков, но с заморозками: прогноз погоды в Крыму на среду

Без осадков, но с заморозками: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Без осадков, но с заморозками: прогноз погоды в Крыму на среду

В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, осадков не предвидится. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T00:01

2022-10-05T00:01

2022-10-05T00:01

крым

погода

погода в крыму

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, осадков не предвидится. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +17...19. В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20. В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи тоже не обещают дождей. Ночью температура воздуха +11…13, днем воздух прогреется до +18…20. Температура воды в Черном море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя и +20, в Керченском проливе, Черноморском и Феодосии +19, в Азовском море +18.

https://crimea.ria.ru/20221004/v-krymu-ozhidayutsya-pervye-zamorozki-1124710642.html

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