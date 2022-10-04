https://crimea.ria.ru/20221004/v-kazakhstan-s-21-sentyabrya-vekhali-bolee-200-tysyach-rossiyan-1124711043.html

В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян

В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян - РИА Новости Крым, 04.10.2022

В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян

С 21 сентября границу с Казахстаном пересекли более 200 тысяч россиян, выехали из страны на территорию РФ 147 тыс. граждан. Об этом заявил министр внутренних... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T12:16

2022-10-04T12:16

2022-10-04T12:16

казахстан

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/21/98/219800_0:173:3000:1861_1920x0_80_0_0_48ae46b170b2985e0addfb89b6b50516.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. С 21 сентября границу с Казахстаном пересекли более 200 тысяч россиян, выехали из страны на территорию РФ 147 тыс. граждан. Об этом заявил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов, пишет РИА Новости."Свыше 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тысяч", - цитирует министра издание.Кроме того, за указанный период семеро россиян депортированы: трое – за незаконное пересечение границы, четверо – за мелкое хулиганство.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После этого в регионах начался призыв попадающих под указ главы государства. Всего, по данным министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать до 300 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20220930/na-granitse-s-kazakhstanom-zarabotal-mobilnyy-prizyvnoy-punkt-1124676926.html

казахстан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, общество