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В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян
В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян - РИА Новости Крым, 04.10.2022
В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян
С 21 сентября границу с Казахстаном пересекли более 200 тысяч россиян, выехали из страны на территорию РФ 147 тыс. граждан. Об этом заявил министр внутренних... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T12:16
2022-10-04T12:16
казахстан
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. С 21 сентября границу с Казахстаном пересекли более 200 тысяч россиян, выехали из страны на территорию РФ 147 тыс. граждан. Об этом заявил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов, пишет РИА Новости."Свыше 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тысяч", - цитирует министра издание.Кроме того, за указанный период семеро россиян депортированы: трое – за незаконное пересечение границы, четверо – за мелкое хулиганство.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После этого в регионах начался призыв попадающих под указ главы государства. Всего, по данным министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать до 300 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20220930/na-granitse-s-kazakhstanom-zarabotal-mobilnyy-prizyvnoy-punkt-1124676926.html
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казахстан, общество
В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян

МВД Казахстана: в страну с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян

12:16 04.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанкНа Центральной площади Астаны
На Центральной площади Астаны - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Сергей Субботин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. С 21 сентября границу с Казахстаном пересекли более 200 тысяч россиян, выехали из страны на территорию РФ 147 тыс. граждан. Об этом заявил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов, пишет РИА Новости.
"Свыше 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тысяч", - цитирует министра издание.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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На границе с Казахстаном заработал мобильный призывной пункт
Кроме того, за указанный период семеро россиян депортированы: трое – за незаконное пересечение границы, четверо – за мелкое хулиганство.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После этого в регионах начался призыв попадающих под указ главы государства. Всего, по данным министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать до 300 тысяч человек.
 
КазахстанОбщество
 
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