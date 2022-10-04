https://crimea.ria.ru/20221004/gde-v-krymu-ne-budet-vody-do-vechera-vtornika--adresa-1124709518.html

Где в Крыму не будет воды до вечера вторника – адреса

Где в Крыму не будет воды до вечера вторника – адреса - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Где в Крыму не будет воды до вечера вторника – адреса

Шесть муниципалитетов Крыма во вторник останутся без водоснабжения из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T10:29

2022-10-04T10:29

2022-10-04T10:29

крым

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Шесть муниципалитетов Крыма во вторник останутся без водоснабжения из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным пресс-службы, в симферопольском селе Приятное Свидание до 13.00 будет ограничено водоснабжение улиц Крыжовниковой, Ежевичной, Черемуховой, Айвовой, Малиновой, Ореховой, Абрикосовой, ПерсиковойВ белогорских поселках Зуя и Крымская Роза возможны перебои с водоснабжением в течение всего дня в связи с промывкой магистрального трубопровода.В Керчи до 17.00 без воды жильцы улиц Цибизова, 9, 13, 15 и Орджоникидзе, 6, 8, 10.В Феодосии также до пяти часов вечера отключения затронут абонентов по бульвару Старшинова, 8, 8 А, 10, 12, 25, переулку Танкистов, 1б, 14, 23и, 23в, 24.В алуштинском селе Приветное до 17.00 будет ограничено водоснабжение улиц Мира, Горького, 54 - 77, Карла Маркса, 30 - 54, переулка Подгорного.Также до пяти часов вечера без воды село Ленинское и частично Батальное Ленинского района.

https://crimea.ria.ru/20220918/skhemu-vodopolzovaniya-v-krymu-neobkhodimo-menyat--eksperty-1124530894.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму