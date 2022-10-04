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Где в Крыму не будет воды до вечера вторника – адреса - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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Где в Крыму не будет воды до вечера вторника – адреса
Где в Крыму не будет воды до вечера вторника – адреса - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Где в Крыму не будет воды до вечера вторника – адреса
Шесть муниципалитетов Крыма во вторник останутся без водоснабжения из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T10:29
2022-10-04T10:29
крым
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Шесть муниципалитетов Крыма во вторник останутся без водоснабжения из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным пресс-службы, в симферопольском селе Приятное Свидание до 13.00 будет ограничено водоснабжение улиц Крыжовниковой, Ежевичной, Черемуховой, Айвовой, Малиновой, Ореховой, Абрикосовой, ПерсиковойВ белогорских поселках Зуя и Крымская Роза возможны перебои с водоснабжением в течение всего дня в связи с промывкой магистрального трубопровода.В Керчи до 17.00 без воды жильцы улиц Цибизова, 9, 13, 15 и Орджоникидзе, 6, 8, 10.В Феодосии также до пяти часов вечера отключения затронут абонентов по бульвару Старшинова, 8, 8 А, 10, 12, 25, переулку Танкистов, 1б, 14, 23и, 23в, 24.В алуштинском селе Приветное до 17.00 будет ограничено водоснабжение улиц Мира, Горького, 54 - 77, Карла Маркса, 30 - 54, переулка Подгорного.Также до пяти часов вечера без воды село Ленинское и частично Батальное Ленинского района.
https://crimea.ria.ru/20220918/skhemu-vodopolzovaniya-v-krymu-neobkhodimo-menyat--eksperty-1124530894.html
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крым, вода в крыму
Где в Крыму не будет воды до вечера вторника – адреса

Шесть муниципалитетов Крыма во вторник до вечера остались без воды

10:29 04.10.2022
 
© Фото: pixabay.comВодопроводный кран
Водопроводный кран
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Шесть муниципалитетов Крыма во вторник останутся без водоснабжения из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным пресс-службы, в симферопольском селе Приятное Свидание до 13.00 будет ограничено водоснабжение улиц Крыжовниковой, Ежевичной, Черемуховой, Айвовой, Малиновой, Ореховой, Абрикосовой, Персиковой
В белогорских поселках Зуя и Крымская Роза возможны перебои с водоснабжением в течение всего дня в связи с промывкой магистрального трубопровода.
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В Керчи до 17.00 без воды жильцы улиц Цибизова, 9, 13, 15 и Орджоникидзе, 6, 8, 10.
В Феодосии также до пяти часов вечера отключения затронут абонентов по бульвару Старшинова, 8, 8 А, 10, 12, 25, переулку Танкистов, 1б, 14, 23и, 23в, 24.
В алуштинском селе Приветное до 17.00 будет ограничено водоснабжение улиц Мира, Горького, 54 - 77, Карла Маркса, 30 - 54, переулка Подгорного.
Также до пяти часов вечера без воды село Ленинское и частично Батальное Ленинского района.
 
КрымВода в Крыму
 
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