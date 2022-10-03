https://crimea.ria.ru/20221003/gazprom-obsleduet-utselevshuyu-nitku-gazoprovoda-severnyy-potok-2--1124702652.html

"Газпром" обследует уцелевшую нитку газопровода "Северный поток-2"

"Газпром" обследует уцелевшую нитку газопровода "Северный поток-2" - РИА Новости Крым, 03.10.2022

"Газпром" обследует уцелевшую нитку газопровода "Северный поток-2"

Давление в поврежденных газопроводах "Северный поток" удалось стабилизировать. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома". РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T16:08

2022-10-03T16:08

2022-10-03T16:08

экономика

политика

газпром

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Давление в поврежденных газопроводах "Северный поток" удалось стабилизировать. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома"."Давление в нитке А газопровода "Северный поток- 2" и обеих нитках газопровода "Северный поток-1" после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились", – говорится в сообщении.Кроме того, "Газпром" откачивает газ, который находится в нитке В газопровода "Северный поток- 2" для снижения давления. Это необходимо для проведения обследования целостности газопровода и позволит снизить потенциальные экологические риски в случае возможных утечек газа, добавили в компании.Накануне оператор газопровода Nord Stream AG сообщил о стабилизации давления и прекращении утечки газа на двух трубопроводах "Северного потока".26 сентября были повреждены два российских экспортных газопровода "Северный поток" и "Северный поток – 2". В момент взрыва на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в нитках было около 800 миллионов кубометров газа. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом. После повреждений газопроводов Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

https://crimea.ria.ru/20221001/chto-budet-dalshe-s-severnym-potokom-1124683888.html

https://crimea.ria.ru/20221002/ekspert-podryv-severnykh-potokov--pervyy-shag-k-raspadu-es-1124689354.html

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экономика, политика, газпром