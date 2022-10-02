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На "Северном потоке 1" прекратилась утечка газа - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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На "Северном потоке 1" прекратилась утечка газа
На "Северном потоке 1" прекратилась утечка газа - РИА Новости Крым, 02.10.2022
На "Северном потоке 1" прекратилась утечка газа
На двух трубопроводах "Северного потока 1" стабилизировалось давление и прекратилась утечка газа. Об этом со ссылкой на датское энергетическое агентство пишет... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T16:14
2022-10-02T16:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. На двух трубопроводах "Северного потока 1" стабилизировалось давление и прекратилась утечка газа. Об этом со ссылкой на датское энергетическое агентство пишет РИА Новости."Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на двух трубопроводах "Северного потока 1" давление стабилизировалось. Это означает, что утечки газа на обоих "Северных потоках" прекратились", - сказано в сообщении.В субботу агентство сделало аналогичное заявление по поводу прекращения утечки и стабилизации давления на "Северном потоке 2".26 сентября на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.После повреждений газопроводов Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
https://crimea.ria.ru/20221002/ekspert-podryv-severnykh-potokov--pervyy-shag-k-raspadu-es-1124689354.html
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экономика, в мире, новости
На "Северном потоке 1" прекратилась утечка газа

Датское энергетическое агентство: на "Северном потоке 1" стабилизировалось давление

16:14 02.10.2022 (обновлено: 16:17 02.10.2022)
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГазопровод "Северный поток-2"
Газопровод Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. На двух трубопроводах "Северного потока 1" стабилизировалось давление и прекратилась утечка газа. Об этом со ссылкой на датское энергетическое агентство пишет РИА Новости.
"Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на двух трубопроводах "Северного потока 1" давление стабилизировалось. Это означает, что утечки газа на обоих "Северных потоках" прекратились", - сказано в сообщении.
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
10:34
Эксперт: подрыв "Северных потоков" – первый шаг к распаду ЕС
В субботу агентство сделало аналогичное заявление по поводу прекращения утечки и стабилизации давления на "Северном потоке 2".
26 сентября на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2.
Вчера, 09:41
Как ЧП на "Северных потоках" отразится на энергорынках
После повреждений газопроводов Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
 
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