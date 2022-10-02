https://crimea.ria.ru/20221002/na-severnom-potoke-1-zakonchilas-utechka-gaza-1124692651.html

На "Северном потоке 1" прекратилась утечка газа

На "Северном потоке 1" прекратилась утечка газа - РИА Новости Крым, 02.10.2022

На "Северном потоке 1" прекратилась утечка газа

На двух трубопроводах "Северного потока 1" стабилизировалось давление и прекратилась утечка газа. Об этом со ссылкой на датское энергетическое агентство пишет... РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T16:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. На двух трубопроводах "Северного потока 1" стабилизировалось давление и прекратилась утечка газа. Об этом со ссылкой на датское энергетическое агентство пишет РИА Новости."Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на двух трубопроводах "Северного потока 1" давление стабилизировалось. Это означает, что утечки газа на обоих "Северных потоках" прекратились", - сказано в сообщении.В субботу агентство сделало аналогичное заявление по поводу прекращения утечки и стабилизации давления на "Северном потоке 2".26 сентября на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.После повреждений газопроводов Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

https://crimea.ria.ru/20221002/ekspert-podryv-severnykh-potokov--pervyy-shag-k-raspadu-es-1124689354.html

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