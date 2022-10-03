https://crimea.ria.ru/20221003/dobratsya-iz-evpatorii-v-simferopol-i-obratno-stanet-prosche-1124703524.html

Добраться из Евпатории в Симферополь и обратно станет проще

Добраться из Евпатории в Симферополь и обратно станет проще - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Добраться из Евпатории в Симферополь и обратно станет проще

Дополнительный электропоезд Евпатория-Симферополь назначен с 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T18:45

2022-10-03T18:45

2022-10-03T18:45

транспорт

железные дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Дополнительный электропоезд Евпатория-Симферополь назначен с 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.Поезд будет выходить из Евпатории в 06:35, следовать через станции "Техникум", Саки, Яркую, Сторожевое, Остряково и другие. Прибытие в крымскую столицу - в 08:20.Пригородный поезд № 6658/6657 Симферополь – Евпатория будет ходить ежедневно - отправление из столицы Крыму в 20:55, прибытие в Евпаторию в 22:35.

https://crimea.ria.ru/20220914/v-kruiz-na-poezde-programma-krymskiy-voyazh-startuet-v-oktyabre-1124502905.html

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транспорт, железные дороги крыма