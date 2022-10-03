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Добраться из Евпатории в Симферополь и обратно станет проще - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Добраться из Евпатории в Симферополь и обратно станет проще
Добраться из Евпатории в Симферополь и обратно станет проще - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Добраться из Евпатории в Симферополь и обратно станет проще
Дополнительный электропоезд Евпатория-Симферополь назначен с 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T18:45
2022-10-03T18:45
транспорт
железные дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Дополнительный электропоезд Евпатория-Симферополь назначен с 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.Поезд будет выходить из Евпатории в 06:35, следовать через станции "Техникум", Саки, Яркую, Сторожевое, Остряково и другие. Прибытие в крымскую столицу - в 08:20.Пригородный поезд № 6658/6657 Симферополь – Евпатория будет ходить ежедневно - отправление из столицы Крыму в 20:55, прибытие в Евпаторию в 22:35.
https://crimea.ria.ru/20220914/v-kruiz-na-poezde-programma-krymskiy-voyazh-startuet-v-oktyabre-1124502905.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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транспорт, железные дороги крыма
Добраться из Евпатории в Симферополь и обратно станет проще

В Крыму назначили дополнительный электропоезд Евпатория-Симферополь

18:45 03.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Дополнительный электропоезд Евпатория-Симферополь назначен с 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.
"В целях улучшения качества обcлуживания и на основании многочисленных запросов от пассажиров, с 3 октября в ежедневном курсировании назначается дополнительный пригородный поезд сообщением Евпатория – Симферополь", - говорится в сообщении.
Поезд будет выходить из Евпатории в 06:35, следовать через станции "Техникум", Саки, Яркую, Сторожевое, Остряково и другие. Прибытие в крымскую столицу - в 08:20.
Пригородный поезд № 6658/6657 Симферополь – Евпатория будет ходить ежедневно - отправление из столицы Крыму в 20:55, прибытие в Евпаторию в 22:35.
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