https://crimea.ria.ru/20221003/bolee-800-ukrainskikh-voennykh-unichtozheno-v-khode-spetsoperatsii-za-sutki--mo-1124702422.html

Более 800 украинских военных уничтожено в ходе спецоперации за сутки – МО

Более 800 украинских военных уничтожено в ходе спецоперации за сутки – МО - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Более 800 украинских военных уничтожено в ходе спецоперации за сутки – МО

Украинские войска потеряли более 800 военнослужащих и десятки боевых машин в течение суток, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T15:55

2022-10-03T15:55

2022-10-03T15:55

специальная военная операция рф на украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска потеряли более 800 военнослужащих и десятки боевых машин в течение суток, следует из сводки Минобороны РФ.Так, свыше 140 боевиков и 19 единиц спецтехники уничтожено на Купянском направлении. В районе Славянска на Краснолиманском направлении противник потерял до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две РСЗО "Град".Общие потери противника по двум направлениям за трое суток боевых действий составили 1400 военнослужащих и около 60-ти единиц военной техники, уточнили в МО."На Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка в результате ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники", – добавил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.На Донецком направлении союзные войска отразили попытку наступления ВСУ и уничтожили свыше 100 украинских военных в районе Первомайского. Кроме того, российские военные продолжают отстаивать позиции на Николаево-Криворожском направлении.Потери украинских военных на направлении Золотая Балка и Александровка составили около 130 человек личного состава и 23 единиц военной техники, ВС РФ продолжают оборону."Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение", – сообщил Конашенков.

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https://crimea.ria.ru/20221003/mobilizatsiya-v-krymu-kak-ekipirovany-rezervisty-1124701538.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, министерство обороны рф