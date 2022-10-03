https://crimea.ria.ru/20221003/bolee-800-ukrainskikh-voennykh-unichtozheno-v-khode-spetsoperatsii-za-sutki--mo-1124702422.html
Более 800 украинских военных уничтожено в ходе спецоперации за сутки – МО
Более 800 украинских военных уничтожено в ходе спецоперации за сутки – МО - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Более 800 украинских военных уничтожено в ходе спецоперации за сутки – МО
Украинские войска потеряли более 800 военнослужащих и десятки боевых машин в течение суток, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T15:55
2022-10-03T15:55
2022-10-03T15:55
специальная военная операция рф на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска потеряли более 800 военнослужащих и десятки боевых машин в течение суток, следует из сводки Минобороны РФ.Так, свыше 140 боевиков и 19 единиц спецтехники уничтожено на Купянском направлении. В районе Славянска на Краснолиманском направлении противник потерял до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две РСЗО "Град".Общие потери противника по двум направлениям за трое суток боевых действий составили 1400 военнослужащих и около 60-ти единиц военной техники, уточнили в МО."На Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка в результате ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники", – добавил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.На Донецком направлении союзные войска отразили попытку наступления ВСУ и уничтожили свыше 100 украинских военных в районе Первомайского. Кроме того, российские военные продолжают отстаивать позиции на Николаево-Криворожском направлении.Потери украинских военных на направлении Золотая Балка и Александровка составили около 130 человек личного состава и 23 единиц военной техники, ВС РФ продолжают оборону."Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение", – сообщил Конашенков.
https://crimea.ria.ru/20221002/kadyrov-soobschil-ob-otpravke-v-zonu-svo-opytnykh-boytsov-iz-chechni-1124695811.html
https://crimea.ria.ru/20221003/mobilizatsiya-v-krymu-kak-ekipirovany-rezervisty-1124701538.html
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, министерство обороны рф
Более 800 украинских военных уничтожено в ходе спецоперации за сутки – МО
Российские военные уничтожили более 800 боевиков ВСУ за сутки – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска потеряли более 800 военнослужащих и десятки боевых машин в течение суток, следует из сводки Минобороны РФ.
Так, свыше 140 боевиков и 19 единиц спецтехники уничтожено на Купянском направлении. В районе Славянска на Краснолиманском направлении противник потерял до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две РСЗО "Град".
Общие потери противника по двум направлениям за трое суток боевых действий составили 1400 военнослужащих и около 60-ти единиц военной техники, уточнили в МО.
"На Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка в результате ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники", – добавил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.
На Донецком направлении союзные войска отразили попытку наступления ВСУ и уничтожили свыше 100 украинских военных в районе Первомайского. Кроме того, российские военные продолжают отстаивать позиции на Николаево-Криворожском направлении.
На Николаевском и Андреевском тактических направлениях все атаки ВСУ успешно отражены. В результате удара ВКС России по подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожено до 60 боевиков и семь единиц военной техники.
Потери украинских военных на направлении Золотая Балка и Александровка составили около 130 человек личного состава и 23 единиц военной техники, ВС РФ продолжают оборону.
"Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение", – сообщил Конашенков.