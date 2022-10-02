Рейтинг@Mail.ru
Протесты против правительства в Кишиневе собрали 40 тысяч человек - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221002/protesty-protiv-pravitelstva-v-kishineve-sobrali-40-tysyach-chelovek-1124694086.html
Протесты против правительства в Кишиневе собрали 40 тысяч человек
Протесты против правительства в Кишиневе собрали 40 тысяч человек - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Протесты против правительства в Кишиневе собрали 40 тысяч человек
В воскресенье в антиправительственном митинге в Кишиневе принимают участие около 40 тысяч человек, полиция блокирует автобусы протестантов из северных районов... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T17:31
2022-10-02T17:31
молдавия
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/02/1124694063_0:180:3059:1901_1920x0_80_0_0_9de256ae591d939ca5b58fe3114d0b26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в антиправительственном митинге в Кишиневе принимают участие около 40 тысяч человек, полиция блокирует автобусы протестантов из северных районов страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов митинга.По словам члена партии "Шор" Дина Цуркану, напротив здания парламента развернута сцена, движение в центре города заблокировано."У нас сегодня около 40 тысяч людей, которые приехали со всей страны: с юга до севера, в том числе и Кишинев! Добьемся свержения действующей власти", - сказал Цуркану.В тоже время в пресс-службе партии "Шор" указывают, что полиция блокирует автобусы с жителями Молдавии, которые пытаются приехать на акцию протеста из северных районов.Бессрочная акция протеста в Кишиневе проходит с 18 сентября. У здания парламента развернут палаточный городок протестантов. Люди бастуют из-за беспрецедентное увеличение цен на газ и энергоресурсы, продукты питания, а также из-за высокой инфляции и падения уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://crimea.ria.ru/20220918/miting-protiv-sandu-v-tsentre-kishineva-sobral-desyatki-tysyach-lyudey-1124545262.html
молдавия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/02/1124694063_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3066bb30f8541e5ebd5de1a5a23fd41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
молдавия, политика, в мире
Протесты против правительства в Кишиневе собрали 40 тысяч человек

В Кишиневе на акцию протеста съехались 40 тысяч человек, полиция не пускает митингующих

17:31 02.10.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАнтиправительственный митинг в Кишиневе
Антиправительственный митинг в Кишиневе
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в антиправительственном митинге в Кишиневе принимают участие около 40 тысяч человек, полиция блокирует автобусы протестантов из северных районов страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов митинга.
По словам члена партии "Шор" Дина Цуркану, напротив здания парламента развернута сцена, движение в центре города заблокировано.
Акция протеста оппозиции в Кишиневе
18 сентября, 17:34
Митинг против Санду в центре Кишинева собрал десятки тысяч людей
"У нас сегодня около 40 тысяч людей, которые приехали со всей страны: с юга до севера, в том числе и Кишинев! Добьемся свержения действующей власти", - сказал Цуркану.
В тоже время в пресс-службе партии "Шор" указывают, что полиция блокирует автобусы с жителями Молдавии, которые пытаются приехать на акцию протеста из северных районов.
"Многим людям в северных населенных пунктах страны не позволяют приехать на сегодняшний национальный протест. Транспортные средства, заполненные людьми, были остановлены полицией на выезде из городов Флорешты и Бельцы по указанию власти партии "Действие и солидарность", - сообщается на сайте партии.
Бессрочная акция протеста в Кишиневе проходит с 18 сентября. У здания парламента развернут палаточный городок протестантов. Люди бастуют из-за беспрецедентное увеличение цен на газ и энергоресурсы, продукты питания, а также из-за высокой инфляции и падения уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
 
МолдавияПолитикаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:03Главные события и заявления дня: 2 октября
19:52Чего нельзя скрыть от своей собаки – новые исследования ученых
19:38Российские ученые обнаружили новый астероид, приближающийся к Земле
19:07Кадыров сообщил об отправке в зону СВО опытных бойцов из Чечни
18:56Вам звонит "военкомат": эксперт перечислил новые уловки аферистов
18:24В Крым идет похолодание
18:11В каких границах новые субъекты войдут в Россию
17:45Автобус с пассажирами попал в ДТП на трассе в Крыму
17:31Протесты против правительства в Кишиневе собрали 40 тысяч человек
17:09Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в ДНР
16:47Советы мобилизованным: что брать с собой и почему
16:35В центре Севастополя прозвучал хлопок
16:30МВД проверяет исполнение "миссис Крыма" песни украинских нацбатов
16:14На "Северном потоке 1" прекратилась утечка газа
15:56Принятие новых субъектов в РФ: главное из решений Конституционного суда
15:32В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт: исполнители ликвидированы
15:14В Госсовете РК требуют жестко наказать "Миссис Крыма" за гимн ОУН-УПА*
14:52В Москве простились с Борисом Моисеевым
14:38Более 35 сотрудников СБУ уничтожено в ходе удара в Днепропетровске - МО
14:21ВС России отбили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Лента новостейМолния