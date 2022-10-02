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Протесты против правительства в Кишиневе собрали 40 тысяч человек
Протесты против правительства в Кишиневе собрали 40 тысяч человек - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Протесты против правительства в Кишиневе собрали 40 тысяч человек
В воскресенье в антиправительственном митинге в Кишиневе принимают участие около 40 тысяч человек, полиция блокирует автобусы протестантов из северных районов... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T17:31
2022-10-02T17:31
2022-10-02T17:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в антиправительственном митинге в Кишиневе принимают участие около 40 тысяч человек, полиция блокирует автобусы протестантов из северных районов страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов митинга.По словам члена партии "Шор" Дина Цуркану, напротив здания парламента развернута сцена, движение в центре города заблокировано."У нас сегодня около 40 тысяч людей, которые приехали со всей страны: с юга до севера, в том числе и Кишинев! Добьемся свержения действующей власти", - сказал Цуркану.В тоже время в пресс-службе партии "Шор" указывают, что полиция блокирует автобусы с жителями Молдавии, которые пытаются приехать на акцию протеста из северных районов.Бессрочная акция протеста в Кишиневе проходит с 18 сентября. У здания парламента развернут палаточный городок протестантов. Люди бастуют из-за беспрецедентное увеличение цен на газ и энергоресурсы, продукты питания, а также из-за высокой инфляции и падения уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://crimea.ria.ru/20220918/miting-protiv-sandu-v-tsentre-kishineva-sobral-desyatki-tysyach-lyudey-1124545262.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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молдавия, политика, в мире
Протесты против правительства в Кишиневе собрали 40 тысяч человек
В Кишиневе на акцию протеста съехались 40 тысяч человек, полиция не пускает митингующих
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в антиправительственном митинге в Кишиневе принимают участие около 40 тысяч человек, полиция блокирует автобусы протестантов из северных районов страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов митинга.
По словам члена партии "Шор" Дина Цуркану, напротив здания парламента развернута сцена, движение в центре города заблокировано.
"У нас сегодня около 40 тысяч людей, которые приехали со всей страны: с юга до севера, в том числе и Кишинев! Добьемся свержения действующей власти", - сказал Цуркану.
В тоже время в пресс-службе партии "Шор" указывают, что полиция блокирует автобусы с жителями Молдавии, которые пытаются приехать на акцию протеста из северных районов.
"Многим людям в северных населенных пунктах страны не позволяют приехать на сегодняшний национальный протест. Транспортные средства, заполненные людьми, были остановлены полицией на выезде из городов Флорешты и Бельцы по указанию власти партии "Действие и солидарность", - сообщается на сайте партии.
Бессрочная акция протеста в Кишиневе проходит с 18 сентября. У здания парламента развернут палаточный городок протестантов. Люди бастуют из-за беспрецедентное увеличение цен на газ и энергоресурсы, продукты питания, а также из-за высокой инфляции и падения уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.