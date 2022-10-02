https://crimea.ria.ru/20221002/protesty-protiv-pravitelstva-v-kishineve-sobrali-40-tysyach-chelovek-1124694086.html

Протесты против правительства в Кишиневе собрали 40 тысяч человек

Протесты против правительства в Кишиневе собрали 40 тысяч человек - РИА Новости Крым, 02.10.2022

Протесты против правительства в Кишиневе собрали 40 тысяч человек

В воскресенье в антиправительственном митинге в Кишиневе принимают участие около 40 тысяч человек, полиция блокирует автобусы протестантов из северных районов... РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T17:31

2022-10-02T17:31

2022-10-02T17:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в антиправительственном митинге в Кишиневе принимают участие около 40 тысяч человек, полиция блокирует автобусы протестантов из северных районов страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов митинга.По словам члена партии "Шор" Дина Цуркану, напротив здания парламента развернута сцена, движение в центре города заблокировано."У нас сегодня около 40 тысяч людей, которые приехали со всей страны: с юга до севера, в том числе и Кишинев! Добьемся свержения действующей власти", - сказал Цуркану.В тоже время в пресс-службе партии "Шор" указывают, что полиция блокирует автобусы с жителями Молдавии, которые пытаются приехать на акцию протеста из северных районов.Бессрочная акция протеста в Кишиневе проходит с 18 сентября. У здания парламента развернут палаточный городок протестантов. Люди бастуют из-за беспрецедентное увеличение цен на газ и энергоресурсы, продукты питания, а также из-за высокой инфляции и падения уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://crimea.ria.ru/20220918/miting-protiv-sandu-v-tsentre-kishineva-sobral-desyatki-tysyach-lyudey-1124545262.html

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молдавия, политика, в мире