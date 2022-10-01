https://crimea.ria.ru/20221001/chp-v-belbeke-samolet-vykatilsya-za-predely-polosy---razvozhaev-1124687727.html
ЧП в Бельбеке: самолет выехал за пределы полосы и загорелся - дополнено
ЧП в Бельбеке: самолет выехал за пределы полосы и загорелся - дополнено - РИА Новости Крым, 01.10.2022
ЧП в Бельбеке: самолет выехал за пределы полосы и загорелся - дополнено
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о внештатной ситуации на аэродроме Бельбек — самолет загорелся при посадке. РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T18:10
2022-10-01T18:10
2022-10-01T18:50
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о внештатной ситуации на аэродроме Бельбек — самолет загорелся при посадке.На месте работает первичное подразделение пожарной охраны.По словам губернатора Севастополя, причиной взрыва послужила частичная детонация боекомплекта.Пилот успел эвакуироваться.
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, происшествия
ЧП в Бельбеке: самолет выехал за пределы полосы и загорелся - дополнено
Развожаев о внештатной ситуации на аэродроме Бельбек: самолет выкатился за пределы полосы
18:10 01.10.2022 (обновлено: 18:50 01.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о внештатной ситуации на аэродроме Бельбек — самолет загорелся при посадке.
"По информации спасателей самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся", — написал он в своем Teegram-канале.
На месте работает первичное подразделение пожарной охраны.
По словам губернатора Севастополя, причиной взрыва послужила частичная детонация боекомплекта.
Пилот успел эвакуироваться.
"Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал", — добавил Михаил Развожаев.