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ЧП в Бельбеке: самолет выехал за пределы полосы и загорелся - дополнено - РИА Новости Крым, 01.10.2022
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ЧП в Бельбеке: самолет выехал за пределы полосы и загорелся - дополнено
ЧП в Бельбеке: самолет выехал за пределы полосы и загорелся - дополнено - РИА Новости Крым, 01.10.2022
ЧП в Бельбеке: самолет выехал за пределы полосы и загорелся - дополнено
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о внештатной ситуации на аэродроме Бельбек — самолет загорелся при посадке. РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T18:10
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севастополь
михаил развожаев
армия и флот
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о внештатной ситуации на аэродроме Бельбек — самолет загорелся при посадке.На месте работает первичное подразделение пожарной охраны.По словам губернатора Севастополя, причиной взрыва послужила частичная детонация боекомплекта.Пилот успел эвакуироваться.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, происшествия
ЧП в Бельбеке: самолет выехал за пределы полосы и загорелся - дополнено

Развожаев о внештатной ситуации на аэродроме Бельбек: самолет выкатился за пределы полосы

18:10 01.10.2022 (обновлено: 18:50 01.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВоенный аэродром "Бельбек" в Севастополе. Архивное фото
Военный аэродром Бельбек в Севастополе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о внештатной ситуации на аэродроме Бельбек — самолет загорелся при посадке.

"По информации спасателей самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся", — написал он в своем Teegram-канале.

На месте работает первичное подразделение пожарной охраны.
По словам губернатора Севастополя, причиной взрыва послужила частичная детонация боекомплекта.
Пилот успел эвакуироваться.

"Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал", — добавил Михаил Развожаев.

 
СевастопольМихаил РазвожаевАрмия и флотПроисшествия
 
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