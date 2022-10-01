https://crimea.ria.ru/20221001/chp-v-belbeke-samolet-vykatilsya-za-predely-polosy---razvozhaev-1124687727.html

ЧП в Бельбеке: самолет выехал за пределы полосы и загорелся - дополнено

ЧП в Бельбеке: самолет выехал за пределы полосы и загорелся - дополнено - РИА Новости Крым, 01.10.2022

ЧП в Бельбеке: самолет выехал за пределы полосы и загорелся - дополнено

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о внештатной ситуации на аэродроме Бельбек — самолет загорелся при посадке. РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T18:10

2022-10-01T18:10

2022-10-01T18:50

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о внештатной ситуации на аэродроме Бельбек — самолет загорелся при посадке.На месте работает первичное подразделение пожарной охраны.По словам губернатора Севастополя, причиной взрыва послужила частичная детонация боекомплекта.Пилот успел эвакуироваться.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, армия и флот, происшествия