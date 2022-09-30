https://crimea.ria.ru/20220930/privivka-ot-uraganov-bayden-sdelal-ocherednoe-strannoe-zayavlenie-1124673662.html

"Прививка от ураганов": Байден сделал очередное странное заявление

"Прививка от ураганов": Байден сделал очередное странное заявление - РИА Новости Крым, 30.09.2022

"Прививка от ураганов": Байден сделал очередное странное заявление

Президент США Джо Байден заявил, что вакцинация американцев является "жизненно важной составляющей" в подготовке к ураганам. По его словам, если пострадавшие от РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T12:55

2022-09-30T12:55

2022-09-30T12:55

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден заявил, что вакцинация американцев является "жизненно важной составляющей" в подготовке к ураганам. По его словам, если пострадавшие от природной стихии не привиты, для них "все становится намного сложнее".Заявление Байдена уже иронично прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Байден изобрел прививку от урагана?" - написала она в своем Telegram-канале.29 сентября на Флориду обрушился ураган "Иэн". Эксперты отнесли его к четвертой категории мощности, с максимально устойчивой скоростью ветра 240 км/ч. Из-за стихийного бедствия более 1 млн жителей штата остались без электричества. Ураган "Иэн" сопоставим с самым сильным штормом, когда-либо обрушивавшимся на западное побережье Флориды – ураганом "Чарли" в 2004 году. На данный момент погибли, по меньшей мере, 12 человек. По данным местных властей, окончательные данные о жертвах и разрушениях окончательно неясны, но сообщения, которые поступают, свидетельствуют о том, что могут быть значительное количество погибших.Ранее "Иэн" обрушился на Кубу. Он принес в западную часть страны сильные дожди и ветер. В результате удара стихии вся страна осталась без электричества.

https://crimea.ria.ru/20220926/skolko-stoit-benzin-v-ssha--otvetil-dzho-bayden-i-oshibsya-1124621082.html

https://crimea.ria.ru/20220902/bayden-obyavil-voynu-polovine-naseleniya-ssha--politolog-1124381898.html

сша

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), в мире