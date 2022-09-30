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"Прививка от ураганов": Байден сделал очередное странное заявление - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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"Прививка от ураганов": Байден сделал очередное странное заявление
"Прививка от ураганов": Байден сделал очередное странное заявление - РИА Новости Крым, 30.09.2022
"Прививка от ураганов": Байден сделал очередное странное заявление
Президент США Джо Байден заявил, что вакцинация американцев является "жизненно важной составляющей" в подготовке к ураганам. По его словам, если пострадавшие от РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T12:55
2022-09-30T12:55
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден заявил, что вакцинация американцев является "жизненно важной составляющей" в подготовке к ураганам. По его словам, если пострадавшие от природной стихии не привиты, для них "все становится намного сложнее".Заявление Байдена уже иронично прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Байден изобрел прививку от урагана?" - написала она в своем Telegram-канале.29 сентября на Флориду обрушился ураган "Иэн". Эксперты отнесли его к четвертой категории мощности, с максимально устойчивой скоростью ветра 240 км/ч. Из-за стихийного бедствия более 1 млн жителей штата остались без электричества. Ураган "Иэн" сопоставим с самым сильным штормом, когда-либо обрушивавшимся на западное побережье Флориды – ураганом "Чарли" в 2004 году. На данный момент погибли, по меньшей мере, 12 человек. По данным местных властей, окончательные данные о жертвах и разрушениях окончательно неясны, но сообщения, которые поступают, свидетельствуют о том, что могут быть значительное количество погибших.Ранее "Иэн" обрушился на Кубу. Он принес в западную часть страны сильные дожди и ветер. В результате удара стихии вся страна осталась без электричества.
https://crimea.ria.ru/20220926/skolko-stoit-benzin-v-ssha--otvetil-dzho-bayden-i-oshibsya-1124621082.html
https://crimea.ria.ru/20220902/bayden-obyavil-voynu-polovine-naseleniya-ssha--politolog-1124381898.html
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), в мире
"Прививка от ураганов": Байден сделал очередное странное заявление

Байден назвал вакцинацию "жизненно важным" фактором при подготовке к ураганам

12:55 30.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден заявил, что вакцинация американцев является "жизненно важной составляющей" в подготовке к ураганам. По его словам, если пострадавшие от природной стихии не привиты, для них "все становится намного сложнее".
"Хочу внести ясность. Если вы живете в штате, по которым часто проносятся ураганы, как, например, Флорида или Техас, жизненно важная составляющая в подготовке к сезону ураганов – это немедленная вакцинация. Все становится намного сложней, если вы не вакцинированы, и по вам ударяет ураган или другая природная катастрофа", – сказал американский лидер.
Заявление Байдена уже иронично прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
П/к по итогам встречи Д. Байдена с президентом Финляндии и премьером Швеции - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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"Байден изобрел прививку от урагана?" - написала она в своем Telegram-канале.
29 сентября на Флориду обрушился ураган "Иэн". Эксперты отнесли его к четвертой категории мощности, с максимально устойчивой скоростью ветра 240 км/ч. Из-за стихийного бедствия более 1 млн жителей штата остались без электричества. Ураган "Иэн" сопоставим с самым сильным штормом, когда-либо обрушивавшимся на западное побережье Флориды – ураганом "Чарли" в 2004 году. На данный момент погибли, по меньшей мере, 12 человек. По данным местных властей, окончательные данные о жертвах и разрушениях окончательно неясны, но сообщения, которые поступают, свидетельствуют о том, что могут быть значительное количество погибших.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 21:13
Байден объявил войну половине населения США – политолог
Ранее "Иэн" обрушился на Кубу. Он принес в западную часть страны сильные дожди и ветер. В результате удара стихии вся страна осталась без электричества.
 
СШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)В мире
 
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