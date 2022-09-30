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Один человек погиб: в Бердянске прогремел взрыв в многоквартирном доме - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Один человек погиб: в Бердянске прогремел взрыв в многоквартирном доме
Один человек погиб: в Бердянске прогремел взрыв в многоквартирном доме - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Один человек погиб: в Бердянске прогремел взрыв в многоквартирном доме
В одном из жилых домов в Бердянске произошел взрыв, один человек погиб, более 10 пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии. РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T14:19
2022-09-30T14:19
происшествия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В одном из жилых домов в Бердянске произошел взрыв, один человек погиб, более 10 пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии.По данным пресс-службы, взрыв прогремел около 12 часов дня в квартире одного из жилых домов по улице Орджоникидзе.Уточняется, что врачебная помощь понадобилась 10 жильцам. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники городского управления МЧС. Причины и обстоятельства взрыва уточняются.
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происшествия, запорожская область
Один человек погиб: в Бердянске прогремел взрыв в многоквартирном доме

При взрыве в многоквартирном доме в Бердянске погиб один человек, более 10 пострадали

14:19 30.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В одном из жилых домов в Бердянске произошел взрыв, один человек погиб, более 10 пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии.
По данным пресс-службы, взрыв прогремел около 12 часов дня в квартире одного из жилых домов по улице Орджоникидзе.
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"В момент взрыва в квартире находилось два человека. Один из них погиб, второй – госпитализирован. Сила взрыва была такой, что в квартире разрушены межкомнатные перегородки", - уточняется в сообщении.
Уточняется, что врачебная помощь понадобилась 10 жильцам. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники городского управления МЧС. Причины и обстоятельства взрыва уточняются.
ПроисшествияЗапорожская область
 
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