https://crimea.ria.ru/20220930/odin-chelovek-pogib-v-berdyanske-progremel-vzryv-v-mnogokvartirnom-dome-1124674875.html

Один человек погиб: в Бердянске прогремел взрыв в многоквартирном доме

Один человек погиб: в Бердянске прогремел взрыв в многоквартирном доме - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Один человек погиб: в Бердянске прогремел взрыв в многоквартирном доме

В одном из жилых домов в Бердянске произошел взрыв, один человек погиб, более 10 пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии. РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T14:19

2022-09-30T14:19

2022-09-30T14:19

происшествия

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В одном из жилых домов в Бердянске произошел взрыв, один человек погиб, более 10 пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии.По данным пресс-службы, взрыв прогремел около 12 часов дня в квартире одного из жилых домов по улице Орджоникидзе.Уточняется, что врачебная помощь понадобилась 10 жильцам. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники городского управления МЧС. Причины и обстоятельства взрыва уточняются.

https://crimea.ria.ru/20220928/detonatsiya-boepripasa-v-belgorodskoy-oblasti--14-ranenykh-1124653855.html

запорожская область

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2022

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происшествия, запорожская область