https://crimea.ria.ru/20220930/na-granitse-s-kazakhstanom-zarabotal-mobilnyy-prizyvnoy-punkt-1124676926.html
На границе с Казахстаном заработал мобильный призывной пункт
На границе с Казахстаном заработал мобильный призывной пункт - РИА Новости Крым, 30.09.2022
На границе с Казахстаном заработал мобильный призывной пункт
В Астраханской области на границе с Казахстаном развернут призывной пункт. Подлежащим частичной мобилизации гражданам вручают повестки, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T16:14
2022-09-30T16:14
2022-09-30T16:14
российская федерация (россия, рф)
частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Астраханской области на границе с Казахстаном развернут призывной пункт. Подлежащим частичной мобилизации гражданам вручают повестки, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию губернатора региона.Отмечается, что повестки вручают не только жителям астраханской области, но и россиянам из других регионов. Получившие повестки по закону о частичной мобилизации не могут покинуть территорию РФ.Ранее сообщалось, о том , что решение о развертывании пункта принято в связи с большим количеством выезжающих мужчин призывного возраста.
https://crimea.ria.ru/20220927/na-kpp-v-severnoy-osetii-otkroyut-mobilizatsionnyy-punkt-voenkomata-1124638290.html
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), частичная мобилизация, общество
На границе с Казахстаном заработал мобильный призывной пункт
В Астраханской области на границе с Казахстаном развернули призывной пункт