Рейтинг@Mail.ru
На границе с Казахстаном заработал мобильный призывной пункт - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220930/na-granitse-s-kazakhstanom-zarabotal-mobilnyy-prizyvnoy-punkt-1124676926.html
На границе с Казахстаном заработал мобильный призывной пункт
На границе с Казахстаном заработал мобильный призывной пункт - РИА Новости Крым, 30.09.2022
На границе с Казахстаном заработал мобильный призывной пункт
В Астраханской области на границе с Казахстаном развернут призывной пункт. Подлежащим частичной мобилизации гражданам вручают повестки, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T16:14
2022-09-30T16:14
российская федерация (россия, рф)
частичная мобилизация
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124610365_0:257:2956:1919_1920x0_80_0_0_f58ae0c1bebf3df4b4bde6846c8f5d30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Астраханской области на границе с Казахстаном развернут призывной пункт. Подлежащим частичной мобилизации гражданам вручают повестки, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию губернатора региона.Отмечается, что повестки вручают не только жителям астраханской области, но и россиянам из других регионов. Получившие повестки по закону о частичной мобилизации не могут покинуть территорию РФ.Ранее сообщалось, о том , что решение о развертывании пункта принято в связи с большим количеством выезжающих мужчин призывного возраста.
https://crimea.ria.ru/20220927/na-kpp-v-severnoy-osetii-otkroyut-mobilizatsionnyy-punkt-voenkomata-1124638290.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124610365_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_928733a95af3d824109f1de4636d6d84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская федерация (россия, рф), частичная мобилизация, общество
На границе с Казахстаном заработал мобильный призывной пункт

В Астраханской области на границе с Казахстаном развернули призывной пункт

16:14 30.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Астраханской области на границе с Казахстаном развернут призывной пункт. Подлежащим частичной мобилизации гражданам вручают повестки, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию губернатора региона.
"В Астраханской области на границе с Республикой Казахстан развернули мобильный призывной пункт. На пункте пропуска "Караузек" сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам начали вручать повестки гражданам, которые подлежат частичной мобилизации", - говорится в сообщении.
Военный билет призывник - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 12:21
На КПП в Северной Осетии откроют мобилизационный пункт военкомата
Отмечается, что повестки вручают не только жителям астраханской области, но и россиянам из других регионов. Получившие повестки по закону о частичной мобилизации не могут покинуть территорию РФ.
Ранее сообщалось, о том , что решение о развертывании пункта принято в связи с большим количеством выезжающих мужчин призывного возраста.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Частичная мобилизацияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:46Путин: Западу вообще не нужна Россия – она нужна нам
16:22Путин: Запад хочет сломать РФ или использовать формулу "война все спишет"
16:14На границе с Казахстаном заработал мобильный призывной пункт
16:00Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий
15:55Путин обвинил англосаксов в диверсиях на "Северном потоке"
15:52В Севастополе на КОС "Южные" запустили новый коллектор
15:44РФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – Путин
15:37Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров
15:33Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области
15:23"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума
15:02Евро упал ниже значений 2014 года – до 51 рубля
14:39Вспышка холеры в Сирии – погибли 33 человека
14:29ВКС РФ уничтожили цеха по сборке ракет для ВСУ на заводе "Южмаш"
14:19Один человек погиб: в Бердянске прогремел взрыв в многоквартирном доме
14:12Под Николаевом уничтожен взвод американских РСЗО HIMARS
14:01В Минобороны сообщили об очередном ударе ВСУ по Запорожской АЭС
13:45Проблемы с "Турецким потоком" могут разозлить Эрдогана – эксперт
13:14Число жертв удара ВСУ по автоколонне на Запорожье выросло до 24 человек
13:04ЛНР и ДНР войдут в состав России в границах 2014 года – Песков
12:55"Прививка от ураганов": Байден сделал очередное странное заявление
Лента новостейМолния