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Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы спецназовцев из Чечни - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы спецназовцев из Чечни
Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы спецназовцев из Чечни - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы спецназовцев из Чечни
В зону проведения специальной операции направилась очередная группа добровольцев из Чечни, в ее составе бойцы спецназа. Об этом сообщил глава Чеченской... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T20:04
2022-09-30T20:04
рамзан кадыров
специальная военная операция рф на украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В зону проведения специальной операции направилась очередная группа добровольцев из Чечни, в ее составе бойцы спецназа. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров."В Международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова мы проводили очередную группу добровольцев в зону проведения специальной военной операции на Украине. На защиту Родины вышли ее мужественные сыны, что будут служить непреодолимой преградой для тех, кому взбрело в голову посягнуть на нашу свободу, ценности и многовековую историю", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он уточнил, что добровольцы прошли подготовку в Российском университете спецназа, а также поблагодарил всех, кто, отозвался на призыв встать на защиту Отечества.Ранее Кадыров заявил, что ситуация, сложившаяся сегодня вокруг РФ, угрожает ее безопасности, и масштабные действия по защите целостности страны, в частности объявление частичной мобилизации, являются жизненно необходимыми для страны.
https://crimea.ria.ru/20220930/pervye-mobilizovannye-rossiyane-pribyli-v-zonu-svo--video-1124672940.html
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РИА Новости Крым
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рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине, новости
Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы спецназовцев из Чечни

Глава Чечни Кадыров: в зону спецоперации направилась новая группа чеченского спецназа

20:04 30.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В зону проведения специальной операции направилась очередная группа добровольцев из Чечни, в ее составе бойцы спецназа. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"В Международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова мы проводили очередную группу добровольцев в зону проведения специальной военной операции на Украине. На защиту Родины вышли ее мужественные сыны, что будут служить непреодолимой преградой для тех, кому взбрело в голову посягнуть на нашу свободу, ценности и многовековую историю", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
12:15
Первые мобилизованные россияне прибыли в зону СВО – видео
Он уточнил, что добровольцы прошли подготовку в Российском университете спецназа, а также поблагодарил всех, кто, отозвался на призыв встать на защиту Отечества.
Ранее Кадыров заявил, что ситуация, сложившаяся сегодня вокруг РФ, угрожает ее безопасности, и масштабные действия по защите целостности страны, в частности объявление частичной мобилизации, являются жизненно необходимыми для страны.
 
Рамзан КадыровСпециальная военная операция РФ на УкраинеНовости
 
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