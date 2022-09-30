https://crimea.ria.ru/20220930/kadyrov-zayavil-ob-otpravke-v-zonu-svo-novoy-gruppy-spetsnazovtsev-iz-chechni-1124680728.html

Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы спецназовцев из Чечни

Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы спецназовцев из Чечни - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы спецназовцев из Чечни

В зону проведения специальной операции направилась очередная группа добровольцев из Чечни, в ее составе бойцы спецназа. Об этом сообщил глава Чеченской... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T20:04

2022-09-30T20:04

2022-09-30T20:04

рамзан кадыров

специальная военная операция рф на украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В зону проведения специальной операции направилась очередная группа добровольцев из Чечни, в ее составе бойцы спецназа. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров."В Международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова мы проводили очередную группу добровольцев в зону проведения специальной военной операции на Украине. На защиту Родины вышли ее мужественные сыны, что будут служить непреодолимой преградой для тех, кому взбрело в голову посягнуть на нашу свободу, ценности и многовековую историю", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он уточнил, что добровольцы прошли подготовку в Российском университете спецназа, а также поблагодарил всех, кто, отозвался на призыв встать на защиту Отечества.Ранее Кадыров заявил, что ситуация, сложившаяся сегодня вокруг РФ, угрожает ее безопасности, и масштабные действия по защите целостности страны, в частности объявление частичной мобилизации, являются жизненно необходимыми для страны.

https://crimea.ria.ru/20220930/pervye-mobilizovannye-rossiyane-pribyli-v-zonu-svo--video-1124672940.html

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2022

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рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине, новости