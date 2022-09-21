https://crimea.ria.ru/20220921/glava-chechni-kadyrov-vyskazalsya-o-mobilizatsii-v-rossii-1124577566.html

Глава Чечни Кадыров высказался о мобилизации в России

Глава Чечни Кадыров высказался о мобилизации в России - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Глава Чечни Кадыров высказался о мобилизации в России

Ситуация, сложившаяся сегодня вокруг РФ, угрожает ее безопасности, и масштабные действия по защите целостности страны, в частности объявление частичной... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T16:17

2022-09-21T16:17

2022-09-21T16:17

рамзан кадыров

политика

армия и флот

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Ситуация, сложившаяся сегодня вокруг РФ, угрожает ее безопасности, и масштабные действия по защите целостности страны, в частности объявление частичной мобилизации, являются жизненно необходимыми для России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.По его мнению, сегодняшнее обращение к россиянам Верховного Главнокомандующего "поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и все НАТО", которые "подлым образом" развязали и долгие годы вели скрытую войну против России."На какой-то стадии эта война несла скрытую форму, но теперь очевидна всем", – заметил Кадыров, подчеркнув, что СВО стала вынужденной мерой для противостояния врагу.Он добавил, что, стремясь расширить свои рубежи, размещая военный контингент и вооружение вблизи границ России, чтобы, наконец, разрушить ее, НАТО хотела повторить в Донбассе сценарий Чечни.Однако в своем стремлении победить Россию коллективный Запад не останавливается, он лишь изменил методы ведения войны: стал снабжать украинскую армию натовской техникой и оружием, из которого сегодня обстреливается и Донбасс, и территории самой России, подчеркнул Кадыров."Поэтому очень важно закончить начатую спецоперацию в Донбассе, иначе зарвавшийся противник может прийти в нашу страну, в наши города и села, в наши дома. Как говорит наш президент Владимир Путин: "Если драка неизбежна, нужно бить первым". Поэтому я полностью поддерживаю решение президента о частичной мобилизации резервистов", – заключил Кадыров.Он отметил, что в Чечне "с первого дня активно участвовали в этом процессе" и очередное поручение президента выполнят "на 100 процентов".Ранее 21 сентября президент РФ Владимир Путин во время специального видеообращения заявил о том, что в стране объявлена частичная мобилизация – соответствующий указ подписан.

https://crimea.ria.ru/20220921/mobilizatsiya-v-rossii-kuda-otpravyat-prizyvnikov--mnenie-eksperta-1124574064.html

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рамзан кадыров, политика, армия и флот, владимир путин (политик)