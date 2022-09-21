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Глава Чечни Кадыров высказался о мобилизации в России
Глава Чечни Кадыров высказался о мобилизации в России - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Глава Чечни Кадыров высказался о мобилизации в России
Ситуация, сложившаяся сегодня вокруг РФ, угрожает ее безопасности, и масштабные действия по защите целостности страны, в частности объявление частичной... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T16:17
2022-09-21T16:17
2022-09-21T16:17
рамзан кадыров
политика
армия и флот
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Ситуация, сложившаяся сегодня вокруг РФ, угрожает ее безопасности, и масштабные действия по защите целостности страны, в частности объявление частичной мобилизации, являются жизненно необходимыми для России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.По его мнению, сегодняшнее обращение к россиянам Верховного Главнокомандующего "поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и все НАТО", которые "подлым образом" развязали и долгие годы вели скрытую войну против России."На какой-то стадии эта война несла скрытую форму, но теперь очевидна всем", – заметил Кадыров, подчеркнув, что СВО стала вынужденной мерой для противостояния врагу.Он добавил, что, стремясь расширить свои рубежи, размещая военный контингент и вооружение вблизи границ России, чтобы, наконец, разрушить ее, НАТО хотела повторить в Донбассе сценарий Чечни.Однако в своем стремлении победить Россию коллективный Запад не останавливается, он лишь изменил методы ведения войны: стал снабжать украинскую армию натовской техникой и оружием, из которого сегодня обстреливается и Донбасс, и территории самой России, подчеркнул Кадыров."Поэтому очень важно закончить начатую спецоперацию в Донбассе, иначе зарвавшийся противник может прийти в нашу страну, в наши города и села, в наши дома. Как говорит наш президент Владимир Путин: "Если драка неизбежна, нужно бить первым". Поэтому я полностью поддерживаю решение президента о частичной мобилизации резервистов", – заключил Кадыров.Он отметил, что в Чечне "с первого дня активно участвовали в этом процессе" и очередное поручение президента выполнят "на 100 процентов".Ранее 21 сентября президент РФ Владимир Путин во время специального видеообращения заявил о том, что в стране объявлена частичная мобилизация – соответствующий указ подписан.
https://crimea.ria.ru/20220921/mobilizatsiya-v-rossii-kuda-otpravyat-prizyvnikov--mnenie-eksperta-1124574064.html
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рамзан кадыров, политика, армия и флот, владимир путин (политик)
Глава Чечни Кадыров высказался о мобилизации в России
Глава Чечни Кадыров высказался о частичной мобилизации в России для реализации целей СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым.
Ситуация, сложившаяся сегодня вокруг РФ, угрожает ее безопасности, и масштабные действия по защите целостности страны, в частности объявление частичной мобилизации, являются жизненно необходимыми для России. Об этом заявил
глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Глава государства дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и в том числе упреждающие меры", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
По его мнению, сегодняшнее обращение к россиянам Верховного Главнокомандующего "поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и все НАТО", которые "подлым образом" развязали и долгие годы вели скрытую войну против России.
"На какой-то стадии эта война несла скрытую форму, но теперь очевидна всем", – заметил Кадыров, подчеркнув, что СВО стала вынужденной мерой для противостояния врагу.
Он добавил, что, стремясь расширить свои рубежи, размещая военный контингент и вооружение вблизи границ России, чтобы, наконец, разрушить ее, НАТО хотела повторить в Донбассе сценарий Чечни.
"Сценарий до боли знакомый чеченскому народу. Точно так же этот Запад планировал развалить Россию через нашу республику. Ничего у них не получилось", – напомнил Кадыров.
Однако в своем стремлении победить Россию коллективный Запад не останавливается, он лишь изменил методы ведения войны: стал снабжать украинскую армию натовской техникой и оружием, из которого сегодня обстреливается и Донбасс, и территории самой России, подчеркнул Кадыров.
"Поэтому очень важно закончить начатую спецоперацию в Донбассе, иначе зарвавшийся противник может прийти в нашу страну, в наши города и села, в наши дома. Как говорит наш президент Владимир Путин: "Если драка неизбежна, нужно бить первым". Поэтому я полностью поддерживаю решение президента о частичной мобилизации резервистов", – заключил Кадыров.
Он отметил, что в Чечне "с первого дня активно участвовали в этом процессе" и очередное поручение президента выполнят "на 100 процентов".
Ранее 21 сентября президент РФ Владимир Путин во время специального видеообращения заявил о том, что в стране объявлена частичная мобилизация
– соответствующий указ подписан.