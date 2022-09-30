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Число жертв удара ВСУ по автоколонне на Запорожье выросло до 24 человек - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Число жертв удара ВСУ по автоколонне на Запорожье выросло до 24 человек
Число жертв удара ВСУ по автоколонне на Запорожье выросло до 24 человек - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Число жертв удара ВСУ по автоколонне на Запорожье выросло до 24 человек
Число погибших после артиллерийского удара ВСУ по автоколонне в Запорожской области выросло до 24 человек, сообщил член главного совета администрации региона... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T13:14
2022-09-30T13:17
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Число погибших после артиллерийского удара ВСУ по автоколонне в Запорожской области выросло до 24 человек, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.В пятницу утром ВСУ обстреляли колонну машин, стоящих на Ореховском шоссе на въезд в освобожденную часть Запорожской области. Власти освобожденной территории сообщали о 23 погибших и более 30 раненных.По его данным, тяжелые ранения получили пять человек, доступ к раненым у медиков есть, людей эвакуируют:"Это совсем недалеко от Запорожской областной больницы, но она уже просто заполнена ранеными. Их везут и в другие больницы. Сейчас идут операции, врачи борются за жизнь как минимум еще пяти человек, которые тяжелые и очень тяжелые", - сообщил Рогов в эфире телеканала "Россия 24".В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. На них подавляющее большинство проголосовавших высказались "за". После этого главы регионов обратились к президенту РФ Путину с просьбой о принятии регионов. Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ состоится 30 сентября в Кремле.
https://crimea.ria.ru/20220930/vlasti-zaporozhya-obyavili-nagradu-za-informatsiyu-o-rasstrele-avtokolonny-1124672468.html
https://crimea.ria.ru/20220930/v-rezultate-udara-po-avtokolonne-na-zaporozhe-pogibli-23-cheloveka-1124671109.html
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запорожская область, происшествия
Число жертв удара ВСУ по автоколонне на Запорожье выросло до 24 человек

Число погибших после удара по автоколонне на Запорожье выросло до 24 человек – Рогов

13:14 30.09.2022 (обновлено: 13:17 30.09.2022)
 
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаПоследствия удара по колонне с мирными жителями в Запорожье
Последствия удара по колонне с мирными жителями в Запорожье
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Число погибших после артиллерийского удара ВСУ по автоколонне в Запорожской области выросло до 24 человек, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
В пятницу утром ВСУ обстреляли колонну машин, стоящих на Ореховском шоссе на въезд в освобожденную часть Запорожской области. Власти освобожденной территории сообщали о 23 погибших и более 30 раненных.
Последствия удара по колонне с мирными жителями в Запорожье
11:43
Власти Запорожья объявили награду за информацию о расстреле автоколонны
"Растет число запорожцев, пострадавших в результате теракта боевиков Зеленского. Убито 24 человека. Среди них 11 мужчин и 13 женщин. Ранено 36 человек. Из них 24 мужчины, 11 женщин и один ребенок", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его данным, тяжелые ранения получили пять человек, доступ к раненым у медиков есть, людей эвакуируют:
"Это совсем недалеко от Запорожской областной больницы, но она уже просто заполнена ранеными. Их везут и в другие больницы. Сейчас идут операции, врачи борются за жизнь как минимум еще пяти человек, которые тяжелые и очень тяжелые", - сообщил Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
Последствия удара по колонне с мирными жителями в Запорожье
10:18
После удара по автоколонне на Запорожье погибли 23 человека
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. На них подавляющее большинство проголосовавших высказались "за". После этого главы регионов обратились к президенту РФ Путину с просьбой о принятии регионов. Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ состоится 30 сентября в Кремле.
 
Запорожская областьПроисшествия
 
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