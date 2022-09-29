https://crimea.ria.ru/20220929/valuev-poluchil-povestku-v-voenkomat-1124663899.html

Валуев получил повестку в военкомат

Валуев получил повестку в военкомат - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Валуев получил повестку в военкомат

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев сообщил, что получил повестку и собирается в военкомат после пленарных недель. РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T14:27

2022-09-29T14:27

2022-09-29T14:27

частичная мобилизация

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев сообщил, что получил повестку и собирается в военкомат после пленарных недель.Он опубликовал в своем Telegram-канале повестку, где его вызывают в военкомат в Санкт-Петербурге "для уточнения сведений и внесения изменений в документы воинского учета".Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. В качестве меры поддержки военнослужащих и их семей установлены социальные и денежные гарантии.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, общество