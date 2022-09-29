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Валуев получил повестку в военкомат - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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Валуев получил повестку в военкомат
Валуев получил повестку в военкомат - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Валуев получил повестку в военкомат
Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев сообщил, что получил повестку и собирается в военкомат после пленарных недель. РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T14:27
2022-09-29T14:27
частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев сообщил, что получил повестку и собирается в военкомат после пленарных недель.Он опубликовал в своем Telegram-канале повестку, где его вызывают в военкомат в Санкт-Петербурге "для уточнения сведений и внесения изменений в документы воинского учета".Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. В качестве меры поддержки военнослужащих и их семей установлены социальные и денежные гарантии.
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РИА Новости Крым
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частичная мобилизация, общество
Валуев получил повестку в военкомат

Депутат Валуев сообщил, что получил повестку и пойдет в военкомат

14:27 29.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНиколай Валуев. Архивное фото
Николай Валуев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев сообщил, что получил повестку и собирается в военкомат после пленарных недель.
Он опубликовал в своем Telegram-канале повестку, где его вызывают в военкомат в Санкт-Петербурге "для уточнения сведений и внесения изменений в документы воинского учета".
"Для любопытных опубликую. Рядовой Валуев звания за время работы в ГД РФ не повышал. Родина позовет - пойду. В военкомате буду после пленарных недель", - сообщил политик.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. В качестве меры поддержки военнослужащих и их семей установлены социальные и денежные гарантии.
 
Частичная мобилизацияОбщество
 
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