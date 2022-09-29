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РЖД выплатит мобилизованным сотрудникам по 200 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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РЖД выплатит мобилизованным сотрудникам по 200 тыс. рублей
РЖД выплатит мобилизованным сотрудникам по 200 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 29.09.2022
РЖД выплатит мобилизованным сотрудникам по 200 тыс. рублей
Холдинг "Российские железные дороги" принял решение о единовременных выплатах в размере 200 тысяч рублей своим мобилизованным сотрудникам, об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T12:12
2022-09-29T12:12
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Холдинг "Российские железные дороги" принял решение о единовременных выплатах в размере 200 тысяч рублей своим мобилизованным сотрудникам, об этом сообщили в компании.Кроме того, по возвращении мобилизованных на работу после увольнения с военной службы они получат выплаты в размере должностного оклада, "действующего на дату возобновления трудового договора", уточнили в компании.В РЖД отметили, что все льготы, компенсации и гарантии, предусмотренные коллективным договором холдинга, будут сохранены в полном объеме. Это относится как к призванным на военную службу по мобилизации, так и к членам их семей.24 сентября сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о выплате в 300 тыс. рублей для мобилизованных в России в рамках частичной мобилизации согласно указу президента.Власти Крыма и Севастополя заявили о назначении единовременных выплат мобилизованным в размере 200 тысяч рублей.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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частичная мобилизация
РЖД выплатит мобилизованным сотрудникам по 200 тыс. рублей

РЖД единовременно выплатит мобилизованным сотрудникам по 200 тыс. рублей

12:12 29.09.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПоезд. Архивное фото
Поезд. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Холдинг "Российские железные дороги" принял решение о единовременных выплатах в размере 200 тысяч рублей своим мобилизованным сотрудникам, об этом сообщили в компании.
"Работнику, призванному на военную службу по мобилизации, выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей", – говорится в сообщении.
Кроме того, по возвращении мобилизованных на работу после увольнения с военной службы они получат выплаты в размере должностного оклада, "действующего на дату возобновления трудового договора", уточнили в компании.
В РЖД отметили, что все льготы, компенсации и гарантии, предусмотренные коллективным договором холдинга, будут сохранены в полном объеме. Это относится как к призванным на военную службу по мобилизации, так и к членам их семей.
24 сентября сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о выплате в 300 тыс. рублей для мобилизованных в России в рамках частичной мобилизации согласно указу президента.
Власти Крыма и Севастополя заявили о назначении единовременных выплат мобилизованным в размере 200 тысяч рублей.
 
Частичная мобилизация
 
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