https://crimea.ria.ru/20220929/rzhd-vyplatit-mobilizovannym-sotrudnikam-po-200-tys-rubley-1124661095.html
РЖД выплатит мобилизованным сотрудникам по 200 тыс. рублей
РЖД выплатит мобилизованным сотрудникам по 200 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 29.09.2022
РЖД выплатит мобилизованным сотрудникам по 200 тыс. рублей
Холдинг "Российские железные дороги" принял решение о единовременных выплатах в размере 200 тысяч рублей своим мобилизованным сотрудникам, об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T12:12
2022-09-29T12:12
2022-09-29T12:12
частичная мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111258/46/1112584619_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86efb0aa6191cbdea547effb697f5ab3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Холдинг "Российские железные дороги" принял решение о единовременных выплатах в размере 200 тысяч рублей своим мобилизованным сотрудникам, об этом сообщили в компании.Кроме того, по возвращении мобилизованных на работу после увольнения с военной службы они получат выплаты в размере должностного оклада, "действующего на дату возобновления трудового договора", уточнили в компании.В РЖД отметили, что все льготы, компенсации и гарантии, предусмотренные коллективным договором холдинга, будут сохранены в полном объеме. Это относится как к призванным на военную службу по мобилизации, так и к членам их семей.24 сентября сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о выплате в 300 тыс. рублей для мобилизованных в России в рамках частичной мобилизации согласно указу президента.Власти Крыма и Севастополя заявили о назначении единовременных выплат мобилизованным в размере 200 тысяч рублей.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111258/46/1112584619_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_38a82126dd71c1e4a1420504c80f6ca0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация
РЖД выплатит мобилизованным сотрудникам по 200 тыс. рублей
РЖД единовременно выплатит мобилизованным сотрудникам по 200 тыс. рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Холдинг "Российские железные дороги" принял решение о единовременных выплатах в размере 200 тысяч рублей своим мобилизованным сотрудникам, об этом сообщили в компании.
"Работнику, призванному на военную службу по мобилизации, выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей", – говорится в сообщении.
Кроме того, по возвращении мобилизованных на работу после увольнения с военной службы они получат выплаты в размере должностного оклада, "действующего на дату возобновления трудового договора", уточнили в компании.
В РЖД отметили, что все льготы, компенсации и гарантии, предусмотренные коллективным договором холдинга, будут сохранены в полном объеме. Это относится как к призванным на военную службу по мобилизации, так и к членам их семей.
24 сентября сообщалось
, что в Госдуму внесен законопроект о выплате в 300 тыс. рублей для мобилизованных в России в рамках частичной мобилизации согласно указу президента.
Власти Крыма и Севастополя заявили
о назначении единовременных выплат мобилизованным в размере 200 тысяч рублей.