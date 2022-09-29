https://crimea.ria.ru/20220929/rzhd-vyplatit-mobilizovannym-sotrudnikam-po-200-tys-rubley-1124661095.html

РЖД выплатит мобилизованным сотрудникам по 200 тыс. рублей

РЖД выплатит мобилизованным сотрудникам по 200 тыс. рублей - РИА Новости Крым, 29.09.2022

РЖД выплатит мобилизованным сотрудникам по 200 тыс. рублей

Холдинг "Российские железные дороги" принял решение о единовременных выплатах в размере 200 тысяч рублей своим мобилизованным сотрудникам, об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T12:12

2022-09-29T12:12

2022-09-29T12:12

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Холдинг "Российские железные дороги" принял решение о единовременных выплатах в размере 200 тысяч рублей своим мобилизованным сотрудникам, об этом сообщили в компании.Кроме того, по возвращении мобилизованных на работу после увольнения с военной службы они получат выплаты в размере должностного оклада, "действующего на дату возобновления трудового договора", уточнили в компании.В РЖД отметили, что все льготы, компенсации и гарантии, предусмотренные коллективным договором холдинга, будут сохранены в полном объеме. Это относится как к призванным на военную службу по мобилизации, так и к членам их семей.24 сентября сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о выплате в 300 тыс. рублей для мобилизованных в России в рамках частичной мобилизации согласно указу президента.Власти Крыма и Севастополя заявили о назначении единовременных выплат мобилизованным в размере 200 тысяч рублей.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация