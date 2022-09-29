Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил разобраться с неправомерной мобилизацией - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220929/putin-poruchil-razobratsya-s-nepravomernoy-mobilizatsiey-1124668428.html
Путин поручил разобраться с неправомерной мобилизацией
Путин поручил разобраться с неправомерной мобилизацией - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Путин поручил разобраться с неправомерной мобилизацией
Президент РФ Владимир Путин поручил без суеты разобраться с ситуацией, когда в рамках частичной мобилизации добровольцев без повестки заворачивают обратно, но... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T21:09
2022-09-29T21:12
частичная мобилизация
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1d/1124668547_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_17971d2accb62a4c42d7f9ac439808f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил без суеты разобраться с ситуацией, когда в рамках частичной мобилизации добровольцев без повестки заворачивают обратно, но мобилизуют тех, кого не должны.На оперативном совещании с членами Совбеза президент РФ заявил, что есть случаи, когда высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляют мотострелками.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20220928/mobilizatsiya-v-rossii-chto-polozheno-prizvannym-i-ikh-semyam-1124631289.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1d/1124668547_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_f2ddd37601d4be67afc617c54e8fafa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
частичная мобилизация, владимир путин (политик)
Путин поручил разобраться с неправомерной мобилизацией

Путин поручил разобраться с неправомерной мобилизацией и отказом добровольцам

21:09 29.09.2022 (обновлено: 21:12 29.09.2022)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Гавриил Григоров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил без суеты разобраться с ситуацией, когда в рамках частичной мобилизации добровольцев без повестки заворачивают обратно, но мобилизуют тех, кого не должны.
На оперативном совещании с членами Совбеза президент РФ заявил, что есть случаи, когда высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляют мотострелками.
"Ну зачем? А добровольцев, которые сами без повестки пришли в военкоматы, а таких много, их заворачивают обратно, они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей и т.д, находят и другие основания. Вот со всем этим без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно нужно разобраться", - сказал Путин.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.
Отправка призывников - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 19:07
Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям
Частичная мобилизацияВладимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:19В США планируют выделить Украине 12,4 млрд долларов
22:05Главные события и заявления дня: 29 сентября
21:59Мозг засыпает – просыпается подсознание: о чем говорят наши сны
21:38У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию
21:25О чем говорили по телефону Путин и Эрдоган – главное
21:17В российских школах вводят новый предмет
21:09Путин поручил разобраться с неправомерной мобилизацией
20:28В Совфеде предложили способ избежать повторения стрельбы в школах
20:02Какие категории земель в Крыму получат участники СВО
19:38Крымские футбольные клубы могут сыграть в Первой лиге
19:05Крымские татары рассказали об участии в частичной мобилизации
18:52Взорванные трубы "Северных потоков" не подлежат ремонту
18:17Стоимость строительства больницы в Севастополе выросла на треть
18:02Куда направят мобилизованных и добровольцев – Минобороны
17:46Путин: Запад прорабатывает сценарии новых конфликтов на пространстве СНГ
17:24На границе Херсонской области диверсия – взорвана опора ЛЭП
17:14В Сакском районе в результате ДТП перевернулся автобус
17:11Названа причина смерти Елизаветы II
16:32"Спасибо деду Zа нашу победу": в Донецке поблагодарили Байдена билбордом
15:31Ситуация на 2-м энергоблоке Запорожской АЭС: что известно
Лента новостейМолния