https://crimea.ria.ru/20220929/putin-poruchil-razobratsya-s-nepravomernoy-mobilizatsiey-1124668428.html

Путин поручил разобраться с неправомерной мобилизацией

Путин поручил разобраться с неправомерной мобилизацией - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Путин поручил разобраться с неправомерной мобилизацией

Президент РФ Владимир Путин поручил без суеты разобраться с ситуацией, когда в рамках частичной мобилизации добровольцев без повестки заворачивают обратно, но... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T21:09

2022-09-29T21:09

2022-09-29T21:12

частичная мобилизация

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1d/1124668547_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_17971d2accb62a4c42d7f9ac439808f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил без суеты разобраться с ситуацией, когда в рамках частичной мобилизации добровольцев без повестки заворачивают обратно, но мобилизуют тех, кого не должны.На оперативном совещании с членами Совбеза президент РФ заявил, что есть случаи, когда высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляют мотострелками.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.

https://crimea.ria.ru/20220928/mobilizatsiya-v-rossii-chto-polozheno-prizvannym-i-ikh-semyam-1124631289.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, владимир путин (политик)