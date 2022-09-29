https://crimea.ria.ru/20220929/putin-poruchil-razobratsya-s-nepravomernoy-mobilizatsiey-1124668428.html
Путин поручил разобраться с неправомерной мобилизацией
Путин поручил разобраться с неправомерной мобилизацией - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Путин поручил разобраться с неправомерной мобилизацией
Президент РФ Владимир Путин поручил без суеты разобраться с ситуацией, когда в рамках частичной мобилизации добровольцев без повестки заворачивают обратно, но... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T21:09
2022-09-29T21:09
2022-09-29T21:12
частичная мобилизация
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил без суеты разобраться с ситуацией, когда в рамках частичной мобилизации добровольцев без повестки заворачивают обратно, но мобилизуют тех, кого не должны.На оперативном совещании с членами Совбеза президент РФ заявил, что есть случаи, когда высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляют мотострелками.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20220928/mobilizatsiya-v-rossii-chto-polozheno-prizvannym-i-ikh-semyam-1124631289.html
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частичная мобилизация, владимир путин (политик)
Путин поручил разобраться с неправомерной мобилизацией
Путин поручил разобраться с неправомерной мобилизацией и отказом добровольцам
21:09 29.09.2022 (обновлено: 21:12 29.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил без суеты разобраться с ситуацией, когда в рамках частичной мобилизации добровольцев без повестки заворачивают обратно, но мобилизуют тех, кого не должны.
На оперативном совещании с членами Совбеза президент РФ заявил, что есть случаи, когда высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляют мотострелками.
"Ну зачем? А добровольцев, которые сами без повестки пришли в военкоматы, а таких много, их заворачивают обратно, они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей и т.д, находят и другие основания. Вот со всем этим без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно нужно разобраться", - сказал Путин.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.