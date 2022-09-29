https://crimea.ria.ru/20220929/mozg-zasypaet--prosypaetsya-podsoznanie-o-chem-govoryat-nashi-sny-1124662097.html

Мозг засыпает – просыпается подсознание: о чем говорят наши сны

Мозг засыпает – просыпается подсознание: о чем говорят наши сны - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Мозг засыпает – просыпается подсознание: о чем говорят наши сны

Чем ярче и интереснее сны человека, тем больше чувств и переживаний его психика подавляет в период бодрствования, считает психолог Марина Гладышева. РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T21:59

2022-09-29T21:59

2022-09-29T21:59

психология

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Чем ярче и интереснее сны человека, тем больше чувств и переживаний его психика подавляет в период бодрствования, считает психолог Марина Гладышева.Когда человек засыпает, его мозг расслабляется. В виде снов подсознание транслирует пережитые в течение дня эмоции, рассказала эксперт, в частности те, которые не имели выхода в течения дня.Кроме того, проекции различных ситуаций во сне – это инструмент мозга, с помощью которого он расслабляет психику.Так, пугающие сны транслируют страхи человека, которых он избегает в реальности. Психика подключает механизмы самозащиты, чтобы изолировать негативные чувства и тревогу, рассказала Гладышева.Хорошие сны, как правило, свидетельствуют о недостатке положительных эмоций в жизни или тех впечатлений, которых человек давно не испытывал.В заключении эксперт добавила, что отсутствие снов говорит о гармонии человека с собой и стабильном состоянии психики.Ранее глава Центра медицины сна ФМБА перечислил причины ночных кошмаров в межсезонье.

https://crimea.ria.ru/20220822/uchenye-izuchayut-iskusstvennyy-son-dlya-poletov-k-drugim-planetam-1124250818.html

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психология, общество