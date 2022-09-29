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Мозг засыпает – просыпается подсознание: о чем говорят наши сны
Мозг засыпает – просыпается подсознание: о чем говорят наши сны - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Мозг засыпает – просыпается подсознание: о чем говорят наши сны
Чем ярче и интереснее сны человека, тем больше чувств и переживаний его психика подавляет в период бодрствования, считает психолог Марина Гладышева. РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T21:59
2022-09-29T21:59
2022-09-29T21:59
психология
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Чем ярче и интереснее сны человека, тем больше чувств и переживаний его психика подавляет в период бодрствования, считает психолог Марина Гладышева.Когда человек засыпает, его мозг расслабляется. В виде снов подсознание транслирует пережитые в течение дня эмоции, рассказала эксперт, в частности те, которые не имели выхода в течения дня.Кроме того, проекции различных ситуаций во сне – это инструмент мозга, с помощью которого он расслабляет психику.Так, пугающие сны транслируют страхи человека, которых он избегает в реальности. Психика подключает механизмы самозащиты, чтобы изолировать негативные чувства и тревогу, рассказала Гладышева.Хорошие сны, как правило, свидетельствуют о недостатке положительных эмоций в жизни или тех впечатлений, которых человек давно не испытывал.В заключении эксперт добавила, что отсутствие снов говорит о гармонии человека с собой и стабильном состоянии психики.Ранее глава Центра медицины сна ФМБА перечислил причины ночных кошмаров в межсезонье.
https://crimea.ria.ru/20220822/uchenye-izuchayut-iskusstvennyy-son-dlya-poletov-k-drugim-planetam-1124250818.html
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психология, общество
Мозг засыпает – просыпается подсознание: о чем говорят наши сны
Психолог Гладышева: сны провоцирует подсознание человека для защиты психики
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Чем ярче и интереснее сны человека, тем больше чувств и переживаний его психика подавляет в период бодрствования, считает психолог Марина Гладышева.
Когда человек засыпает, его мозг расслабляется. В виде снов подсознание транслирует пережитые в течение дня эмоции, рассказала эксперт, в частности те, которые не имели выхода в течения дня.
Кроме того, проекции различных ситуаций во сне – это инструмент мозга, с помощью которого он расслабляет психику.
Так, пугающие сны транслируют страхи человека, которых он избегает в реальности. Психика подключает механизмы самозащиты, чтобы изолировать негативные чувства и тревогу, рассказала Гладышева.
Хорошие сны, как правило, свидетельствуют о недостатке положительных эмоций в жизни или тех впечатлений, которых человек давно не испытывал.
"Бывает так, что человеку снятся приятные сны, когда ему не хватает положительных эмоций и мозг пытается спроецировать их во сне", – цитирует Гладышеву "Вечерняя Москва".
В заключении эксперт добавила, что отсутствие снов говорит о гармонии человека с собой и стабильном состоянии психики.
Ранее глава Центра медицины сна ФМБА перечислил причины ночных кошмаров в межсезонье
.