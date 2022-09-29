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Финляндия закрывает границу для российских туристов
Финляндия закрывает границу для российских туристов - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Финляндия закрывает границу для российских туристов
Финская граница закроется для российских туристов, новые пограничные правила могут вступить в силу уже в четверг вечером, пишет РИА Новости со ссылкой на газету РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T12:01
2022-09-29T12:01
2022-09-29T12:01
финляндия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Финская граница закроется для российских туристов, новые пограничные правила могут вступить в силу уже в четверг вечером, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Helsingin sanomat.По данным издания, предварительно согласованный график предполагает вступление запрета в силу вечером 29 сентября, однако время еще может измениться после правительственного заседания, которое назначено на 13 часов четверга.О решении по запрету въезда в Финляндию для российских туристов, для россиян, следующих транзитом в страны Евросоюза, а также об отмене льготного порядка выдачи виз россиянам, владеющим недвижимостью в стране, 23 сентября заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.Ранее для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим с ЕС.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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финляндия, общество
Финляндия закрывает границу для российских туристов
Финская граница закроется для россиян уже в ближайшее время
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Финская граница закроется для российских туристов, новые пограничные правила могут вступить в силу уже в четверг вечером, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Helsingin sanomat.
По данным издания, предварительно согласованный график предполагает вступление запрета в силу вечером 29 сентября, однако время еще может измениться после правительственного заседания, которое назначено на 13 часов четверга.
О решении по запрету въезда в Финляндию для российских туристов, для россиян, следующих транзитом в страны Евросоюза, а также об отмене льготного порядка выдачи виз россиянам, владеющим недвижимостью в стране, 23 сентября заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.