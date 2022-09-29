https://crimea.ria.ru/20220929/finlyandiya-zakryvaet-granitsu-dlya-rossiyskikh-turistov-1124660989.html

Финляндия закрывает границу для российских туристов

Финляндия закрывает границу для российских туристов - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Финляндия закрывает границу для российских туристов

Финская граница закроется для российских туристов, новые пограничные правила могут вступить в силу уже в четверг вечером, пишет РИА Новости со ссылкой на газету РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T12:01

2022-09-29T12:01

2022-09-29T12:01

финляндия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Финская граница закроется для российских туристов, новые пограничные правила могут вступить в силу уже в четверг вечером, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Helsingin sanomat.По данным издания, предварительно согласованный график предполагает вступление запрета в силу вечером 29 сентября, однако время еще может измениться после правительственного заседания, которое назначено на 13 часов четверга.О решении по запрету въезда в Финляндию для российских туристов, для россиян, следующих транзитом в страны Евросоюза, а также об отмене льготного порядка выдачи виз россиянам, владеющим недвижимостью в стране, 23 сентября заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.Ранее для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим с ЕС.

финляндия

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, общество