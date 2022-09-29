Рейтинг@Mail.ru
Финляндия закрывает границу для российских туристов - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220929/finlyandiya-zakryvaet-granitsu-dlya-rossiyskikh-turistov-1124660989.html
Финляндия закрывает границу для российских туристов
Финляндия закрывает границу для российских туристов - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Финляндия закрывает границу для российских туристов
Финская граница закроется для российских туристов, новые пограничные правила могут вступить в силу уже в четверг вечером, пишет РИА Новости со ссылкой на газету РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T12:01
2022-09-29T12:01
финляндия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/06/1123149317_0:30:2016:1164_1920x0_80_0_0_cbf3a0c19db4f5deddcbb95c5bd65423.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Финская граница закроется для российских туристов, новые пограничные правила могут вступить в силу уже в четверг вечером, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Helsingin sanomat.По данным издания, предварительно согласованный график предполагает вступление запрета в силу вечером 29 сентября, однако время еще может измениться после правительственного заседания, которое назначено на 13 часов четверга.О решении по запрету въезда в Финляндию для российских туристов, для россиян, следующих транзитом в страны Евросоюза, а также об отмене льготного порядка выдачи виз россиянам, владеющим недвижимостью в стране, 23 сентября заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.Ранее для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим с ЕС.
финляндия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/06/1123149317_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_0ec401a44a4c4916f17ef1e4467920ea.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
финляндия, общество
Финляндия закрывает границу для российских туристов

Финская граница закроется для россиян уже в ближайшее время

12:01 29.09.2022
 
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Пограничный пункт пропуска в Крыму
Пограничный пункт пропуска в Крыму
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Финская граница закроется для российских туристов, новые пограничные правила могут вступить в силу уже в четверг вечером, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Helsingin sanomat.
По данным издания, предварительно согласованный график предполагает вступление запрета в силу вечером 29 сентября, однако время еще может измениться после правительственного заседания, которое назначено на 13 часов четверга.
О решении по запрету въезда в Финляндию для российских туристов, для россиян, следующих транзитом в страны Евросоюза, а также об отмене льготного порядка выдачи виз россиянам, владеющим недвижимостью в стране, 23 сентября заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.
Ранее для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим с ЕС.
 
ФинляндияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:05Подписание договоров о вступлении новых территорий состоится 30 сентября
12:44Житель Севастополя арестован по делу об убийстве незнакомца в баре
12:38Володин уточнил правила выезда из страны для военнообязанных
12:30Более 30 человек погибли во время обстрела колонны из Купянска
12:21ВСУ ударили по магистральному газопроводу в Херсонской области
12:12РЖД выплатит мобилизованным сотрудникам по 200 тыс. рублей
12:01Финляндия закрывает границу для российских туристов
11:53Жительница Крыма пойдет под суд за ДТП с погибшей
11:45Часть Крыма до вечера четверга без воды
11:42Сотрудник СБУ проговорился о цене за убийство Александра Захарченко
11:34В Севастополе запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации
11:23В Севастопольском кафе убили мужчину из-за спора о музыке
11:08На границе с Казахстаном под Астраханью развернут пункт мобилизации
10:55"Северные потоки" повреждены в зоне полного контроля США – МИД
10:19Взрывчатка на дереве: в Мелитополе прогремел взрыв возле школы
10:18COVID наступает: в Крыму и Севастополе зафиксирован рост новых случаев
10:11Школы Керчи экстренно эвакуировали — власти
10:05ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне – пострадали шесть человек
10:00Банк "Россия" защитит ваши личные финансы с помощью золота
09:40Стало известно о состоянии раненных при стрельбе в школе Ижевска детей
Лента новостейМолния