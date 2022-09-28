https://crimea.ria.ru/20220928/sakhalin-1-ostanovil-dobychu-nefti-i-gaza-1124645634.html

"Сахалин-1" остановил добычу нефти и газа

"Сахалин-1" остановил добычу нефти и газа - РИА Новости Крым, 28.09.2022

"Сахалин-1" остановил добычу нефти и газа

Объем добычи нефти и конденсата на проекте "Сахалин-1" за семь месяцев сократился практически вдвое, сейчас добыча остановлена. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T09:16

2022-09-28T09:16

2022-09-28T09:16

экономика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111318/88/1113188895_0:146:2018:1281_1920x0_80_0_0_78d73025ca411879b81efc191ec26826.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Объем добычи нефти и конденсата на проекте "Сахалин-1" за семь месяцев сократился практически вдвое, сейчас добыча остановлена. Об этом со ссылкой на губернатора области Валерия Лимаренко сообщает РИА Новости.По его словам, еще в апреле компания "Эксон Нефтегаз Лимитед" уведомила о снижении объема добычи на проекте "Сахалин-1" якобы из-за форс-мажорных обстоятельств. Сейчас же речь идет о полной остановке.В связи с этим годовой объем добычи, по предварительным оценкам, составит 4,2 миллиона тонн вместо планировавшихся 8,9 миллиона тонн.Exxon Neftegas Ltd – дочернее предприятие американского нефтегазового гиганта ExxonMobil. В марте он заявил о намерении выйти из проекта "Сахалин-1". Сам же проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC - 20%.

https://crimea.ria.ru/20220908/kak-popytki-ogranichit-eksport-otrazilis-na-neftegazovykh-dokhodakh-rossii-1124440299.html

https://crimea.ria.ru/20220904/na-skolko-let-rossii-khvatit-zapasov-nefti-i-gaza-1124395225.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, новости