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"Сахалин-1" остановил добычу нефти и газа
"Сахалин-1" остановил добычу нефти и газа - РИА Новости Крым, 28.09.2022
"Сахалин-1" остановил добычу нефти и газа
Объем добычи нефти и конденсата на проекте "Сахалин-1" за семь месяцев сократился практически вдвое, сейчас добыча остановлена. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T09:16
2022-09-28T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Объем добычи нефти и конденсата на проекте "Сахалин-1" за семь месяцев сократился практически вдвое, сейчас добыча остановлена. Об этом со ссылкой на губернатора области Валерия Лимаренко сообщает РИА Новости.По его словам, еще в апреле компания "Эксон Нефтегаз Лимитед" уведомила о снижении объема добычи на проекте "Сахалин-1" якобы из-за форс-мажорных обстоятельств. Сейчас же речь идет о полной остановке.В связи с этим годовой объем добычи, по предварительным оценкам, составит 4,2 миллиона тонн вместо планировавшихся 8,9 миллиона тонн.Exxon Neftegas Ltd – дочернее предприятие американского нефтегазового гиганта ExxonMobil. В марте он заявил о намерении выйти из проекта "Сахалин-1". Сам же проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC - 20%.
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экономика, новости
"Сахалин-1" остановил добычу нефти и газа
Губернатор Лимаренко: добыча нефти и газа на проекте "Сахалин-1" остановлена
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Объем добычи нефти и конденсата на проекте "Сахалин-1" за семь месяцев сократился практически вдвое, сейчас добыча остановлена. Об этом со ссылкой на губернатора области Валерия Лимаренко сообщает РИА Новости.
По его словам, еще в апреле компания "Эксон Нефтегаз Лимитед" уведомила о снижении объема добычи на проекте "Сахалин-1" якобы из-за форс-мажорных обстоятельств. Сейчас же речь идет о полной остановке.
"Объем добычи нефти и конденсата за семь месяцев текущего года уменьшился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на данный момент добыча нефти остановлена", - сказал Лимаренко.
В связи с этим годовой объем добычи, по предварительным оценкам, составит 4,2 миллиона тонн вместо планировавшихся 8,9 миллиона тонн.
Exxon Neftegas Ltd – дочернее предприятие американского нефтегазового гиганта ExxonMobil. В марте он заявил о намерении выйти из проекта "Сахалин-1". Сам же проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC - 20%.