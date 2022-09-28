После стрельбы в школе Ижевска арестован глава ЧОПа
В Ижевске арестовали директора охранного предприятия, не обеспечившего охрану в школе №88
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Директора частного предприятия, осуществлявшего охрану ижевской школы №88, где в результате стрельбы погибли 17 человек, отправили под домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Трагедия в школе № 88 в городе Ижевске Удмуртской республики произошла утром 26 сентября. Бывший ученик проник на территорию учебного заведения, расстрелял охрану, открыл огонь по детям и учителям, после чего покончил с собой. Погибли 17 человек, среди них 11 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Помимо двоих охранников, жертвами стали трое учителей – математики, изобразительного искусства и английского языка, а также сотрудник школы. Ранения получили 24 человека, из них 22 ребенка и двое взрослых.
Согласно обвинению органов предварительного следствия, директор ЧОП не обеспечил надежную охрану школы.
"Суд, заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая данные о личности обвиняемого, постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца – до 27.11.2022 г. и установил в отношении него ряд запретов", – говорится в сообщении.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что состояние одного из пострадавших при стрельбе детей оценивается как крайне тяжелое, восемь детей в тяжелом состоянии, 14 – в состоянии средней тяжести.