https://crimea.ria.ru/20220928/posle-strelby-v-shkole-izhevska-arestovan-glava-chopa-1124653538.html

После стрельбы в школе Ижевска арестован глава ЧОПа

После стрельбы в школе Ижевска арестован глава ЧОПа - РИА Новости Крым, 28.09.2022

После стрельбы в школе Ижевска арестован глава ЧОПа

Директора частного предприятия, осуществлявшего охрану ижевской школы №88, где в результате стрельбы погибли 17 человек, отправили под домашний арест. Об этом... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T17:31

2022-09-28T17:31

2022-09-28T17:31

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Директора частного предприятия, осуществлявшего охрану ижевской школы №88, где в результате стрельбы погибли 17 человек, отправили под домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.Трагедия в школе № 88 в городе Ижевске Удмуртской республики произошла утром 26 сентября. Бывший ученик проник на территорию учебного заведения, расстрелял охрану, открыл огонь по детям и учителям, после чего покончил с собой. Погибли 17 человек, среди них 11 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Помимо двоих охранников, жертвами стали трое учителей – математики, изобразительного искусства и английского языка, а также сотрудник школы. Ранения получили 24 человека, из них 22 ребенка и двое взрослых.Согласно обвинению органов предварительного следствия, директор ЧОП не обеспечил надежную охрану школы.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что состояние одного из пострадавших при стрельбе детей оценивается как крайне тяжелое, восемь детей в тяжелом состоянии, 14 – в состоянии средней тяжести.

https://crimea.ria.ru/20220928/v-minzdrave-rf-soobschili-ob-ugroze-dlya-zhizni-ranennykh-v-izhevske-detey-1124651142.html

https://crimea.ria.ru/20220927/kak-pomogut-semyam-pogibshikh-i-postradavshikh-pri-strelbe-v-izhevske-1124644306.html

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2022

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости