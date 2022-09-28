Рейтинг@Mail.ru
После стрельбы в школе Ижевска арестован глава ЧОПа - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220928/posle-strelby-v-shkole-izhevska-arestovan-glava-chopa-1124653538.html
После стрельбы в школе Ижевска арестован глава ЧОПа
После стрельбы в школе Ижевска арестован глава ЧОПа - РИА Новости Крым, 28.09.2022
После стрельбы в школе Ижевска арестован глава ЧОПа
Директора частного предприятия, осуществлявшего охрану ижевской школы №88, где в результате стрельбы погибли 17 человек, отправили под домашний арест. Об этом... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T17:31
2022-09-28T17:31
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1c/1124653514_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_c9df0150a59deefea4fb43ea0038888c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Директора частного предприятия, осуществлявшего охрану ижевской школы №88, где в результате стрельбы погибли 17 человек, отправили под домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.Трагедия в школе № 88 в городе Ижевске Удмуртской республики произошла утром 26 сентября. Бывший ученик проник на территорию учебного заведения, расстрелял охрану, открыл огонь по детям и учителям, после чего покончил с собой. Погибли 17 человек, среди них 11 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Помимо двоих охранников, жертвами стали трое учителей – математики, изобразительного искусства и английского языка, а также сотрудник школы. Ранения получили 24 человека, из них 22 ребенка и двое взрослых.Согласно обвинению органов предварительного следствия, директор ЧОП не обеспечил надежную охрану школы.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что состояние одного из пострадавших при стрельбе детей оценивается как крайне тяжелое, восемь детей в тяжелом состоянии, 14 – в состоянии средней тяжести.
https://crimea.ria.ru/20220928/v-minzdrave-rf-soobschili-ob-ugroze-dlya-zhizni-ranennykh-v-izhevske-detey-1124651142.html
https://crimea.ria.ru/20220927/kak-pomogut-semyam-pogibshikh-i-postradavshikh-pri-strelbe-v-izhevske-1124644306.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1c/1124653514_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_0118bb0e36b81617c9f4fc8b465fe7a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, новости
После стрельбы в школе Ижевска арестован глава ЧОПа

В Ижевске арестовали директора охранного предприятия, не обеспечившего охрану в школе №88

17:31 28.09.2022
 
© Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦветы у школы №88 в Ижевске
Цветы у школы №88 в Ижевске
© Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Директора частного предприятия, осуществлявшего охрану ижевской школы №88, где в результате стрельбы погибли 17 человек, отправили под домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Трагедия в школе № 88 в городе Ижевске Удмуртской республики произошла утром 26 сентября. Бывший ученик проник на территорию учебного заведения, расстрелял охрану, открыл огонь по детям и учителям, после чего покончил с собой. Погибли 17 человек, среди них 11 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Помимо двоих охранников, жертвами стали трое учителей – математики, изобразительного искусства и английского языка, а также сотрудник школы. Ранения получили 24 человека, из них 22 ребенка и двое взрослых.
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
15:27
В Минздраве РФ сообщили об угрозе для жизни раненных в Ижевске детей
Согласно обвинению органов предварительного следствия, директор ЧОП не обеспечил надежную охрану школы.
"Суд, заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая данные о личности обвиняемого, постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца – до 27.11.2022 г. и установил в отношении него ряд запретов", – говорится в сообщении.
Эвакуация пострадавших при стрельбе в школе Ижевска
Вчера, 19:31
Как помогут семьям погибших и пострадавших при стрельбе в Ижевске
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что состояние одного из пострадавших при стрельбе детей оценивается как крайне тяжелое, восемь детей в тяжелом состоянии, 14 – в состоянии средней тяжести.
 
ПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:40ВСУ обстреляли университет в центре Херсона – здание разрушено
19:29Когда пьешь с ворами: в Ялте пенсионерка лишилась ювелирки после застолья
19:13Четыре села Бахчисарайского района на день отключат от водоснабжения
19:07Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям
18:57Когда освобожденные регионы войдут в состав России
18:33В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности
18:13Кому повысят пенсии в октябре
18:00МИД России сделал заявление по поводу прошедших референдумов
17:49Детонация боеприпаса в Белгородской области: 14 раненых
17:48Экватор стройки: какой станет площадь в центре Ялты после ремонта
17:31После стрельбы в школе Ижевска арестован глава ЧОПа
17:07Расстрелявший военкома в Усть-Илимске признал свою вину частично
16:55Украина объявила Анну Семенович угрозой национальной безопасности
16:42Кредитные каникулы для мобилизованных – закон принят
16:33В Севастополе появились новые зоны охраны с ограничением строительства
16:03В Крыму электричка насмерть сбила 20-летнего парня
15:55В Северной Осетии введен режим повышенной готовности
15:48Число жертв удара ВСУ по Брянке в ЛНР выросло до четырех
15:27В Минздраве РФ сообщили об угрозе для жизни раненных в Ижевске детей
15:01Чем Россия может ответить на диверсию против "Северных потоков" – эксперт
Лента новостейМолния