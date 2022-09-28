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Новая ТЭС для потребностей Крыма получит первую отечественную турбину - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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Новая ТЭС для потребностей Крыма получит первую отечественную турбину
Новая ТЭС для потребностей Крыма получит первую отечественную турбину - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Новая ТЭС для потребностей Крыма получит первую отечественную турбину
Кубанскую ТЭС "Ударная", призванную поддержать стабильную работу энергосистемы в Крыму, усилят первой серийной газовой турбиной отечественного производства... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T13:15
2022-09-28T13:15
энергосистема крыма
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Кубанскую ТЭС "Ударная", призванную поддержать стабильную работу энергосистемы в Крыму, усилят первой серийной газовой турбиной отечественного производства ГТЭ-110М. Установка турбины в рамках завершающего этапа строительства станции одобрена экспертами Главгосэкспертизы."Положительное заключение выдано на завершающий этап строительства ТЭС "Ударная", которая призвана поддержать стабильную работу энергосистемы в Крыму. Этап предусматривает установку на электростанции ГТЭ-110М – первой серийной газовой турбины большой мощности, разработанной в России", - сообщает пресс-служба ведомства.По данным пресс-службы, мощность турбины составляет 110 МВт, электрический КПД – 35,11%, расход выхлопных газов – 352,8 кг/с, температура газов – не менее 517 градусов. Эти характеристики достаточны для реализации проектов ТЭС с газотурбинными и парогазовыми блоками."Проектной документацией, по которой выдано положительное заключение Главгосэкспертизы, предусмотрено размещение основного оборудования газотурбинной установки, включая оборудование вспомогательных зданий и сооружений, необходимых для ее эксплуатации. Электроснабжение и теплоснабжение ТЭС будет осуществляться от собственных источников", - сказано на сайте ведомства.Отмечается, что сейчас на российских ТЭС более 70% турбин большой мощности – импортные, что создает трудности с их гарантийным обслуживанием из-за текущей геополитической обстановки. В ряде случаев на станции заводят оборудование меньшей мощности, но чтобы избежать технических сбоев, российские производители налаживают производство собственных турбин.
https://crimea.ria.ru/20220928/kak-krym-gotov-k-otopitelnomu-sezonu-1124647601.html
https://crimea.ria.ru/20220912/zaporozhskaya-oblast-poluchaet-elektroenergiyu-cherez-krym-1124480078.html
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энергосистема крыма, экономика
Новая ТЭС для потребностей Крыма получит первую отечественную турбину

Строящаяся для потребностей Крыма ТЭС получит первую отечественную газовую турбину

13:15 28.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство ТЭС
Строительство ТЭС - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Кубанскую ТЭС "Ударная", призванную поддержать стабильную работу энергосистемы в Крыму, усилят первой серийной газовой турбиной отечественного производства ГТЭ-110М. Установка турбины в рамках завершающего этапа строительства станции одобрена экспертами Главгосэкспертизы.
"Положительное заключение выдано на завершающий этап строительства ТЭС "Ударная", которая призвана поддержать стабильную работу энергосистемы в Крыму. Этап предусматривает установку на электростанции ГТЭ-110М – первой серийной газовой турбины большой мощности, разработанной в России", - сообщает пресс-служба ведомства.
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По данным пресс-службы, мощность турбины составляет 110 МВт, электрический КПД – 35,11%, расход выхлопных газов – 352,8 кг/с, температура газов – не менее 517 градусов. Эти характеристики достаточны для реализации проектов ТЭС с газотурбинными и парогазовыми блоками.
"Проектной документацией, по которой выдано положительное заключение Главгосэкспертизы, предусмотрено размещение основного оборудования газотурбинной установки, включая оборудование вспомогательных зданий и сооружений, необходимых для ее эксплуатации. Электроснабжение и теплоснабжение ТЭС будет осуществляться от собственных источников", - сказано на сайте ведомства.
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Отмечается, что сейчас на российских ТЭС более 70% турбин большой мощности – импортные, что создает трудности с их гарантийным обслуживанием из-за текущей геополитической обстановки. В ряде случаев на станции заводят оборудование меньшей мощности, но чтобы избежать технических сбоев, российские производители налаживают производство собственных турбин.
 
Энергосистема КрымаЭкономика
 
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