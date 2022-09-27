https://crimea.ria.ru/20220927/v-lnr-otkryli-medtsentr-postroennyy-minoborony-rf-za-101-den-1124640561.html

В ЛНР открыли медцентр, построенный Минобороны РФ за 101 день

В ЛНР открыли медцентр, построенный Минобороны РФ за 101 день - РИА Новости Крым, 27.09.2022

В ЛНР открыли медцентр, построенный Минобороны РФ за 101 день

В столице Луганской Народной Республики открыли многофункциональный медицинский центр, который был построен специалистами Военно-строительной компании... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T15:34

2022-09-27T15:34

2022-09-27T15:34

луганская народная республика (лнр)

министерство обороны рф

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В столице Луганской Народной Республики открыли многофункциональный медицинский центр, который был построен специалистами Военно-строительной компании Министерства обороны России за 101 день. Об этом сообщает Луганский информационный центр.В свою очередь, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, который также принимал участие в открытии, сообщил, что медицинский центр будет использоваться для лечения гражданских лиц, несмотря на то, что его строительством занималось оборонное ведомство."Это многофункциональное диагностическое медицинское заведение, которое позволяет проводить весь комплекс диагностики", - сказал Иванов.Современный многофункциональный медицинский комплекс площадью 11 тыс. кв. м был построен за 101 день. Специалисты Военно-строительной компании Минобороны РФ работали круглосуточно. Всего в медцентре 100 двухместных палат со всем необходимым оборудованием. Новое медицинское учреждение оснащено компьютерными томографами, аппаратами для рентгена, УЗИ, колоноскопии, эндоскопии, искусственной вентиляции легких. На территории комплекса также возведена кислородно-газификационная станция, пункт дезинфекции автотранспорта, дизельная электростанция.

https://crimea.ria.ru/20220927/situatsiya-na-kpp-vasilevka-mashiny-proryvayutsya-cherez-kordon-iz-ukrainy-1124638797.html

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луганская народная республика (лнр), министерство обороны рф, общество