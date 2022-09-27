https://crimea.ria.ru/20220927/v-lnr-otkryli-medtsentr-postroennyy-minoborony-rf-za-101-den-1124640561.html
В ЛНР открыли медцентр, построенный Минобороны РФ за 101 день
В ЛНР открыли медцентр, построенный Минобороны РФ за 101 день - РИА Новости Крым, 27.09.2022
В ЛНР открыли медцентр, построенный Минобороны РФ за 101 день
В столице Луганской Народной Республики открыли многофункциональный медицинский центр, который был построен специалистами Военно-строительной компании... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T15:34
2022-09-27T15:34
2022-09-27T15:34
луганская народная республика (лнр)
министерство обороны рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121669221_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_11fca54beb8948725a5ce85eef2865ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В столице Луганской Народной Республики открыли многофункциональный медицинский центр, который был построен специалистами Военно-строительной компании Министерства обороны России за 101 день. Об этом сообщает Луганский информационный центр.В свою очередь, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, который также принимал участие в открытии, сообщил, что медицинский центр будет использоваться для лечения гражданских лиц, несмотря на то, что его строительством занималось оборонное ведомство."Это многофункциональное диагностическое медицинское заведение, которое позволяет проводить весь комплекс диагностики", - сказал Иванов.Современный многофункциональный медицинский комплекс площадью 11 тыс. кв. м был построен за 101 день. Специалисты Военно-строительной компании Минобороны РФ работали круглосуточно. Всего в медцентре 100 двухместных палат со всем необходимым оборудованием. Новое медицинское учреждение оснащено компьютерными томографами, аппаратами для рентгена, УЗИ, колоноскопии, эндоскопии, искусственной вентиляции легких. На территории комплекса также возведена кислородно-газификационная станция, пункт дезинфекции автотранспорта, дизельная электростанция.
https://crimea.ria.ru/20220927/situatsiya-na-kpp-vasilevka-mashiny-proryvayutsya-cherez-kordon-iz-ukrainy-1124638797.html
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121669221_0:0:1053:790_1920x0_80_0_0_8021f9d47075c0433ab40d0498c21f57.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика (лнр), министерство обороны рф, общество
В ЛНР открыли медцентр, построенный Минобороны РФ за 101 день
Многофункциональный медицинский центр построенный за 101 день открыли в ЛНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В столице Луганской Народной Республики открыли многофункциональный медицинский центр, который был построен специалистами Военно-строительной компании Министерства обороны России за 101 день. Об этом сообщает Луганский информационный центр.
"Украинские фашисты, отступая, разрушали все на своем пути, оставляя нам выжженную землю, оставляя нам проблемы, без воды, света, газа. Вместе с тем Российская Федерация, подтверждая свой жизненный принцип о том, что Россия своих не бросает, конечно же, взялась нам помогать", - отметил глава ЛНР Леонид Пасечник во время церемонии открытия медцентра в Луганске.
В свою очередь, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, который также принимал участие в открытии, сообщил, что медицинский центр будет использоваться для лечения гражданских лиц, несмотря на то, что его строительством занималось оборонное ведомство.
"Это многофункциональное диагностическое медицинское заведение, которое позволяет проводить весь комплекс диагностики", - сказал Иванов.
Современный многофункциональный медицинский комплекс площадью 11 тыс. кв. м был построен за 101 день. Специалисты Военно-строительной компании Минобороны РФ работали круглосуточно. Всего в медцентре 100 двухместных палат со всем необходимым оборудованием. Новое медицинское учреждение оснащено компьютерными томографами, аппаратами для рентгена, УЗИ, колоноскопии, эндоскопии, искусственной вентиляции легких. На территории комплекса также возведена кислородно-газификационная станция, пункт дезинфекции автотранспорта, дизельная электростанция.