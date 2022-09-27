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Погранконтроль на границе Херсонщины с Крымом пока сохранится - Сальдо - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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Погранконтроль на границе Херсонщины с Крымом пока сохранится - Сальдо
Погранконтроль на границе Херсонщины с Крымом пока сохранится - Сальдо - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Погранконтроль на границе Херсонщины с Крымом пока сохранится - Сальдо
Пограничный контроль на границе Херсонской области и Крыма пока сохранится, это связано с обеспечением безопасности. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T15:19
2022-09-27T15:19
херсонская область
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен-РИА Новости Крым. Пограничный контроль на границе Херсонской области и Крыма пока сохранится, это связано с обеспечением безопасности. Об этом со ссылкой на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо сообщает ТАСС.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. С 23 по 27 сентября в обоих регионах, а также республиках Донбасса проходят референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220927/situatsiya-na-kpp-vasilevka-mashiny-proryvayutsya-cherez-kordon-iz-ukrainy-1124638797.html
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херсонская область, крым, общество
Погранконтроль на границе Херсонщины с Крымом пока сохранится - Сальдо

Глава Херсонской области Сальдо: погранконтроль на границе с Крымом пока сохранится

15:19 27.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПункт пропуска
Пункт пропуска - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен-РИА Новости Крым. Пограничный контроль на границе Херсонской области и Крыма пока сохранится, это связано с обеспечением безопасности. Об этом со ссылкой на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо сообщает ТАСС.
"С Крымом ситуация, связанная с погранконтролем, очевидно, пока будет сохраняться. Потому что есть большая вероятность того, что диверсионных групп будет больше, их надо задерживать. То есть это такой мощный блокпост", - заявил он.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. С 23 по 27 сентября в обоих регионах, а также республиках Донбасса проходят референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
12:56
Ситуация на КПП Васильевка: машины прорываются через кордон из Украины
Херсонская областьКрымОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
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15:19Погранконтроль на границе Херсонщины с Крымом пока сохранится - Сальдо
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