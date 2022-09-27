https://crimea.ria.ru/20220927/pogrankontrol-na-granitse-khersonschiny-s-krymom-poka-sokhranitsya---saldo-1124640439.html

Погранконтроль на границе Херсонщины с Крымом пока сохранится - Сальдо

Погранконтроль на границе Херсонщины с Крымом пока сохранится - Сальдо - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Погранконтроль на границе Херсонщины с Крымом пока сохранится - Сальдо

Пограничный контроль на границе Херсонской области и Крыма пока сохранится, это связано с обеспечением безопасности. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T15:19

2022-09-27T15:19

2022-09-27T15:19

херсонская область

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен-РИА Новости Крым. Пограничный контроль на границе Херсонской области и Крыма пока сохранится, это связано с обеспечением безопасности. Об этом со ссылкой на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо сообщает ТАСС.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. С 23 по 27 сентября в обоих регионах, а также республиках Донбасса проходят референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ.

https://crimea.ria.ru/20220927/situatsiya-na-kpp-vasilevka-mashiny-proryvayutsya-cherez-kordon-iz-ukrainy-1124638797.html

херсонская область

крым

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2022

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херсонская область, крым, общество